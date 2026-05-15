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Hindi Newsधर्म16 मई की अमावस्‍या बेहद खास, इन गलतियों से घर में बढ़ सकती है गरीबी, तनाव और कलह

16 मई की अमावस्‍या बेहद खास, इन गलतियों से घर में बढ़ सकती है गरीबी, तनाव और कलह

Jeth amavasya kab hai: इस साल की जेठ महीने की अमावस्‍या विशेष है और इस दिन की गईं गलतियां आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं. जानिए ज्‍येष्‍ठा अमावस्‍या के दिन कौन-से काम गलती भी न करें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 15, 2026, 08:25 AM IST
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16 मई की अमावस्‍या बेहद खास, इन गलतियों से घर में बढ़ सकती है गरीबी, तनाव और कलह

Amavasya Kab ki hai May 2026 : सनातन धर्म में अमावस्‍या तिथि का विशेष महत्‍व है उस पर ज्‍येष्‍ठ महीने की अमावस्‍या तो खास है. जेठ अमावस्‍या के दिन ही शनि जयंती मनाई जाती है, वट स‍ावित्री व्रत रखा जाता है. साथ ही साल 2026 की पहली शनि अमावस्‍या भी जेठ अमावस्‍या पर ही पड़ रही है. जानिए 16 मई 2026, शनिवार को कौन-कौनसे काम बिल्‍कुल न करें, वरना दुख-दुर्भाग्‍य घेर लेंगे. 

जेठ अमावस्‍या तिथि 

द्रिक पंचांग के अनुसार ज्‍येष्‍ठ अमावस्या तिथि का 16 मई 2026 को सुबह 05:11 बजे से आरंभ होगी और 17 मई 2026 को रात 01:30 बजे समाप्‍त होगी. उदयातिथि के आधार पर ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत और स्नान-दान 16 मई 2026, शनिवार को ही किया जाएगा. 

ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या पर न करें ये काम 

कई बार लोग अनजाने में भी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनका बड़ा खामियाजा उन्‍हें भुगतना पड़ता है. 16 मई, शनिवार को जेठ महीने की अमावस्‍या पर ऐसे काम न करें, जिनकी धर्म-शास्‍त्रों में सख्‍त मनाही की गई है. वरना घर की बरकत चली जाएगी, बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, जिंदगी में तनाव और दुख बढ़ेंगे. घर में झगड़े-कलह होंगे. 

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नाखून-बाल काटना: अमावस्‍या तिथि के दिन बाल-नाखून न काटें. उस पर जेठ की अमावस्‍या तो शनिवार के दिन पड़ रही है, इसी दिन शनि जयंती है. इन सभी मौकों पर नाखून और बाल काटना वर्जित होता है. लिहाजा जेठ अमावस्‍या पर ये गलती कतई न करें. 

(यह भी पढ़ें: 90% लोग शनि पूजा में करते हैं ये गलती, शनि जयंती पर भूलकर भी न दोहराएं, लेने के देने पड़ जाएंगे

बुजुर्गों का अपमान : अमावस्‍या तिथि पितरों को समर्पित है. इस दिन पितरों के लिए तर्पण करें, उनकी आत्‍मा की शांति के लिए दान-पुण्‍य करें. वहीं इस दिन बुजुर्गों, पूर्वजों का अपमान करने, उन्‍हें कोसने की भारी भूल न करें. वरना पितरों का कोप पूरे परिवार पर भारी पड़ेगा. 

तामसिक चीजों का सेवन : अमावस्‍या के दिन तन-मन को पवित्र रखें. तामसिक चीजों का सेवन न करें. आसपास गंदगी न रखें. खुद भी सुबह जल्‍दी स्‍नान कर लें. अमावस्‍या के दिन देर तक न सोएं. 

सुनसान जगहों पर न जाएं : अमावस्‍या पर नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा सक्रिय हो जाती है. ऐसे में सुनसान जगहों, श्‍मशान घाट, खंडहर आदि के आसपास भी न जाएं. 

नए काम की शुरुआत : अमावस्‍या के दिन कोई भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, न ही सुख-समृद्धि दायक चीजें खरीदनी चाहिए. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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