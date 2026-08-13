/Kajari Teej 2026: इस साल कब रखा जाएगा कजरी तीज व्रत? जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

कजरी तीज पर सुबह स्नान आदि करके निवृत्त हो जाएं और साफ वस्त्र पहनें.

मां पार्वती और महादेव का ध्यान कर मन ही मन व्रत का संकल्प करें.

अब पूजा स्थल की सफाई करें और गंगाजल छिड़कें.

इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें.

अब पूजा शुरू करें. सबसे पहले दीपक और धूप जलाएं.

रोली, अक्षत, हल्दी और सुहाग सामग्री अर्पित करें.

सुहाग से जुड़ी सामग्री में हरी चुड़ियां और आलता जरूर रखें.

अब मन को शांत करें और शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं.

शिव जी को जल व दूध भी अर्पित करें.

मौसम अनुसार फल, खीर, मिठाई आदि का भोग चढ़ाएं.

इसके बाद कजरी तीज की कथा सुनें सुनाएं.

अब शिव-पार्वती की आरती गाकर पूजा को संपन्न करें.

मन में सुखी दांपत्य जीवन की कामना करते हुए भूल-चूक के लिए क्षमा मांगे.