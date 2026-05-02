Aaj Ka Panchang 2 May 2026: ज्येष्ठ महीना आज से शुरू हो रहा है और शुक्र-शनि मिलकर बेहद शुभ लाभ दृष्टि योग भी बना रहे हैं. इसके अलावा विशाखा नक्षत्र और वरीयान योग भी रहेगा. देखें 2 मई का पंचांग.
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2 मई का पंचांग : 2 मई 2026, शनिवार का दिन खास है. आज लाभ दृष्टि योग में ज्येष्ठा महीना शुरू हो रहा है. वरीयान योग और विशाखा नक्षत्र रहेगा. ज्येष्ठा महीना इस बार 60 दिनों का है, इसके बीच में पुरुषोत्तम मास भी पड़ेगा जो भगवान विष्णु को समर्पित है. लिहाजा ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा पर श्रीहरि की पूजा करें और शनिवार होने से शनि देव की भी पूजा करें.
आज की तिथि - 2 और 3 मई की मध्यरात्रि 12:50 बजे तक कृष्ण प्रतिपदा तिथि रहेगी.
आज का वार - शनिवार
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा तुला राशि में संचरण करें. शुक्र और शनि एक-दूसरे से 60 डिग्री पर रहकर लाभ दृष्टि योग बनाएंगे.
आज का नक्षत्र - पूरे दिन विशाखा नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - रात 09:44 बजे तक व्यातीपात योग रहेगा, इसके बाद वरीयान योग प्रारंभ होगा.
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सूर्योदय - सुबह 05:57 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:50 बजे
चन्द्रोदय - शाम 07:38 बजे
चन्द्रास्त - सुबह 06:33 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
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ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:20 बजे से 05:08 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:58 बजे से 12:49 बजे तक
अमृत काल - रात 09:24 बजे से देर रात 11:10 बजे तक
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राहुकाल - सुबह 09:10 बजे से 10:47 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 02:00 बजे से 03:37 बजे तक
कुलिक - सुबह 05:57 बजे से 07:33 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 07:40 बजे से 08:31 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 10:47 बजे से 12:33 बजे तक
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)