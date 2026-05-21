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Hindi Newsधर्म1 महीने में 2 बार पूर्णिमा! 2026 में कैसे बना ये दुर्लभ संयोग? जानिए ज्‍येष्‍ठ पूर्णिमा की सही तारीख

1 महीने में 2 बार पूर्णिमा! 2026 में कैसे बना ये दुर्लभ संयोग? जानिए ज्‍येष्‍ठ पूर्णिमा की सही तारीख

Jyeshtha adhik purnima 2026 : इस साल की ज्‍येष्‍ठ पूर्णिमा बहुत खास है. यह 3 साल में आने वाले अधिकमास में पड़ रही है, जिससे इसका महत्‍व कई गुना बढ़ गया है. जानिए मई में पूर्णिमा कब है और इस दिन क्‍या दुर्लभ संयोग बन रहे हैं?  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 21, 2026, 10:40 AM IST
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1 महीने में 2 बार पूर्णिमा! 2026 में कैसे बना ये दुर्लभ संयोग? जानिए ज्‍येष्‍ठ पूर्णिमा की सही तारीख

Purushottam Maas Purnima 2026 May : ज्‍येष्‍ठ महीना चल रहा है और इसके बीच में ही अधिकमास या पुरुषोत्‍तम मास शुरू हो गया है. लिहाजा ज्‍येष्‍ठ महीने की पूर्णिमा को ज्‍येष्‍ठ अधिक पूर्णिमा कहा जा रहा है. यह पूर्णिमा बहुत खास है क्‍योंकि अधिकमास 3 साल में एक बार आता है. वैसे ही हिंदू धर्म में ज्‍येष्‍ठ महीने को खास माना गया है, उस पर इस बार अधिकमास पड़ने से यह 2 महीने का हो गया है. 

महीने में 2 बार पूर्णिमा! 

इस बार ज्‍येष्‍ठ पूर्णिमा को लेकर अद्भुत संयोग बन रहा है. अधिकमास होने से ज्‍येष्‍ठ महीने में 2 बार पूर्णिमा तिथि पड़ रही है. इसके अलावा अंग्रेजी कैलेंडर के मई महीने में भी 2 पूर्णिमा पड़ रही हैं. मई महीने की शुरुआत 1 मई 2026 को वैशाख पूर्णिमा से हुई थी और महीने के आखिरी दिन 31 मई को भी पूर्णिमा ही है. यह ज्‍येष्‍ठ महीने की पहली पूर्णिमा यानी कि अधिक पूर्णिमा है. 

(यह भी पढ़ें: लगने वाला है साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, 3 राशियों का बढ़ेगा धन-सौभाग्‍य, हाथ में होगा प्रमोशन लेटर )

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ज्‍येष्‍ठ पूर्णिमा की तारीख और मुहूर्त 

पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ अधिक मास पूर्णिमा तिथि 30 मई 2026, शनिवार की सुबह 11:57 बजे से प्रारंभ होगी और 31 मई 2026, रविवार की दोपहर 02:14 बजे समाप्‍त होगी. ऐसे में पूर्णिमा व्रत 30 मई को रखा जा सकता है लेकिन स्नान-दान की ज्‍येष्‍ठ अधिक पूर्णिमा 31 मई 2026, रविवार के दिन ही रहेगी.  

31 मई को स्‍नान-दान ब्रह्म मुहूर्त के अलावा अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:51 बजे से दोपहर 12:47 बजे तक रहेगा. वहीं चंद्रोदय समय शाम 07:36 बजे है. 

ज्‍येष्‍ठ पूर्णिमा पर करें ये काम 

ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा के दिन गंगा स्‍नान, भगवान विष्णु व चंद्र देव की पूजा, व्रत और दान-पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है. इनका कई गुना फल मिलता है, पाप नष्‍ट होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है. 

- साथ ही ज्‍येष्‍ठ अधिक पूर्णिमा पर माता लक्ष्‍मी की पूजा करें. इससे धन बढ़ता है. 

- इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें और जरूरतमंदों को अन्न, जल, ठंडे पेय, रसीले फल, छाता, फल और दक्षिणा दें. ऐसा करने से कई ग्रह दोष दूर होते हैं, पितृ दोष भी दूर होता है. 

- ज्‍येष्‍ठ पूर्णिमा की रात को चंद्रोदय के बाद चंद्र देव को अर्ध्‍य दें, उनके मंत्रों का जाप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और चंद्रमा मजबूत होगा. 

- ज्‍येष्‍ठ पूर्णिमा के दिन सत्‍यनारायण की कथा करना बहुत लाभदायी माना गया है. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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