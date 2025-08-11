Kajari Teej 2025: कजरी तीज के दिन महिलाएं भूलकर भी न करें ये गलतियां, घर में बढ़ेगा क्लेश, नहीं मिलेगा व्रत का फल!
Kajari Teej 2025: कजरी तीज के दिन महिलाएं भूलकर भी न करें ये गलतियां, घर में बढ़ेगा क्लेश, नहीं मिलेगा व्रत का फल!

Kajari Teej 2025 Rules: भाद्रपद माह की कजरी तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है. अगर आप इस दिन व्रत का संकल्प कर रही हैं तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखें.

Aug 11, 2025
What not to do on Kajari Teej 2025
What not to do on Kajari Teej 2025

Kajari Teej 2025 Niyam: साल में तीन तीज मनाई जाती है, ये है हरियाली तीज, कजरी तीज व हरतालिका तीज है. जो तीज भाद्रपद माह में आती है उसको कजरी तीज के रूप में जाना जाता है. हिंदू धर्म में कजरी तीज व्रत का बहुत महत्व बताया गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कजरी तीज व्रत विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं. साथ ही घर में सुख-समृद्धि का वास होता है. कुवारी कन्याएं इस व्रत का संकल्प योग्य वर पाने के लिए रखती हैं. इस दिन माता पार्वती और  शिवजी की पूजा आराधना की जाती है. अगर आप भी इस दिन व्रत रख रही हैं तो कुछ गलतियां भूलकर भी न करें. आइए जानें इस बारे में विस्तार से जानें. 

भादो माह में कजरी तीज कब है?
हर साल भाद्रपद कृष्ण तृतीया तिथि पर कजरी तीज व्रत रखा जाता है. इस बार कजरी तीज पर्व की तिथि 12 अगस्त को पड़ रही है. ऐसे में इस दिन व्रत रखकर महिलाएं भोलेनाथ और पार्वती माता की एक साथ पूजा आराधना करेंगी.

कजरी तीज में क्या नहीं करना चाहिए?

  • कजरी तीज के दिन भूल से भी सफेद या काले रंग के कपड़े या शरीर पर कोई और चीज न पहनें. 

  • जिन भी महिलाओं ने व्रत का संकल्प किया है वे व्रत वाले दिन भूल से भी न सोएं. 

  • व्रत के दिन गुस्सा न बिल्कुल न करें और नकारात्मक चीजों से दूरी बनाएं.

  • तीज व्रत के दिन अपने नाखून और बाल न काटें और ही घर के किसी सदस्य को ऐसा करने दें. ऐसा करना अशुभ होता है.

  • कजरी तीज के दिन व्रती महिलाए बाल न धोएं. इससे घर की परेशानियां बढ़ सकती है और कलह-क्लेश भी बढ़ सकते हैं.

  • कजरी तीज का व्रत निर्जला ही रखने का विधान है. ऐसे में उपवास के दौरान अन्न और जल दोनों ही इस दिन त्याग दें. 

  • महिलाओं को इस दिन पूजा के समय जरूर व्रत कथा सुननी सुनानी चाहिए. कजरी तीज व्रत कथा के पाठ के बिना कठिन व्रत अधूरा है ऐसे में व्रत का फल नहीं मिलेगा.

  • कजरी तीज के दिन महिलाओं को पूजा के बाद झूला जरूर झूलना चाहिए. इससे व्रत पूरा हो जाएगा. 

  • कजरी तीज व्रत का पारण करें उससे पहले शिवजी और पार्वती जी की पूजा करें, इसके बाद दान करें और पारण करें. इसके बाद 3 या 5 कन्याओं को भोजन करवाएं.

  • जो महिलाएं कजरी तीज पर व्रत रखने वाली है वो उपवास के दिन झाड़ू न लगाएं और न तो झाड़ू को छुएं. इस दिन झाड़ू लगाने से घर में धन की बर्बादी हो सकती है.

