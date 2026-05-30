Jyeshtha Purnima 2026: ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बना अद्भुत संयोग, रात को सिरहाने में रख दें 1 चीज, हर कामना होगी पूरी

Jyeshtha Purnima 2026 Kalash Totka: पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा तिथि हर प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए खास मानी गई है. पंचांग के अनुसार, आज पूर्णिमा तिथि पर अनुराधा नक्षत्र और शिव योग का अद्भुत संयोग बन रहा है. ऐसे में पूर्णिमा की रात सिरहाने में एक चीज रखने से हर प्रकार के कष्ट दूर हो सकते हैं.
Trending Photos
Jyeshtha Purnima 2026 Totka: ज्येष्ठ महीना की पूर्णिमा तिथि पर अद्भुत संयोग बन रहा है. दृक पंचांग के अनुसार, आज दोपहर बाद अनुराधा नक्षत्र और शिव योग का अद्भुत संयोग बन रहा है. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, पूर्णिमा पर बनने वाले ये खास संयोग पूजा-पाठ, हवन इत्यादि धार्मिक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ होते हैं. अनुराधा नक्षत्र में किया गया कोई भी शुभ काम अनंत फल प्रदान करता है. जबकि, शिव योग में किसी काम को करने से उसमें सफलता की संभावना अधिक रहती है. ऐसे में इस पूर्णिमा पर रात के वक्त विशेष उपाय करने से हर प्रकार के कष्ट दूर हो सकते हैं.
दृक पंचांग के अनुसार, अनुराधा नक्षत्र और शिव का दुर्लभ संयोग बन रहा है. यह नक्षत्र दोपहर 1 बजकर 21 मिनट से लेकर 31 मई 2026 को शाम 4 बजकर 12 मिनट तक रहेगा. वहीं, शिव योग आज यानी 30 मई को पूरे दिन बना रहेगा. इस योग की समाप्ति 31 मई को सुबह 5 बजकर 25 मिनट पर होगी. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शिव योग और अनुराधा नक्षत्र का संयोग हर प्रकार के शुभ कार्यों के लिए खास हैं. इस दौरान जो भी शुभ काम किए जाते हैं, उनमें सफलता प्राप्त होती है.
पूर्णिमा तिथि में एक मिट्टी का घड़ा लें. उसमें साफ जल या गंगाजल भर दें. इसके बाद उस जल में सप्त धान्य (जौ, गेहूं, तिल, चावल, मूंग, उड़द, काला चना और ज्वार), सात लौंग डालकर रात के समय सिरहाने में रख दें. कलश को सिरहाने रखते वक्त मन ही मन अपनी मनोकामना को याद करें. रात भर उस कलश को सिरहाने ही रहने दें. सुबह उठने के बाद उस कलश को अपने सिर से 7 बार वार दें. घड़े को अपने सिर से बाएं से दाएं (एंटी क्लॉक वाइज) की ओर वारें. अगले दिन सुबह उस कलश के जल को किसी पीपल वृक्ष में डाल दें. कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात इस टोटके को करने से शारीरिक, आर्थिक और मानसिक परेशानियां दूर होती हैं. साथ ही यह उपाय धन-दौलत में वृद्धि और शत्रुओं से मुक्ति के लिए भी अत्यंत कारगर है.
यह भी पढ़ें: ज्येष्ठ पूर्णिमा पर करें तिल से जुड़े खास उपाय, जल्द दूर होगा पितृ दोष
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.