Kajari Teej 2025: कजरी तीज के निर्जला व्रत का पारण कब करें, कौन से उपाय कर पा सकते हैं मां पार्वती का विशेष आशीर्वाद, जानें!
Kajari Teej 2025: कजरी तीज के निर्जला व्रत का पारण कब करें, कौन से उपाय कर पा सकते हैं मां पार्वती का विशेष आशीर्वाद, जानें!

सनातन धर्म में कजरी तीज व्रत का विशेष महत्व है. हर साल भाद्रपद कृष्ण तृतीया तिथि पर कजरी तीज पर्व मनाने का विधान है. इस साल 12 अगस्त को कजरी तीज मनाया जा रहा है जिसे बूढ़ी तीज, कजली तीज या सातुड़ी तीज के रूप में भी जाना जाता है.

Aug 12, 2025, 07:26 AM IST
Kajari Teej 2025 Paran Samay: सनातन धर्म में कजरी तीज व्रत का विशेष महत्व है. हर साल भाद्रपद कृष्ण तृतीया तिथि पर कजरी तीज पर्व मनाने का विधान है. इस साल 12 अगस्त को कजरी तीज मनाया जा रहा है जिसे बूढ़ी तीज, कजली तीज या सातुड़ी तीज के रूप में भी जाना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत का संकल्प करने से पति की आयु लंबी होती है. इस व्रत को करने से अविवाहितों को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और वैवाहित जीवन की परेशानियां समाप्त होने लगती हैं. विवाह से जुड़ी सभी मुश्किलें दूर होती हैं. आइए जानते हैं इस साल कब कजरी तीज का पारण किया जाएगा और कौन से उपाय इस दिन किए जा सकते हैं. 

कजरी तीज व्रत के पारण का समय और विधि
कजरी तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें. अब साफ कपड़े पहनकर निर्जल व्रत का संकल्प करें. और शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर लें. इसके बाद पूरे दिन निर्जला व्रत में रहें. इसके बाद कजरी तीज के व्रत का पारण शाम के समय पूरे विधि विधान से करें. इसके लिए आज 12 अगस्त 2025 को रात 08:59 बजे चंद्रोदय होने पर चंद्र देव की पूजा आराधना करे और  जल से अर्घ्य दें. इसके बाद शिवजी और पार्वती जी का ध्यान करें और प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोलें. 

कजरी तीज के दिन करें ये उपाय
कजरी तीज के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की  शुभ मुहूर्त में विशेष पूजा करें और खीर का भोग अर्पित करें. माता पार्वती को 16 श्रृंगार चढ़ाएं और अंत में भगवान शंकर और माता पार्वती के प्रभावशाली मंत्रों का जाप करें. ऐसा कर मनपसंद जीवनसाथी पाने की अच्छी पूरी हो सकेगी.

कजरी तीज का दान 
कजरी तीज के दिन अगर जरूरतमंदों में विशेष वस्तुओं का दान करें तो लाभ ही लाभ होगा. इस दिन दूध, दही, मिश्री दान करें. पंडित जी को दक्षिणा दें. ऐसा कर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बलवान होगी जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और बड़े निर्णय ले सकेंगे.

कजरी तीज पर हरे वस्त्र धारण करें
कजरी तीज के दिन अगर हरे रंग का वस्त्र धारण करें और भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें तो वैवाहिक जीवन की सभी समस्याओं का अतं होने लगेगा और रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा.

