Kajari Teej 2025: आज सुहागिनें कठिन व्रत रखकर मना रही हैं कजरी तीज, जानें पूजा विधि, सामग्री लिस्ट और शुभ मुहूर्त

Kajari Teej 2025: हर साल भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर बड़े धूमधाम से कजरी तीज मनाई जाती है. इस दिन व्रत रखा जाता है और भगवान शिव संग माता पर्वती की पूजा की जाती है. महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं. कजरी तीज के शुभ अवसर पर महिलाए झूला झूलती है और व्रत कथा का पाठ करती है. शिव-पार्वती की जोड़ी की आराधना करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और संतान प्राप्ति व मनचाहा जीवनसाथी पाने के योग बनने लगते हैं. आइए जानें 12 अगस्त 2025 को पड़ रही कजरी तीज पर कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं और पूजा विधि व पूजा सामग्री क्या है.

कजरी तीज 2025 तिथि Kajari Teej 2025 Date

पंचांग के अनुसार भाद्रपद कृष्ण तृतीया तिथि पर कजरी तीज मनाई जाएगी और इस साल 11 अगस्त को सुबह 10:33 बजे तृतीया तिथि शुरू होगी. 12 अगस्त को सुबह 8:40 बजे तिथि का समापन हो रहा है. उदया तिथि में 12 अगस्त 2025 को कजरी तीज का व्रत रखा जाएगा.

कजरी तीज 2025 पूजा मुहूर्त Kajari Teej 2025 Puja Vidhi

ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:23 मिनट से लेकर 05:06 मिनट तक रहेगा.

विजय मुहूर्त दोपहर 02:38 मिनट से लेकर 03:31 मिनट तक रहने वाला है.

गोधूलि मुहूर्त शाम 07:03 बजे से लेकर 7:25 बजे तक है.

निशिता काल मुहूर्त रात 12:05 मिनट से लेकर 12:48 मिनट तक रहेगा.

सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 11:52 मिनट से लेकर 13 अगस्त की सुबह 05:49 मिनट तक रहने वाला है.

अभिजीत मुहूर्त - 11:59 AM से लेकर 12:52 PM तक रहेगा.

कजरी तीज 2025 व्रत पूजा सामग्री लिस्ट

शहद, पंचामृत, बेलपत्र, दूर्वा घास, शमी के पत्ते, सुपारी

कलश, भांग, मिश्री,धतूरा, अक्षत, बिछुआ

श्रीफल, घी, कपूर, हरी साड़ी, बिंदी,मेहंदी

कंघी, चुनरी, चूड़ियां, कुमकुम, सिंदूर

चंदन, गंगाजल, गाय का दूध, दही

कजरी तीज पूजा विधि-

कजरी तीज के दिन सुबह उठकर भगवान का ध्यान करें और स्नान करें और साफ कपड़े धारण करें.

मन ही मन शिवजी और माता पार्वती का स्मरण कर व्रत का संकल्प करें.

एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर शिवजी और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें.

भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा के साथ ही भस्म, सफेद पुष्प आदि अर्पित करें.

पार्वती मां को कुमकुम, मेहंदी, चूड़ी के साथ ही सिंदूर, बिंदी और अन्य 16 शृंगार अर्पित करें.

धूप और दीप जलाकर भगवान के सामने रखें.

मंत्रों का जाप करें और फिर कजरी तीज की व्रत कथा का पाठ करें.

कजरी तीज के दिन व्रत निर्जला रखें या फलाहार व्रत रख सकते हैं.

रात में चंद्रोदय हो जाए तो चंद्र दर्शन कर अर्घ्य दें. इसके बाद व्रत का पारण कर लें.

