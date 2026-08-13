/Kajari Teej 2026: इस साल कब रखा जाएगा कजरी तीज व्रत? जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Kajari Teej 2026 Date: कजरी तीज व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है. इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत का संकल्प कर मां गौरी से अखंड सुहाग का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है और दांपत्य जीवन में सुख बढ़ता है. कजरी तीज को सातुड़ी तीज और कजली तीज के नाम से भी लोग जानते हैं. इस साल कजरी तीज व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा की सही विधि क्या है? आइए इस बारे में विस्तार से जानें.
कजरी तीज का पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली तृतीया तिथि को मनाने का विधान है. इस साल इस तिथि की शुरुआत 30 अगस्त 2026 को सुबह 09:36 बजे होगी. तिथि का समापन 31 अगस्त 2026 को सुबह के समय 08:50 बजे होगा. इस तरह से उदया तिथि में कजरी तीज व्रत 31 अगस्त 2026, सोमवार के दिन रखा जाएगा.
कजरी तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की शुभ मुहूर्त में पूजा करें. ऐसे में पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त शुभ होगा. 31 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त सुबह के समय 11:56 बजे से लेकर दोपहर 12:47 बजे तक होगा. वहीं, कजरी तीज की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में भी की जाती है. ऐसे में सूर्यास्त के तुंरत बाद पूजा शुरू करें. सूर्यास्त से डेढ़ घंटे तक के समय को प्रदोष काल माना जाता है.
कजरी तीज पर सुबह स्नान आदि करके निवृत्त हो जाएं और साफ वस्त्र पहनें.
मां पार्वती और महादेव का ध्यान कर मन ही मन व्रत का संकल्प करें.
अब पूजा स्थल की सफाई करें और गंगाजल छिड़कें.
इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें.
अब पूजा शुरू करें. सबसे पहले दीपक और धूप जलाएं.
रोली, अक्षत, हल्दी और सुहाग सामग्री अर्पित करें.
सुहाग से जुड़ी सामग्री में हरी चुड़ियां और आलता जरूर रखें.
अब मन को शांत करें और शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं.
शिव जी को जल व दूध भी अर्पित करें.
मौसम अनुसार फल, खीर, मिठाई आदि का भोग चढ़ाएं.
इसके बाद कजरी तीज की कथा सुनें सुनाएं.
अब शिव-पार्वती की आरती गाकर पूजा को संपन्न करें.
मन में सुखी दांपत्य जीवन की कामना करते हुए भूल-चूक के लिए क्षमा मांगे.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)
और पढ़ें- Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर क्यों करते हैं चांदी के नाग-नागिन का दान, जानें इससे जुड़े 3 उपाय जो करते हैं संकटों का नाश