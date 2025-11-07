Kaal Bhairav Jayanti 2025 : आने वाली है काल भैरव जयंती, शिव के रौद्र अवतार की ऐसे करें पूजा, पढ़ें यह मंत्र

Kaal Bhairav Jayanti 2025 Date : काल भैरव जयंती को भैरव अष्टमी या कालाष्टमी भी कहते हैं. काल भैरव भगवान शिव के रौद्र अवतार स्‍वरूप हैं. हिंदू धर्म में काल भैरव जयंती का बड़ा महत्‍व है. काल भैरव जयंती के दिन बाबा काल भैरव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है. मान्‍यता है कि इसी दिन बाबा काल भैरव का प्राकट्य हुआ था. काल भैरव की पूजा करने डर और नकारात्‍मक शक्तियां दूर होती हैं. पापों से मुक्ति मिलती है.

काल भैरव जयंती कब है 2025?

हिंदू पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष महीने के कृष्‍ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2025, मंगलवार को सुबह 11 बजकर 08 मिनट से होगी और 12 नवंबर 2025, बुधवार को सुबह 10 बजकर 58 मिनट पर समाप्‍त होगी. उदया तिथि के अनुसार कालभैरव जयंती पर्व 12 नवंबर 2025, दिन बुधवार को मनाया जाएगा.

काशी के कोतवाल करते हैं हर बाधा दूर

भगवान काल भैरव को 'काशी का कोतवाल' भी कहा जाता है. वे काशी के रक्षा करते हैं. कहा जाता है कि प्रलय के दिन भी काशी को कुछ नहीं होगा क्‍योंकि भगवान शिव स्‍वयं इसकी रक्षा करेंगे. बाबा काल भैरव की पूजा-उपासना करने से सारे डर, भय और नकारात्‍मक ऊर्जा दूर होती है. इतना ही नहीं जिन लोगों की कुंडली में शनि या राहु-केतु दोष हो, उन्‍हें काल भैरव की पूजा करनी चाहिए इससे दोष दूर होते हैं. साथ ही तंत्र-मंत्र के साधक विशेष तौर पर काल भैरव की पूजा करते हैं.

काल भैरव जयंती के दिन करें बाबा की पूजा

काल भैरव जयंती के दिन बाबा काल भैरव की पूजा करें. मंदिर जाकर काल भैरव बाबा के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं. घर पर भी काल भैरव की पूजा कर सकते हैं. दीपक जलाने के बाद काल भैरव बाबा के मंत्र "ॐ काल भैरवाय नमः" या "ॐ ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरुकुरु बटुकाय ह्रीं" मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. काल भैरव जयंती के दिन काल भैरव अष्‍टक का पाठ करना बहुत लाभ देता है. इससे जीवन में सकारात्‍मकता आएगी, सारे डर और बाधाएं दूर होंगी. जयंती के दिन भैरव बाबा को जलेबी, उड़द की दाल के पकौड़े और नारियल का भोग लगाना ना भूलें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)