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60 दिन का होगा ज्‍येष्‍ठ माह, जानें इस दौरान क्‍या करने से मिलेगा दोगुना पुण्‍य?

इस साल ज्येष्ठ माह 60 दिन का है, ऐसा कई साल बाद हुआ है. लिहाजा इस बार ज्‍येष्‍ठ मास में नियमों का पालन करने, व्रत रखने से दोगुना फल मिलेगा. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 25, 2026, 11:32 AM IST
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60 दिन का होगा ज्‍येष्‍ठ माह, जानें इस दौरान क्‍या करने से मिलेगा दोगुना पुण्‍य?

साल 2026 का ज्‍येष्‍ठ महीना विशेष है. अधिकमास पड़ने से यह 2 महीने का रहेगा. चूंकि ज्‍येष्‍ठ महीने के मंगलवार को व्रत रखा जाता है और इसे बड़ा मंगल कहते हैं. 2 महीने का जेठ महीना होने से बड़ा मंगल भी 4 की बजाय 8 होंगे. ऐसे में इस बार ज्‍येष्‍ठ महीने में किए गए व्रत-पूजा का दोगुना लाभ होगा. 

कब से शुरू हो रहा ज्‍येष्‍ठ मास? 

इस साल ज्‍येष्‍ठ महीना 2 मई 2026 से शुरू हो रहा है और 29 जून तक चलेगा. इस दौरान 17 मई से 15 जून 2026 तक अधिकमास चलेगा. ज्‍येष्‍ठ मास में 8 बड़ा मंगल पड़ेंगे, जिन्‍हें बुढ़वा मंगल भी कहते हैं. यह हनुमान जी की कृपा पाने के लिए विशेष होते हैं.  

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ज्‍येष्‍ठ मास में क्‍या करें? 

ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन 'ज्येष्ठा नक्षत्र' होने के कारण ही इस महीने का नाम ज्येष्ठ पड़ा है. ज्‍येष्‍ठ मास बहुत पवित्र महीना होता है, उस पर अधिकमास पड़ने से यह और भी विशेष होगा. इसे पुरुषोत्‍तम महीना भी कहते हैं क्‍योंकि इस महीने के स्‍वामी भगवान विष्‍णु हैं. इस महीने में श्रीहरि विष्‍णु की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है. इस तरह यह ज्‍येष्‍ठ महीना दोगुना पुण्‍यदायी होगा. जानिए ज्‍येष्‍ठ महीने में पुण्‍य कमाने के लिए क्‍या करें और क्‍या काम न करें. 

- ज्‍येष्‍ठ महीने में गर्मी चरम पर होती है, इस दौरान राहगीरों, श्रमिकों को पानी, ठंडे पेय पिलाएं. गाय, पशु-पक्षियों के लिए दाना-पानी रखें. प्‍यासे लोगों को पानी पिलाकर पुण्‍य कमाएं. 

- भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तिल, अन्न और सत्तू का दान करें. 

- इस पूरे महीने दिन में एक बार भोजन करें और केवल सात्विक चीजें ही खाएं. 

- सभी मंगलवार को व्रत करें, हनुमान जी की पूजा करें, उन्‍हें बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं. भंडारा करवाएं. 

- रोजाना सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और वरुण देव की पूजा करें. 

(यह भी पढ़ें: मंगल गोचर बनाएगा त्रिग्रही योग, 5 राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के नए रास्‍ते, लीडर बनकर उभरेंगे

ज्‍येष्‍ठ मास में क्‍या न करें?

- ज्‍येष्‍ठ मास बेहद पवित्र महीना है, उस पर अधिकमास भी है. लिहाजा गलती से भी तामसिक चीजों का सेवन न करें. 

- किसी को खाली हाथ न लौटाएं. सामर्थ्‍य के अनुसार भोजन, पानी दें. 

- ज्‍येष्‍ठ मास में कड़ी धूप रहती है, लिहाजा दोपहर में जब सूर्य सिर पर हो तो बाहर निकलने से बचें. वरना सेहत बिगड़ सकती है. निकलना जरूरी हो तो सूती कपड़े से पूरा शरीर ढंक कर बाहर निकलें. 

(यह भी पढ़ें: साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल-3 मई: मेष-मिथुन की बढ़ेगी कमाई, सिंह की मिलेगी तरक्‍की)

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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