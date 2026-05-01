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Hindi Newsधर्म2 महीने का ज्‍येष्‍ठ महीना, लगेगी व्रत-त्‍योहारों की झड़ी, हर तिथि पड़ेगी डबल

2 महीने का ज्‍येष्‍ठ महीना, लगेगी व्रत-त्‍योहारों की झड़ी, हर तिथि पड़ेगी डबल

Jyeshtha 2026 festivals dates: ज्येष्ठ महीना धार्मिक दृष्टि से बेहद अहम होता है. इस साल तो यह 2 महीने का होने से और भी खास हैं. यहां देखें ज्‍येष्‍ठ मास के सारे व्रत-त्‍योहार की लिस्‍ट. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 01, 2026, 09:16 AM IST
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2 महीने का ज्‍येष्‍ठ महीना, लगेगी व्रत-त्‍योहारों की झड़ी, हर तिथि पड़ेगी डबल

Jyeshtha Mahina 2026 Vrat Tyohar: ज्‍येष्‍ठ महीना 2 मई 2026 से शुरू हो रहा है और 29 जून 2026 तक चलेगा. इस साल अधिकमास ज्‍येष्‍ठ महीने के दौरान ही पड़ रहा है. अधिकमास या पुरुषोत्‍तम महीना 3 साल में एक बार आता है और इसे बेहद पवित्र महीना माना जाता है. ज्‍येष्‍ठ मास में पुरुषोत्‍तम महीना पड़ने से यह 2 महीने का होगा और इसका महत्‍व भी बढ़ जाएगा. 

ज्‍येष्‍ठ मास में किए गए पूजा-पाठ का विशेष महत्‍व है. साथ ही इस बार यह महीना 60 दिनों का होने से हर तिथि दोगुनी बार पड़ेगी. लिहाजा व्रत-त्‍योहारों की भरमार रहेगी. यहां देखें ज्‍येष्‍ठ मास के व्रत-त्‍योहार की पूरी लिस्‍ट. 

मई ज्येष्ठ मास के व्रत-त्योहार 2026

2 मई: ज्येष्ठ मास का शुभारंभ.
 
3 मई: देवर्षि नारद प्राकट्योत्सव और अचारपुरा मेला का आयोजन.
 
5 मई: भगवान गणेश को समर्पित संकष्टी चतुर्थी व्रत.
 
8 मई: जैन संत तारण तरण गुरुपर्व का आध्यात्मिक उत्सव.
 
10 मई: पंचक काल प्रारंभ.

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(यह भी पढ़ें: ज्‍येष्‍ठ मास के 60 दिन बनेंगे गेम चेंजर! इन 5 राशियों को अचानक मिलेगी नई नौकरी, पैसा और सम्मान

13 मई: अचला/अपरा एकादशी व्रत.
 
14 मई: भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत.
 
15 मई: सूर्य का वृष राशि में प्रवेश, जिसे वृष संक्रांति कहते हैं. केवट जयंती, जैन तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ का जन्म-मोक्ष दिवस.
 
16 मई: शनि जयंती, वट सावित्री व्रत, अमावस्या पूजन और स्नान-दान-श्राद्ध की अमावस्या.
 
17 मई: 'पुरुषोत्तम मास' या अधिकमास का शुभारंभ.
 
18 मई: रोहिणी व्रत.
 
20 मई: विनायकी चतुर्थी व्रत.
 
21 मई: गुरु-पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग. 
 
22 मई: शुक्र-पुष्य नक्षत्र का प्रभाव.
 
25 मई: आल्हा जयंती, नौतपा या 'नवतपा' प्रारंभ होने से भीषण गर्मी की शुरुआत. 

(यह भी पढ़ें: इन 3 मूलांक वालों को पैसा खुद ढूंढता है! एक उम्र के बाद अचानक बदल जाती है किस्मत 

26 मई: गंगा दशहरा.
 
27 मई: अधिकमास की पुरुषोत्तमी एकादशी व्रत.
 
28 मई: ईद-उल-अजहा/बकरीद, प्रदोष व्रत. 
 
30 मई: पूर्णिमा व्रत
 
31 मई: अधिकमास स्नान-दान पूर्णिमा.

जून ज्येष्ठ मास के व्रत-त्योहार 2026 

2 जून: नवतपा समाप्त.  
 
3 जून: गणेश चतुर्थी व्रत.
 
4 जून: इस्लामी पर्व गदीर-ए-खुम, हजरत अली के महत्व की स्मृति.
   
5 जून: विश्व पर्यावरण दिवस.
 
11 जून: पुरुषोत्तमी एकादशी व्रत.
   
12 जून : प्रदोष व्रत. 
     
14 जून : अमावस्या, रोहिणी व्रत. 
 
15 जून : सूर्य मिथुन संक्रांति (सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश), सोमवती अमावस्या का व्रत.  

(यह भी पढ़ें: किस उम्र में बदलेगी आपकी किस्मत? मूलांक से जानें लाइफ का टर्निंग पॉइंट 

16 जून : शुद्ध ज्येष्ठ मास प्रारंभ.   
 
17 जून : रंभा तीज व्रत, हिजरी कैलेंडर का मोहर्रम पर्व, छत्रसाल जयंती. 
    
22 जून : मां धूमावती जयंती. 
 
23 जून : महेश नवमीः     
 
24 जून : मां गायत्री प्रकटोत्सव. 
 
25 जून : निर्जला एकादशी व्रत (भीमसेनी एकादशी), अशुरा की स्मृति में यौम-ए-अशुरा पर्व.  
 
26 जून : मोहर्रम (ताजिया), मोहर्रम का पर्व.
 
27 जून : शनि प्रदोष, वट सावित्री व्रतारंभ .
 
29 जून : वट सावित्री व्रत पूजा, ज्‍येष्‍ठ पूर्णिमा, संत कबीर जयंती.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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