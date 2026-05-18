Jyeshtha Purnima 2026: संकटों से मुक्ति के लिए ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा पर इस विधि से करें पूजा, शुभ मुहूर्त में स्नान-दान करने से कटेंगे पाप!

Jyeshtha Adhik Purnima 2026: सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व है. इस तिथि पर विष्णु जी और मां लक्ष्मी की उपासना करने विधान है. पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाले वाली पूर्णिमा तिथि को ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा कहा जाता है. इस तिथि पर पवित्र नदी में स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है. धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा व दान करने सभी पाप से मुक्ति पाई जा सकती है. जीवन में आने वाले संकट दूर होते हैं. आइए इस दिन के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि को जानें.

ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा 2026 कब है

वैदिक पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि 30 मई को सुबह 11:57 बजे शुरू होगी और 31 मई को दोपहर 02:14 बजे तिथि का समापन होगा. इस तरह उदया तिथि में ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा 31 मई 2026 को है.

ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा तिथि पर शुभ मुहूर्त

ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:02 बजे से 04:43 बजे तक

ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा तिथि पर विजय मुहूर्त - दोपहर 02:27 बजे से 03:37 बजे तक

ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा तिथि पर गोधूलि मुहूर्त - शाम 06:38 बजे से 07:01 बजे तक

ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा तिथि पर निशिता मुहूर्त - शाम 07:13 बजे से 07:33 बजे तक

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ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा तिथि पर सूर्य चंद्रमा की स्थिति

ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा तिथि पर सूर्योदय का समय- प्रातः 05:24 बजे

ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा तिथि पर सूर्यास्त का समय- सायं 07:14 बजे

ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा तिथि पर चंद्रोदय का समय- सायं 07:36 बजे

ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा तिथि पर चंद्रस्त का समय- अगले दिन

ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा पूजा विधि

सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और साफ कपड़े पहनें.

पवित्र नदी में स्नान भी शुभ होगा. घर और मंदिर की सफाई करें व गंगाजल छिड़कें.

चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दें व विष्णु जी और मां लक्ष्मी की प्रतिमा विराजें.

धूप, दीप नैवेद्य और फूलमाला भगवान को चढ़ाएं. घी का दीया जलाएं.

कथा पाठ करें व विष्णु चालीसा का पाठ करें. पूजा करते हुए मंत्र जाप करें.

फल और मिठई का भोग चढ़ाएं और मंदिर या गरीबों में अन्न-धन का दान करें.

पूर्णिमा तिथि पर किसी से वाद-विवाद न करें. तामसिक भोजन न करे.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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