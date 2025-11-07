Advertisement
trendingNow12992271
Hindi Newsधर्म

Kaal Bhairav Jayanti 2025 : आने वाली है काल भैरव जयंती, शिव के रौद्र अवतार की ऐसे करें पूजा, पढ़ें यह मंत्र

Kaal Bhairav Jayanti 2025 : भगवान शिव के रौद्र अवतार काल भैरव की जयंती हर साल अगहन मास के कृष्‍ण पक्ष की अष्‍टमी तिथि को मनाई जाती है. बाबा काल भैरव की पूजा करने से शनि, राहु-केतु दोष दूर होते हैं. जानिए इस साल काल भैरव जयंती कब है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 07, 2025, 12:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kaal Bhairav Jayanti 2025 : आने वाली है काल भैरव जयंती, शिव के रौद्र अवतार की ऐसे करें पूजा, पढ़ें यह मंत्र

Kaal Bhairav Jayanti 2025 Date : काल भैरव जयंती को भैरव अष्टमी या कालाष्टमी भी कहते हैं. काल भैरव भगवान शिव के रौद्र अवतार स्‍वरूप हैं. हिंदू धर्म में काल भैरव जयंती का बड़ा महत्‍व है. काल भैरव जयंती के दिन बाबा काल भैरव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है. मान्‍यता है कि इसी दिन बाबा काल भैरव का प्राकट्य हुआ था. काल भैरव की पूजा करने डर और नकारात्‍मक शक्तियां दूर होती हैं. पापों से मुक्ति मिलती है. 

यह भी पढ़ें: तो क्‍या साल 2026 में खत्‍म हो जाएगा पाकिस्‍तान? लंबा चलेगा भारत-पाक युद्ध, एक नहीं कई इशारे दे रहे अहम संकेत

काल भैरव जयंती कब है 2025? 

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदू पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष महीने के कृष्‍ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2025, मंगलवार को सुबह 11 बजकर 08 मिनट से होगी और 12 नवंबर 2025, बुधवार को सुबह 10 बजकर 58 मिनट पर समाप्‍त होगी. उदया तिथि के अनुसार कालभैरव जयंती पर्व 12 नवंबर 2025, दिन बुधवार को मनाया जाएगा.

यह भी पढ़ें : पार्टनर से प्‍यार जताने के लिए परफेक्‍ट है यह सप्‍ताह, पढ़ें मेष से मीन राशि का साप्‍ताहिक लव राशिफल

काशी के कोतवाल करते हैं हर बाधा दूर 

भगवान काल भैरव को 'काशी का कोतवाल' भी कहा जाता है. वे काशी के रक्षा करते हैं. कहा जाता है कि प्रलय के दिन भी काशी को कुछ नहीं होगा क्‍योंकि भगवान शिव स्‍वयं इसकी रक्षा करेंगे. बाबा काल भैरव की पूजा-उपासना करने से सारे डर, भय और नकारात्‍मक ऊर्जा दूर होती है. इतना ही नहीं जिन लोगों की कुंडली में शनि या राहु-केतु दोष हो, उन्‍हें काल भैरव की पूजा करनी चाहिए इससे दोष दूर होते हैं. साथ ही तंत्र-मंत्र के साधक विशेष तौर पर काल भैरव की पूजा करते हैं. 

यह भी पढ़ें : 10 नवंबर से बढ़ेगा इन लोगों का बैंक बैलेंस, बुध की उल्‍टी चाल धड़ाधड़ कराएगी धन लाभ

 
काल भैरव जयंती के दिन करें बाबा की पूजा 

काल भैरव जयंती के दिन बाबा काल भैरव की पूजा करें. मंदिर जाकर काल भैरव बाबा के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं. घर पर भी काल भैरव की पूजा कर सकते हैं. दीपक जलाने के बाद काल भैरव बाबा के मंत्र "ॐ काल भैरवाय नमः" या "ॐ ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरुकुरु बटुकाय ह्रीं" मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. काल भैरव जयंती के दिन काल भैरव अष्‍टक का पाठ करना बहुत लाभ देता है. इससे जीवन में सकारात्‍मकता आएगी, सारे डर और बाधाएं दूर होंगी. जयंती के दिन भैरव बाबा को जलेबी, उड़द की दाल के पकौड़े और नारियल का भोग लगाना ना भूलें. 

यह भी पढ़ें: वृषभ राशि वालों का करियर छुएगा आसमान, बढ़ेगा रुतबा और ठाठ, मिलेगा पैसा और प्‍यार, पढ़ें साल 2026 का राशिफल

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

kaal bhairav jayanti 2025

Trending news

दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
russiya
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
आप नमाज नहीं पढ़ सकते और मुसलमान वंदे मातरम... जश्न पर अबू आजमी ने विवाद को हवा दी
best vande mataram
आप नमाज नहीं पढ़ सकते और मुसलमान वंदे मातरम... जश्न पर अबू आजमी ने विवाद को हवा दी
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
Vande Mataram
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
President Droupadi Murmu
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
himachal pardesh congress
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
congress
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
अंतिम संस्कार में मैरिज सर्टिफिकेट भी... बिस्तर पर थीं दादी और दादा ने ये वादा लिया
love story
अंतिम संस्कार में मैरिज सर्टिफिकेट भी... बिस्तर पर थीं दादी और दादा ने ये वादा लिया
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट