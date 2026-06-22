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Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ माह के अंतिम बड़ा मंगल पर इन उपायों से करें हनुमान जी को प्रसन्न, रवि योग का महासंयोग दिलाएगा दोगुना शुभ फल!

Jyeshtha Month Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ माह का आखिरी बड़ा मंगल अति महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसके बाद अगले साल ही यह शुभ दिन आएगा. इस साल के बड़ा मंगल पर रवि योग का शुभ संयोग हो रहा है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 22, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:30 AM IST
Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ माह के अंतिम बड़ा मंगल पर इन उपायों से करें हनुमान जी को प्रसन्न, रवि योग का महासंयोग दिलाएगा दोगुना शुभ फल!
Image Credit: AI (Hanuman Ji)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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