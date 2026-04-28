Jyeshtha Purnima 2026: ज्येष्ठ पूर्णिमा पर ये काम करने से दूर होता है चंद्र दोष, नोट कर लें चंद्रोदय का समय

Jyeshtha Purnima 2026 Rituals: हिंदू पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व है. ज्येष्ठ का महीना साल का सबसे गर्म महीना माना जाता है और इस दौरान आने वाली पूर्णिमा मन को शीतलता प्रदान करने वाली मानी गई है. धार्मिक दृष्टि से यह दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्र देव की कृपा पाने के लिए सर्वोत्तम है. मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पवित्र नदियों में स्नान करने से न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन के तमाम कष्टों और दोषों से भी मुक्ति प्राप्त होती है. इसके अलावा मान्यता यह भी है कि इस दिन विधि-विधान से चंद्र देव को अर्घ्य देने से कुंडली का चंद्र दोष अपने आप दूर हो जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा कब पड़ रही है, शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा.

ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि और शुभ मुहूर्त

पूर्णिमा तिथि प्रारंभ- 30 मई 2026, सुबह 11:57 बजे से

पूर्णिमा तिथि समाप्त- 31 मई 2026, दोपहर 02:14 बजे

Add Zee News as a Preferred Source

चंद्रोदय का समय- शाम 07:41 बजे

व्रत और पूजन का महत्व

ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत कई प्रकार के दोषों के निवारण के लिए किया जाता है. कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत करने और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए चंद्र दर्शन बहुत शुभ होता है. इसके साथ ही, इस दिन किया गया दान और तर्पण पितरों को तृप्त करता है और पितृदोष से राहत दिलाता है. महिलाएं संतान के सुख और पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं. इसी दिन वट पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है.

ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026 पूजन विधि

ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें. अगर संभव हो तो गंगा स्नान करें, नहीं तो नहाने वाले पानी में गंगाजल मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है. इस दिन महिलाएं निराहार या फलाहार रहकर व्रत का पालन करती हैं. दिन में भगवान सत्यनारायण की कथा सुनें और विष्णु जी की आरती करें. हागिन महिलाएं बरगद के पेड़ की परिक्रमा करती हैं और सूत लपेटकर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं. शाम को चंद्रोदय के बाद एक लोटे में जल लें. उसमें थोड़ा दूध, चीनी, अक्षत (चावल) और सफेद फूल मिलाएं. चंद्रमा को देखते हुए यह जल अर्पित करें. गर्मी के प्रकोप को देखते हुए इस दिन जल, फल, सत्तू या सफेद वस्तुओं का दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है.

यह भी पढ़ें: मई महीने की इस तारीख से शुरू होगा रोग पंचक, 5 दिन भूलकर भी ना करें ये काम

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)