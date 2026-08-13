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Kajari Teej 2026: इस साल कब रखा जाएगा कजरी तीज व्रत? जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Kajari Teej 2026: कजरी तीज पर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी दांपत्य जीवन का आशीर्वाद पाने के लिए व्रत का संकल्प करती हैं और शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से मां गौरी और महादेव की उपासना करती हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 13, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:08 PM IST
Kajari Teej 2026: इस साल कब रखा जाएगा कजरी तीज व्रत? जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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