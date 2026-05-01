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इस साल 1,000 लोग करेंगे कैलाश मानसरोवर की यात्रा, जानिए इस सर्वोच्च आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा का महत्व

Kailash manasarovar yatra 2026: इस साल 1,000 कैलाश मानसरोवर की यात्रा लोग करेंगे, आइए जानें इस सर्वोच्च आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा का क्या महत्व है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 01, 2026, 02:46 PM IST
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Kailash Manasarovar Yatra 2026
Kailash Manasarovar Yatra 2026

Kailash manasarovar yatra Importance: कैलाश मानसरोवर यात्रा का बड़ा महत्व है. भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने आज  यानी 1 मई 2026, दिन शुक्रवार को कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने का स्वागत किया. यू ने ये भी कहा कि इस साल 1,000 भारतीय तीर्थयात्रियों की यात्रा में चीन सुविधा प्रदान करेगा. ध्यान दें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है जिसके लिए यह यात्रा विश्वभर में प्रसिद्ध है. इस  यात्रा के लिए हर साल सैकड़ों यात्री निकलते हैं. मान्यता अनुसार भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में यह हिंदुओं के लिए तो अति महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ ही यह स्थान जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए भी धार्मिक रूप से बहुत महत्व रखता है. 

मित्रता व आपसी संबंधों के लिए सेतु
सोशल प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट कर यू ने भारतीय मित्रों की तीर्थयात्रा 2026 के फिर से शुरू होने पर हार्दिक स्वागत किया. यू ने आशा किया कि यह यात्रा हमारी दो महान सभ्यताओं के बीच आस्था, मित्रता व आपसी संबंधों के लिए सेतु बनेगी."

जून 2026 से अगस्त 2026 तक यात्रा
ध्यान दें कि इससे पहले 30 अप्रैल 2026 को विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि चीन सरकार के समन्वय से विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित यह यात्रा जून 2026 से अगस्त 2026 के दौरान चलेगी.

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हर दल में 50 यात्री शामिल
इस साल 10 दल उत्तराखंड राज्य से होते हुए लिपुलेख दर्रे से होकर यात्रा निर्धारित हैं, ध्यान दें हर दल में 50 यात्री शामिल हैं. अन्य 10 दल सिक्किम राज्य से होते हुए नाथू ला दर्रे से होकर यात्रा करेंगे, इसमें भी प्रति दल 50 यात्री शामिल हैं. विदेश मंत्रालय की जानकारी के अनुसार इसके लिए वेबसाइट kmy.gov.in पर आवेदन लिए जा रहे हैं."

कैलाश मानसरोवर यात्रा का महत्व
ध्यान दें, कैलाश मानसरोवर यात्रा का बड़ा महत्व हिंदुओं के लिए ही नहीं है बल्कि बौद्ध, जैन और तिब्बती बोनपा धर्मों के लिए भी इस सर्वोच्च आध्यात्मिक तीर्थ का विशेष महत्व है. हिंदू मान्यताओं में यह भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास स्थल है जहां पवित्र मानसरोवर झील के दर्शन किए जाते हैं जिससे मोक्ष के रास्ते खुलते हैं और मानसिक शांति मिलती है. व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है. यह यात्रा प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाती है साथ ही आत्म-ज्ञान और गहन आध्यात्मिक अनुभव का एक पवित्र संगम है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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About the Author
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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