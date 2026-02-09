नंदी के मुख से निकली जलधारा करती है शिवलिंग का अभिषेक, किसी को नहीं पाता है कहां से आता है पानी?

Famous Shiva Mandir : भारत के प्राचीन मंदिर कई रहस्‍यों और चमत्‍कारों को समेटे हुए हैं. कई रहस्‍य तो ऐसे हैं जो आज भी अनसुलझे हैं. इन मंदिरों से लोगों की गहरी आस्‍था जुड़ी हुई है. 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि है इस मौके पर दक्षिण भारत के एक ऐसे शिव मंदिर के बारे में जानते हैं, जहां आने वाले श्रद्धालु एक चमत्‍कार देखकर आश्‍चर्यचकित रह जाते हैं. इस मंदिर शिवलिंग पर एक जलधारा लगातार गिरती रहती है और अभिषेक करती रहती है.

अज्ञात है जल का स्‍त्रोत

यह मंदिर है बेंगलुरू के मल्लेश्वरम इलाके में स्थित भगवान शिव का प्राचीन काडु मल्लेश्वर मंदिर. इस मंदिर की तुलना 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से की जाती है. माना जाता है कि मंदिर में स्थापित शिवलिंग मल्लिकार्जुन का स्वरूप है. मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी के दौरान मराठा राजा शिवाजी के भाई वेंकोजी ने कराया था. मंदिर पर मराठा और द्रविड़ शैली की नक्काशी और बनावट हर हिस्से में देखने को मिलती है. मंदिर को 400 साल पुराना बताया जाता है और इसी मंदिर के पास स्थित है श्री दक्षिणामुख नंदी तीर्थ कल्याणी क्षेत्र.

यह भी पढ़ें: 'इमोशनल फूल' होते हैं ये बर्थडेट वाले लोग, प्‍यार में लुट-पिट जाते हैं, फिर भी नहीं आते बाज, कई दिन तक बहाते हैं आंसू

Add Zee News as a Preferred Source

इस मंदिर प्रांगण में नंदी महाराज की प्राचीन पत्थर से बनी प्रतिमा मौजूद है, जिसके मुख से निरंतर साफ और ठंडे पानी की जलधारा निकलती रहती है, जो सीधे शिवलिंग पर गिरती है. लेकिन कोई नहीं जानता कि नंदी जी के मुख में ये पानी कहां से आता है?

मुख्य उद्गम पता लगाने के लिए वैज्ञानिक भी मंदिर का रुख कर चुके हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि पानी आता कहां से है. जलधारा सिर्फ नंदी महाराज के मुख से निकलती है और शिवलिंग का जलाभिषेक करती है. भक्त इसे भक्ति और चमत्कार मानते हैं.

यह भी पढ़ें: सूर्य ग्रहण के दिन शनि की राशि में महादुर्लभ योग, 17 फरवरी से नोटों में खेलेंगे तुला समेत इन राशियों के लोग

हर मनोकामना होती है पूरी

माना जाता है कि काडु मल्लेश्वर मंदिर का लाभ तभी मिलता है, जब दक्षिणामुख नंदी तीर्थ के दर्शन हो जाते हैं. दक्षिणामुख नंदी तीर्थ क्षेत्र में भक्तों को आंखों से चमत्कार और अपने भगवान के प्रति भक्त की आस्था देखने को मिलती है. स्थानीय मान्यता है कि मंदिर में विराजमान शिवलिंग भक्तों की हर इच्छा को पूरी करते हैं. अगर भक्त अपने ईष्ट से सच्चे मन से कुछ भी मांगता है, वह पूरा हो जाता है.

यह भी पढ़ें: ग्रहों के राजकुमार बुध चलेंगे उल्‍टी चाल, 4 राशि वालों को बंपर लाभ, मालामाल हो जाएंगे कारोबारी

महाशिवरात्रि और सावन के महीने में लाखों लोगों की भीड़ इस मंदिर में पहुंचती है. महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर में 15 दिन का मूंगफली मेला भी लगता है. इतना ही नहीं, महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर को फूलों से सजाकर भगवान शिव की रथ यात्रा भी निकाली जाती है और विशेष अभिषेक भी होता है. (एजेंसी इनपुट के साथ)

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)