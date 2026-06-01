Somvati Amavasya 2026: सोमवती अमावस्या के दिन करें 7 आसान काम, शिव समेत पूर्वजों की बरसेगी विशेष कृपा

Somvati Amavasya 2026 Date Upay: तीन साल बाद ज्येष्ठ (पुरुषोत्तम) मास में सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग बनने जा रहा है. दरअसल 14-15 जून को ज्येष्ठ मास की अमावस्या है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन किन आसान कामों को करने से भगवान शिव समेत पूर्वजों की कृपा प्राप्त होगी.
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Somvati Amavasya 2026: वैसे तो ज्येष्ठ महीने की हर तिथि भगवान की उपासना के लिए श्रेष्ठ मानी गई है, लेकिन इस दौरान पड़ने वाली सोमवती अमावस्या भगवान शिव और पूर्वजों की कृपा प्राप्ति के लिए बेहद खास है. हिंदू पंचांग के अनुसार, 15 जून को ज्येष्ठ (अधिक) मास की सोमवती अमावस्या पड़ रही है. इस तिथि की शुरुआत 14 जून को दोपहर 12 बजकर 19 मिनट पर होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 15 जून को सुबह 8 बजकर 23 मिनट पर होगी. अमावस्या के निमित्त व्रत और पूजन 14 जून को किया जाएगा और दान कर्म 15 जून को करना अच्छा रहेगा.
सोमवती अमावस्या के दिन सुबह स्नान के बाद किसी शिव मंदिर में सवा किलो चावल अर्पित करें. ऐसा करने के बाद भगवान शिव की विधिवत पूजा करें. शिव पूजन के बाद उस चावल को किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें. ऐसा करने से शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है. साथ ही, जाने-अनजाने में हुए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है. यह उपाय मां धन से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए भी कारगर माना गया है.
सोमवती अमावस्या के दिन सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं. ऐसा करके वक्त सूर्य गायत्री मंत्र- "ॐ आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्" का उच्चारण करें. ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है. इस उपाय को अन्य अमवस्या तिथि पर भी किया जा सकता है. लंबे समय तक धन की स्थिति अच्छी बनी रहती है.
सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखकर भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करें. अगर ऐसा नहीं कर सकते, तो "ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नम: शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिव च शिवतराय च" इस रुद्र मंत्र को बोलते हुए शिवलिंग पर जल या गंगाजल अर्पित करें. ऐसा करने से शारीरिक और मानसिक पीड़ा दूर होगी.
सोमवती अमावस्या कुंडली के चंद्र दोष को दूर करने के लिए भी खास मानी गई है. जिन लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रह का दोष है, उन्हें सोमवती अमावस्या के दिन गाय को चावल या दही खिलाना चाहिए.
सोमवती अमावस्या के दिन सुबह में किसी शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, बेलपत्र, साबूत सुपारी, धतूरा, मेवे, फल, जनेऊ इत्यादि अर्पित करें. इतना करने के साथ ही शिव पंचाक्षरी मंत्र- नमः शिवाय का जितना संभव हो सके जाप करें. ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होकर हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं.
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सोमवती अमावस्या के दिन पितृ देव के निमित्त श्राद्ध (तर्पण, पिंडदान) करने से जीवन की नकारात्मकता दूर होती है. इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करें और अन्न, वस्त्र इत्यादि का दान करें.
सोमवती अमावस्या पर शाम के वक्त पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीया जलाएं. साथ ही पितरों का स्मरण करते हुए कम से कम 7 बार परिक्रमा करें. ऐसा करने से पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे पितृ दोष दूर होता है.
पितरों की कृपा पान के लिए सोमवती अमावस्या पर गाय, चींटी, कौआ के खाने-पीनी की व्यवस्था करें. इस दिन किसी गौशाला में हरा चारा भी दान किया जा सकता है, इससे जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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