Advertisement
trendingNow12998388
Hindi Newsधर्म

Kaal Bhairav Jayanti 2025: काल भैरव जयंती पर इन शक्तिशाली मंत्रों से करें साधना, जानें पूजा का सही समय!

Kaal Bhairav Jayanti 2025: आज 12 नवंबर 2025 को भगवान शिव के रौद्र और उग्र स्वरूप काल भैरव की जयंती तिथि है. ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर काल भैरव के मंत्रों के जाप करने से हर संकट दूर होने लगते हैं और शुभ मुहूर्त में पूजा करने से भगवान काल भैरव प्रसन्न होकर भय से मुक्त करते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 12, 2025, 06:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kaal Bhairav Jayanti 2025
Kaal Bhairav Jayanti 2025

Kaal Bhairav Jayanti 2025: हर साल कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि पर काल भैरव जयंती मनाने का विधान है. भगवान शिव के उग्र और रौद्र रूप काल भैरव जयंती तिथि को भैरव अष्टमी, काल भैरव अष्टमी या भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है. शास्त्रों की मानें तो काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से सभी नकारात्मकता दूर होती है और ग्रह दोष से लेकर रोग, अकाल मृत्यु के भय का नाश होता है. आइए जानें काल भैरव जयंती की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए.

कब है काल भैरव जयंती?
वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की 11 नवंबर 2025 को रात में 11:08 बजे शुरू हो रही है और 12 नवंबर 2025 को रात 10:58 मिनट पर तिथि का समापन हो रहा है. उदयातिथि में काल भैरव जयंती आज बुधवार को यानी 12 नवंबर 2025 को है.

क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त?
काल भैरव जयंती पर वैसे तो दिन में भी पूजा की जा सकती है लेकिन इसके लिए सुबह 06:41 मिनट से लेकर सुबह 09:23 मिनट तक पूजा का शुभ मुहूर्त है. दूसरा शुभ-उत्तम मुहूर्त 10:44 मिनट से लेकर 12:05 मिनट तक है. 

Add Zee News as a Preferred Source

काल भैरव मूल मंत्र का करें जाप
ॐ कालभैरवाय नमः।

महाकाल भैरव बीज मंत्र का करें जाप
ॐ हं षं नं गं कं सं खं महाकाल भैरवाय नमः।

काल भैरव बीज मंत्र का करें जाप
ॐ भ्रं कालभैरवाय सर्व बाधा निवारणाय हुं फट्।

काल भैरव गायत्री मंत्र का करें जाप
ॐ कालकालाय विद्महे, कालातीताय धीमहि, तन्नो काल भैरवः प्रचोदयात्।

बटुक भैरव मंत्र (Batuk Bhairav Mantra)
ॐ ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं।

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- बुधवार को पूजा के समय करें श्री गणेश सहस्त्रनामावली का पाठ, गणेश जी करेंगे सभी संकटों का नाश!

और पढ़ें- Astro Tips: सूर्योदय के समय अर्घ्य देने की क्या है सही विधि, जानें सूर्यदेव के शक्तिशाली मंत्र! 

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

kaal bhairav jayanti 2025

Trending news

घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
Weather
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
Droupadi Murmu
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Narendra Modi
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
Rajeev Sandhu
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
zubeen garg death case
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
red fort blast
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर
DNA
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर
SIR का डर या कोई और वजह...बिहार की जनता में क्यों मच गई रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की होड़
Bihar voting percentage
SIR का डर या कोई और वजह...बिहार की जनता में क्यों मच गई रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की होड़
Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा अधिक भयावह था! 24 घंटे में क्या निकला?
Delhi Car Blast
Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा अधिक भयावह था! 24 घंटे में क्या निकला?
क्या आपको पता है बिहार में Nitish किस सीट से लड़ रहे चुनाव? यहां जानें सारे जवाब
nitish kumar
क्या आपको पता है बिहार में Nitish किस सीट से लड़ रहे चुनाव? यहां जानें सारे जवाब