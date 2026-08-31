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Kajari Teej 2026 : आज कजरी तीज पर इस शुभ मुहूर्त में करें पूजा, नोट कर लें पूजा विधि और कजरी तीज की आरती

Kajari Teej 2026 Shubh Muhurat​: आज कजरी तीज व्रत रखा जा रहा है. महिलाएं इस दिन व्रत का संकल्प कर शुभ मुहूर्त में पूजा करेंगी. आइए जान लें इस दिन की पूजा विधि और कजरी तीज की आरती.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 31, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 06:00 AM IST
Kajari Teej 2026 : आज कजरी तीज पर इस शुभ मुहूर्त में करें पूजा, नोट कर लें पूजा विधि और कजरी तीज की आरती
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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