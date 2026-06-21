Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /बाणभट्ट के ग्रंथ कादम्बरी का वो उपदेश, जो आज के युवाओं के लिए हैं जरूरी सीख

बाणभट्ट के ग्रंथ 'कादम्बरी' का वो उपदेश, जो आज के युवाओं के लिए हैं जरूरी सीख

Kadambari shuknasopadesh lessons: ये खबर महाकवि बाणभट्ट के ग्रंथ कादम्बरी के शुकनासोपदेश पर आधारित है, जो बताता है कि युवावस्था, धन और अधिकार मिलने पर अहंकार से कैसे बचें और आज की युवा पीढ़ी सफलता को सही तरीके से कैसे संभाले.

Written Byharsh singh
Published: Jun 21, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:00 AM IST
बाणभट्ट के ग्रंथ 'कादम्बरी' का वो उपदेश, जो आज के युवाओं के लिए हैं जरूरी सीख

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उनकी खासियत है. करीब तीन महीने तक उन्होंने जी भारत में डिफेंस बीट पर काम किया, जहां उनकी रिपोर्टिंग और फैक्ट-आधारित स्टाइल को खूब सराहना मिली. इसके पहले ये ऑटोमोबाइल की खबरें भी करते थे. अब हर्ष धर्म से जुड़ी खबरों की कवरेज कर रहे हैं और इस क्षेत्र में दर्शकों तक जरूरी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं. हर्ष अपनी धारदार लेखन शैली, भरोसेमंद खबरों और रिकॉर्ड पेज-व्यूज के लिए जाने जाते हैं. बिहार चुनाव 2025 की लाइव कवरेज के दौरान उनके अपडेट्स दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है. अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं तो उन्हें इस ईमेल पर लिख सकते हैं:Harsh.singh@India.com

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सुपर एडवांस है अनिल कपूर की भाभी का किचन! फराह खान ने किया डिजाइन; देखती रह गईं महीप
Maheep Kapoor1 min ago
2
kadambari shuknasopadesh lessons2 min ago
3
weather change travel3 min ago
4
bulldozer action6 min ago
5
Archana Gautam7 min ago