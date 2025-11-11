Advertisement
Hindi Newsधर्म

Kaal Bhairav Jayanti Upay : शत्रु को मात देने, मुकदमे में जीत और कारोबार-करियर में उन्‍नति पाने के लिए खास है ये रात, काल भैरव चुटकियों में दूर करेंगे समस्‍याएं

Kaal Bhairav Jayanti Upay : नौकरी-व्‍यापार में मनचाही तरक्‍की नहीं मिल रही या सफलता पाने में बाधा आ रही है. 12 नवंबर 2025, बुधवार की रात किए गए उपाय ये सारी समस्‍याएं दूर कर सकते हैं. साथ ही दुश्‍मन पर भी जीत दिलाएंगे.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 11, 2025, 09:29 AM IST
Kaal Bhairav Jayanti Par Kya Kare: मनचाहा करियर ना बना पाना, सफलता या मनचाहा पद-पैसा पाने में दिक्‍कत होना, कारोबार में मंदी, ये ऐसी समस्‍याएं हैं, जिनसे आजकल अधिकांश लोग जूझ रहे हैं. यदि मेहनत के बाद भी नतीजे नहीं मिल रहे हैं या कुंडली के अशुभ ग्रह तरक्‍की में आड़े आ रहे हैं, तो इसके लिए ज्‍योतिषीय उपाय आजमाए जा सकते हैं. काल भैरव जयंती उन खास दिनों में से एक है, जब ये उपाय किए जा सकते हैं. मार्गशीर्ष कृष्‍ण अष्‍टमी को काल भैरव जयंती मनाई जाती है. मान्‍यता है कि इसी दिन शिव जी के रौद्र अवतार बाबा काल भैरव प्रकट हुए थे. इस साल 12 नवंबर 2025, बुधवार को काल भैरव जयंती है. जानिए इस दिन कौन से उपाय करना आपकी परेशानियां दूर करके तगड़ा लाभ करवा सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: कंपकंपा देंगी भारत के लिए साल 2026 की ये भविष्‍यवाणियां, 1 नहीं 7 तरीकों से आएगी कयामत!

काल भैरव जयंती के उपाय 

काल भैरव जयंती के दिन बाबा काल भैरव की पूजा करें, जलेबी का भोग लगाएं, बाबा काल भैरव की आरती करें. इससे ग्रह दोष दूर होते हैं. शत्रुओं, मुकदमों आदि से निजात मिलती है. जानिए काल भैरव जयंती के प्रभावी उपाय.  

कारोबार बढ़ाने का उपाय - यदि आप अपने बिजनेस को अन्‍य शहरों या विदेशों में फैलाना चाहते हैं तो कालभैरव जयंती के दिन भैरव मन्दिर में जाकर भैरव जी को सवा सौ ग्राम साबुत उड़द चढ़ाएं. साथ ही काल भैरव से प्रार्थना करें. फिर काल भैरव बाबा के चरणों से उड़द के 11 दाने उठा लें और उन्हें एक काले कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थल पर तिजोरी में रख दें. उड़द के दाने कपड़े में रखते समय ‘ऊँ ह्रीं बटुकाय आपद्उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ऊँ' मंत्र पढ़ें. जल्‍द कारोबार फलने-फूलने लगेगा. 

परेशानी से निजात पाने का उपाय - यदि कोई परेशानी तंग कर रही है तो काल भैरव जयंती के दिन रोटी में सरसों का तेल चुपड़ कर कुत्‍ते को खिलाएं. इस दौरान ‘ऊँ ह्रीं बटुकाय आपद्उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ऊँ.' मंत्र का जाप करते रहें. 

यह भी पढ़ें : 23 नवंबर को क्रूर ग्रह का महागोचर, अपने ही नक्षत्र में आएंगे राहु, इन राशियों पर होगा सबसे ज्‍यादा असर

सुख-समृद्धि पाने का उपाय - धन, सुख-समृद्धि पाने के लिए काल भैरव मंदिर जाकर मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालकर जलाएं. साथ ही 'ऊँ ह्रीं बटुकाय आपद्उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ऊँ.' मंत्र का जाप करें. 

अनजाने भय से निजात पाने का उपाय - यदि किसी भय या डर से परेशान हैं, नकारात्‍मक विचार पीछा नहीं छोड़ रहे हैं तो बाबा काल भैरव के चरणों में काले रंग का धागा रखें. 'ऊँ ह्रीं बटुकाय आपद्उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ऊँ' मंत्र का 5 बार जाप करें. फिर उस धागे को उठा लें और अपने पैर में बांध लें. 

बच्‍चे की बुरी नजर उतारने और बुरी नजर से बचाने का उपाय - यदि बच्‍चा बुरी नजर से परेशान है तो एक मुट्ठी उड़द लेकर, भैरव बाबा का ध्यान करते हुए अपने बच्चे के सिर से सात बार वार दें. 6 बार क्लॉक वाइज और 1 बार एंटी क्लॉक वाइज घुमाएं. फिर उड़द को बहते पानी में प्रावहितद कर दें. 

यह भी पढ़ें : 5 राशि वालों के अमंगलकारी साबित होगा मंगल का अस्‍त होना, घुट-घुटकर जिंएगे 4 महीने, बचाव के तरीके भी जान लें

निगेटिविटी से बचने के उपाय - काले कपड़े में सवा किलो उड़द की दाल बांधकर भैरव बाबा को चढ़ाएं. फिर मंदिर में ही बैठाकर काल भैरव के मंत्र का 108 बार जप करें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Kaal Bhairav Jayanti

