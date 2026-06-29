Purnima Remedies: सनातन धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा का विशेष महत्व है. इसी दिन वट पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है. सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं. साथ ही ओडिशा के पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ का 108 कलशों से विशेष स्नान होता है. यह रथ यात्रा के पहले की महत्वपूर्ण रस्म होती है. इसलिए इसे स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है. (संबंधित खबर: पुरी में स्नान यात्रा आज, 108 कलशों से स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ होंगे बीमार, 15 दिन करेंगे आराम!)
इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा आज 29 जून 2026 को सोमवार के दिन पड़ रही है जिससे यह भगवान शिव की कृपा पाने का विशेष दिन भी है. आज भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें, इससे धन-समृद्धि बढ़ेगी. चंद्र देव की पूजा शांति देगी. जानें अपनी राशि के अनुसार पूर्णिमा का प्रभावी उपाय.
मेष राशि (Aries) : मेष राशि वाले लोग आज ज्येष्ठ पूर्णिमा पर
भगवान शिव का कच्चे दूध और शहद से अभिषेक करें. इससे करियर की तरक्की में आ रही बाधाएं दूर होंगी.
वृषभ राशि (Taurus) : आप आर्थिक लाभ और मानसिक शांति पाने के लिए दूध, दही, सफेद चंदन या मिश्री का दान करें. साथ ही शाम को चांदी के पात्र से चंद्रमा को अर्घ्य दें.
मिथुन राशि (Gemini) : मिथुन राशि वाले आज भगवान सत्यनारायण की कथा सुनें या पढ़ें, साथ ही श्रीहरि को पीले फल व तुलसी दल अर्पित करें. इससे भाग्य का साथ मिलेगा. रुके हुए काम पूरे होंगे. तरक्की मिलेगी.
कर्क राशि (Cancer) : कर्क राशि के जातकों के लिए पूर्णिमा तिथि खास होती है क्योंकि उनके ग्रह स्वामी चंद्र देव हैं. आज शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाएं और 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें. इससे शारीरिक और मानसिक सेहत बेहतर होगी.
सिंह राशि (Leo) : सिंह राशि वाले लोग आज ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गरीब-जरूरतमंदों को गुड़ या गेहूं का दान करें. इससे उनका मान-सम्मान बढ़ेगा.
कन्या राशि (Virgo) : कन्या राशि वाले आज पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं. फिर कन्याओं को प्रसाद बांटें. इससे घर में धन-समृद्धि बढ़ेगी.
तुला राशि (Libra) : तुला राशि वाले पूर्णिमा की रात कुछ देर चंद्रमा की रोशनी में बैठकर 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. इससे मानसिक शांति बढ़ेगी. रिश्ते बेहतर होंगे.
वृश्चिक राशि (Scorpio) : वृश्चिक राशि के लोग पूर्णिमा और सोमवार के शुभ संयोग पर पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें. इससे कर्ज मुक्ति होगी. अनजाने डर से निजात मिलेगी.
धनु राशि (Sagittarius) : धनु राशि के लोग पूर्णिमा पर चने की दाल या बेसन के लड्डू गरीबों में बांटें. इससे भाग्य का साथ मिलेगा. शिक्षा-करियर में आ रही बाधाएं दूर होंगी.
मकर राशि (Capricorn) : मकर राशि वाले शनि के कष्टों से राहत पाने के लिए आज जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें. बाधाएं दूर होंगी.
कुंभ राशि (Aquarius) : कुंभ राशि वालों के लिए पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना और शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करना बहुत लाभ देगा. धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी. रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा.
मीन राशि (Pisces) : मीन राशि वाले लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी. दंपत्तियां के बीच प्रेम बढ़ेगा.
ऐसे लोग जो तनाव, बेचैनी, भ्रम से परेशान हैं, वे पूर्णिमा की रात चांदी के बर्तन में गंगाजल, कच्चा दूध और चावल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें. यह उपाय बहुत लाभ देगा.
(Disclaimer- यह जानकारी धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी देना है. Zee News इसके प्रभाव की पुष्टि नहीं करता.)