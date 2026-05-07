ज्येष्ठ माह 2026 में अधिकमास पड़ने के शुभ संयोग से बाकी तिथियों की तरह एकादशी व्रत भी 2 की जगह 4 रखे जाएंगे. ज्‍येष्‍ठ मास में ही साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है. इसके अलावा अपरा एकादशी, पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी भी पड़ेंगी.

ज्‍येष्‍ठ मास में 4 एकादशी

2 मई 2026 से शुरू हुआ ज्‍येष्‍ठ महीना 29 जून 2026 तक चलेगा. इस बीच 17 मई से 15 जून तक अधिकमास रहेगा. इस तरह 2 महीने के ज्‍येष्‍ठ मास में 4 एकादशी व्रत रखे जाएंगे. जिसमें निर्जला एकादशी भी शामिल है. ये एकादशी व्रत करने से पाप नष्‍ट होते हैं, पुण्‍य मिलता है और धन-समृद्धि बढ़ती है.

1. अपरा एकादशी - 13 मई 2026 बुधवार

ज्‍येष्‍ठ मास के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी और अचला एकादशी कहते हैं. पंचांग के अनुसार, ज्‍येष्‍ठ कृष्‍ण एकादशी तिथि 12 मई दोपहर 02:52 बजे से शुरू होकर 13 मई की दोपहर 01:30 बजे तक रहेगी. उदयातिथि के आधार पर 13 मई को अपरा एकादशी व्रत रखा जाएगा. अपरा एकादशी का पारण समय 14 मई को सुबह 06:04 बजे से 08:41 बजे तक है. यह व्रत करने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है.

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2. पद्मिनी एकादशी 2026 - 27 मई 2026, बुधवार

अधिकमास के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं. पंचांग के अनुसार यह तिथि 26 मई की रात 10:24 बजे से शुरू होकर 27 मई की देर रात 12:44 बजे समाप्‍त होगी. पद्मिनी एकादशी व्रत 27 मई को रखा जाएगा. जिसका पारण 28 मई की सुबह 05:25 बजे से 08:08 बजे तक करना उचित होगा. यह एकादशी अधिकमास के दौरान पड़ेगी.

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3. परमा एकादशी 2026 - 11 जून 2026, गुरुवार

परमा एकादशी अधिकमास के शुक्‍ल पक्ष की को रखा जाता है. इस साल यह व्रत 11 जून 2026, गुरुवार को रखा जाएगा. वहीं इसका पारण 12 जून को किया जाएगा. यह व्रत करने से गरीबी दूर होती है. पाप नष्‍ट होते हैं.

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4. निर्जला एकादशी 2026 - 25 जून 2026, गुरुवार

निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है. यह सबसे कठिन एकादशी मानी जाती है क्योंकि इसमें जल भी ग्रहण नहीं किया जाता. यह एक एकादशी व्रत करने से साल की सभी 24 एकादशी व्रत करने का पुण्‍य प्राप्‍त होता है. इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं.

इस साल ज्‍येष्‍ठ शुक्‍ल एकादशी तिथि 24 जून 2026 की शाम 06:12 बजे प्रारंभ होगी और 25 जून की रात 08:09 बजे समाप्‍त होगी. जिससे 25 जून को निर्जला एकादशी व्रत रखा जाएगा. निर्जला एकादशी व्रत का पारण 26 जून की सुबह 05:25 बजे से 08:13 बजे के बीच किया जाएगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)