आठवें और अंतिम बड़ा मंगल पर अति शुभ रवि योग का संयोग हो रहा है. धार्मिक दृष्टि से इसे मंगलकारी माना जाता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर तरह के अशुभ प्रभावों और दोषों को रवि योग खत्म कर देता है. धार्मिक मान्यता है कि हनुमान जी के गुरु सूर्य देव हैं. ऐसे में बड़ा मंगल पर यह योग बनने से इस दिन किए गए कुछ विशेष उपायों का दोगुना शुभ फल प्राप्त होता है. इस महासंयोग में हनुमान जी की उपासना का कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है. जीवन में सुख-समृद्धि आती है और संकट दूर होते हैं.