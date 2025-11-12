Kaal Bhairav Jayanti 2025: काल भैरव जयंती पर इन शक्तिशाली मंत्रों से करें साधना, जानें पूजा का सही समय!

Kaal Bhairav Jayanti 2025: आज 12 नवंबर 2025 को भगवान शिव के रौद्र और उग्र स्वरूप काल भैरव की जयंती तिथि है. ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर काल भैरव के मंत्रों के जाप करने से हर संकट दूर होने लगते हैं और शुभ मुहूर्त में पूजा करने से भगवान काल भैरव प्रसन्न होकर भय से मुक्त करते हैं.
Kaal Bhairav Jayanti 2025: हर साल कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि पर काल भैरव जयंती मनाने का विधान है. भगवान शिव के उग्र और रौद्र रूप काल भैरव जयंती तिथि को भैरव अष्टमी, काल भैरव अष्टमी या भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है. शास्त्रों की मानें तो काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से सभी नकारात्मकता दूर होती है और ग्रह दोष से लेकर रोग, अकाल मृत्यु के भय का नाश होता है. आइए जानें काल भैरव जयंती की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए.
कब है काल भैरव जयंती?
वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की 11 नवंबर 2025 को रात में 11:08 बजे शुरू हो रही है और 12 नवंबर 2025 को रात 10:58 मिनट पर तिथि का समापन हो रहा है. उदयातिथि में काल भैरव जयंती आज बुधवार को यानी 12 नवंबर 2025 को है.
क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त?
काल भैरव जयंती पर वैसे तो दिन में भी पूजा की जा सकती है लेकिन इसके लिए सुबह 06:41 मिनट से लेकर सुबह 09:23 मिनट तक पूजा का शुभ मुहूर्त है. दूसरा शुभ-उत्तम मुहूर्त 10:44 मिनट से लेकर 12:05 मिनट तक है.
काल भैरव मूल मंत्र का करें जाप
ॐ कालभैरवाय नमः।
महाकाल भैरव बीज मंत्र का करें जाप
ॐ हं षं नं गं कं सं खं महाकाल भैरवाय नमः।
काल भैरव बीज मंत्र का करें जाप
ॐ भ्रं कालभैरवाय सर्व बाधा निवारणाय हुं फट्।
काल भैरव गायत्री मंत्र का करें जाप
ॐ कालकालाय विद्महे, कालातीताय धीमहि, तन्नो काल भैरवः प्रचोदयात्।
बटुक भैरव मंत्र (Batuk Bhairav Mantra)
ॐ ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं।
