Jyeshtha Purnima 2026 kab hai: 2 मई 2026 से शुरू प्रारंभ हुआ ज्येष्ठ महीना 29 जून 2026 को समाप्त होने जा रहा है. इस साल अधिकमास पड़ने से ज्येष्ठ महीना 60 दिन का रहा. अब 29 जून 2026, सोमवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा के साथ इस महीने का समापन होगा. इस दिन सुहागिनें वट पूर्णिमा व्रत भी रहेंगी. लेकिन इस दिन सुबह से शाम तक भद्रा काल भी रहेगा.
धर्म-शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी, चंद्र देव के साथ पीपल के पेड़ की पूजा भी की जाती है. इससे जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है. वहीं वट पूर्णिमा व्रत पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है. जानिए इस साल पूर्णिमा तिथि पर शुभ मुहूर्त, भद्रा काल और नियम.
द्रिक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 29 जून 2026 की सुबह 03:06 बजे से प्रारंभ होगी और 30 जून 2026 की सुबह 05:26 बजे समाप्त होगी. उदयातिथि के आधार पर ज्येष्ठ पूर्णिमा 29 जून 2026, सोमवार को ही मनाई जाएगी.
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:06 बजे से 04:46 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:57 से दोपहर 12:52 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:22 बजे से 07: 42 बजे तक
सायाह्न संध्या: शाम 07:23 बजे से रात 08:23 बजे तक
चंद्रोदय समय: शाम 07:16 बजे
द्रिक पंचांग 29 जून की तड़के सुबह 03:06 बजे भद्रा आरंभ होगी और दोपहर 04:16 बजे समाप्त होगी. इस दौरान गृह प्रवेश, मुंडन, नए काम की शुरुआत न करें. लेकिन जप, तप, स्नान, पूजापाठ करने में कोई बाधा नहीं है. साथ ही इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने, कथा करने का बड़ा महत्व है.
इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें या घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें.
गरीब-जरूरतमंदों को अन्न, कपड़े, धन आदि का दान करें.
ज्येष्ठ पूर्णिमा के पवित्र दिन किसी भी तामसिक चीज का सेवन न करें.
शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा की पूजा करें, जल अर्पित करें.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)