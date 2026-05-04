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Hindi Newsधर्मPradosh Vrat 2026: ज्येष्ठ मास के पहले प्रदोष व्रत पर करें ये आसान उपाय, शिवजी की कृपा से संकट होंगे दूर

Pradosh Vrat 2026: ज्येष्ठ मास के पहले प्रदोष व्रत पर करें ये आसान उपाय, शिवजी की कृपा से संकट होंगे दूर

Jyeshth Guru Pradosh Vrat: हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार, हर महीने की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है. दृक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ महीने का पहला गुरु प्रदोष व्रत 14 मई को रखा जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के लिए शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और विशेष उपाय.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 04, 2026, 04:51 PM IST
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Pradosh Vrat 2026: ज्येष्ठ मास के पहले प्रदोष व्रत पर करें ये आसान उपाय, शिवजी की कृपा से संकट होंगे दूर

Pradosh Vrat 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है. दृक पंचांग के मुताबिक, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 14 मई 2026 को पड़ेगी. ऐसे में इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा. चूंकि, इस बार का प्रदोष व्रत गुरुवार को है इसलिए इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जा रहा है. शास्त्रों के मुताबिक, विधि-विधान से प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है. साथ ही साथ भगवान शिव की कृपा से मनोकामना पूर्ण होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ मास के पहले गुरु प्रदोष व्रत की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन कौन से खास उपाय करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी. 

ज्येष्ठ गुरु प्रदोष व्रत 2026 शुभ मुहूर्त

दृक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 14 मई 2026 को सुबह 11 बजकर 20 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 15 मई को सुबह 8 बजकर 31 मिनट पर होगी. इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, गुरु प्रदोष व्रत 14 मई को ही रखा जाएगा. इसके अलावा प्रदोष काल की पूजा के लिए शुभ समय शाम 7 बजकर 16 मिनट से लेकर रात 9 बजकर 26 मिनट तक रहेगा. 

गुरु प्रदोष व्रत 2026 पूजन विधि

प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्यकर्म से निवृत हो जाएं. इसके बाद स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें. अब प्रदोष व्रत और पूजन का संकल्प लें. इतना करने के बाद पूजा के लिए एक स्वच्छ चौकी तैयार करें और उस पर शिव परिवार (भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी) की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें. फिर, शुद्ध गंगाजल से प्रतिमा का अभिषेक करें और उन्हें अच्छी तरह स्वच्छ करें. इसके बाद महादेव और उनके परिवार को सफेद चंदन का तिलक अर्पित करें. पूजा स्थल पर भक्ति भाव से देसी घी का दीपक जलाएं. भगवान शिव को उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाएं. ध्यान रहे- पूजन के दौरान शिव जी को खीर, बर्फी, ताजे फल और विभिन्न मिठाइयों का नैवेद्य अर्पित करें. पूजन के अंत में व्रत कथा और आरती करें. इस तरह प्रदोष व्रत रखने से मनोकामना पूर्ण होती है.

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प्रदोष व्रत के उपाय

शिवलिंग पर चढ़ाएं काले तिल- गुरु प्रदोष व्रत के दिन जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें. ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों का हर कष्ट दूर कर देते हैं. इसके अलावा इस उपाय को करने से भगवान शिव सुख-समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद प्रदान करते हैं. 

जलाएं आटे का दीपक- गुरु प्रदोष व्रत की पूजा के दौरान भगवान शिव के सामने आटे का 5 दीपक जलाएं. साथ ही पूजन के दौरान भगवान शिव को बेलपत्र भी अर्पित करें. माना जाता है कि यह भगवान शिव को बेहद प्रिय है. ऐसे में इससे जुड़े उपाय को गुरु प्रदोष व्रत के दिन करने से नकारात्मकता दूर होती है.

करें विशेष मंत्र का जाप- प्रदोष व्रत की पूजा के दौरान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए मंत्र जाप का भी विधान है. ऐसे में इस दिन प्रदोष काल की पूजा के दौरान 'श्री शिवाय नमस्तुभ्यं'इस मंत्र का काम से कम 108 बार जाप करें. मान्यता है कि प्रदोष काल की पूजा में इस मंत्र का जाप करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है.

यह भी पढ़ें: सफलता के द्वार खोलेंगे ये छोटे बदलाव, जानें फेंगशुई हाथी रखने के 5 चमत्कारी फायदे

करें पंचामृत अभिषेक- प्रदोष व्रत के दिन पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत शुभ होता है. ऐसे में इस दिन दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत तैयार कर लें और शिवलिंग पर अर्पित करें. मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का पंचामृत अभिषेक करने से दुख दूर होते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है.

शिवजी को चढ़ाएं कनेर फूल- शास्त्रों के अनुसार, गुरु प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को कनेर का फूल अर्पित करना बेहद फलदायी होता है. ऐसे में गुरु प्रदोष व्रत की पूजा के दौरान उन्हें कनेर के फूल अर्पित करें. ध्यान रहे लाल कनेर का फूल भगवान शिव को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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