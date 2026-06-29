मेष राशि (Aries) : मेष राशि वाले लोग आज ज्‍येष्‍ठ पूर्णिमा पर

भगवान शिव का कच्चे दूध और शहद से अभिषेक करें. इससे करियर की तरक्‍की में आ रही बाधाएं दूर होंगी.



वृषभ राशि (Taurus) : आप आर्थिक लाभ और मानसिक शांति पाने के लिए दूध, दही, सफेद चंदन या मिश्री का दान करें. साथ ही शाम को चांदी के पात्र से चंद्रमा को अर्घ्य दें.



मिथुन राशि (Gemini) : मिथुन राशि वाले आज भगवान सत्यनारायण की कथा सुनें या पढ़ें, साथ ही श्रीहरि को पीले फल व तुलसी दल अर्पित करें. इससे भाग्‍य का साथ मिलेगा. रुके हुए काम पूरे होंगे. तरक्‍की मिलेगी.



कर्क राशि (Cancer) : कर्क राशि के जातकों के लिए पूर्णिमा तिथि खास होती है क्‍योंकि उनके ग्रह स्‍वामी चंद्र देव हैं. आज शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाएं और 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें. इससे शारीरिक और मानसिक सेहत बेहतर होगी.



सिंह राशि (Leo) : सिंह राशि वाले लोग आज ज्‍येष्‍ठ पूर्णिमा पर गरीब-जरूरतमंदों को गुड़ या गेहूं का दान करें. इससे उनका मान-सम्‍मान बढ़ेगा.



कन्या राशि (Virgo) : कन्‍या राशि वाले आज पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं. फिर कन्‍याओं को प्रसाद बांटें. इससे घर में धन-समृद्धि बढ़ेगी.