Bada Mangal 2026 Ke Upay: धार्मिक मान्यता के अनुसार, हर साल के ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले सभी मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के रूप में मनाया जाता है. इस दिन भगवान श्रीराम और उनके भक्त यानी हनुमान जी की विशेष पूजा उपासना करने का विधान है. मान्यता है कि बड़ा मंगल पर ही राम जी और हनुमान जी की पहली भेंट हुई. ऐसे में ज्येष्ठ माह के हर एक मंगलवार को बड़ा मंगल के रूप में मनाने का विधान है.
धार्मिक मान्यता है कि बड़ा मंगल पर हनुमान जी की उपासना करने से जीवन में आने वाले सभी संकटों का नाश होता है और सुख में वृद्धि होती है. इस साल ज्येष्ठ माह में 8 बड़े मंगल का महासंयोग हुआ. आइए आठवां और अंतिम बड़ा मंगल के बारे में जानें.
ज्येष्ठ माह का आठवां बड़ा मंगल इस साल 23 जून 2026 को है. इस साल आखिरी और आठवां बड़ा मंगल पर ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है. इस दिन कई शुभ मुहूर्त और योग बनने वाले हैं.
बड़ा मंगल पर ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:04 बजे से 04:44 बजे तक
बड़ा मंगल पर अमृत काल- सुबह 05:31 बजे से 07:13 बजे तक
बड़ा मंगल पर अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:55 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक
बड़ा मंगल पर विजय मुहूर्त- दोपहर 02:43 बजे से 03:39 बजे तक
बड़ा मंगल पर गोधूलि मुहूर्त- शाम 07:21 बजे से 07:41 बजे तक
बड़ा मंगल पर रवि योग- सुबह 11:54 बजे से सुबह 05:24 बजे, जून 24
आठवें और अंतिम बड़ा मंगल पर अति शुभ रवि योग का संयोग हो रहा है. धार्मिक दृष्टि से इसे मंगलकारी माना जाता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर तरह के अशुभ प्रभावों और दोषों को रवि योग खत्म कर देता है. धार्मिक मान्यता है कि हनुमान जी के गुरु सूर्य देव हैं. ऐसे में बड़ा मंगल पर यह योग बनने से इस दिन किए गए कुछ विशेष उपायों का दोगुना शुभ फल प्राप्त होता है. इस महासंयोग में हनुमान जी की उपासना का कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है. जीवन में सुख-समृद्धि आती है और संकट दूर होते हैं.
हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय ये है कि भगवान श्री राम के नाम का जाप हनुमान जी के सामने बैठकर करें. बड़ा मंगल पर तुलसी माला लेकर हनुमान जी के सामने बैठें और ॐ राम रामाय नमः या जय श्री राम का जाप कम से कम 108 बार करें.
लंबे समय से कोई भारी कर्ज का बोझ नहीं उतर रहा है तो एक आसान सा उपाय बड़ा मंगल पर करें. बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा करें और ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें. कर्ज से मुक्ति पाने के रास्ते खुलेंगे और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.
पीपल के 11 साबुत पते लेकर उसे पानी से धोकर साफ कर लें. अब उन पत्तों पर लाल चंदन या कुमकुम से सच्चे मन से 'श्री राम' लिखें. इन पत्तों की माला बनाएं और हनुमान जी को अर्पित कर दें. धन की बर्बादी नहीं होगी.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)