/Kajari Teej 2026 : आज कजरी तीज पर इस शुभ मुहूर्त में करें पूजा, नोट कर लें पूजा विधि और कजरी तीज की आरती

Kajari Teej 2026 Kab Hai: हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर बड़े ही धूमधाम से कजरी तीज का पर्व मनाया जाता है. कजरी तीज पर सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर पति की लंबी आयु और सुखी दांपत्य जीवन की कामना करती हैं. इस बार कजरी तीज पर्व 31 अगस्त 2026 को यानी आज मनाया जा रहा है. आइए इस लेख में जानते हैं कि इस दिन पूजा का शुभ क्या है और इस दिन किस विधि से पूजा करें.
पंचांग के अनुसार, इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 30 अगस्त को रात के 09:36 बजे शुरू होगी और 31 अगस्त को रात के 08:50 बजे तिथि का समापन होगा. उदया तिथि में कजरी तीज आज 31 अगस्त को मनाया जा रहा है.
ब्रह्म मुहूर्त- प्रात: 04:51 से लेकर 05:37 तक.
अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:14 से लेकर 01:04 तक.
गोधूलि मुहूर्त- शाम को 06:54 से लेकर 07:17 तक.
कजरी तीज पर पंचक भी लगा हुआ है लेकिन पंचक में कजरी तीज की पूजा की जा सकती है. पंचक का कजरी तीज की पूजा पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं होता है.
सुबह स्नान आदि कर सोलह श्रृंगार कर लें.
अब निर्जला व्रत और पूजन का संकल्प करें.
पूरे घर की सफाई करने के बाद तोरण से मंडप को सजाएं.
अब चौकी सजाएं और शिव जी पार्वती जी की प्रतिमा स्थापित करें.
रिद्धि-सिद्धि सहित भगवान गणेश की भी प्रतिमा स्थापित करें.
श्रृंगार सामग्री माता पार्वती को अर्पित करें.
शिव जी को वस्त्र अर्पित करें. गंगाजल, दूध, शहद, दही और बेलपत्र चढ़ाएं.
अब कजरी तीज की कथा सुनें. आरती कर पूजा को संपन्न करें.
कजरी तीज पर शिव जी और माता पार्वती की पूजा करें इसके बाद नीमड़ी माता की उपासना करें. अब चंद्रोदय होने पर चंद्र देव को अर्घ्य दें. लोटे में जल लें और उसमें दूध, रोली अक्षत और फूल डालें. इसी जल से अर्घ्य दें. अब वहीं खड़े होकर चार बार परिक्रमा भी कर लें. फिर व्रत का पारण करें.
कजरी तीज को कई जगहों पर सातूड़ी तीज या बूढ़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है. 'कजरी' शब्द का यहां भाव काले बादलों और बारिश के मौसम है. इस व्रत विशेष रूप से सुहागिन महिलाए रखती हैं और मां पार्वती और शिव जी की पूजाकर संतान सुख की प्राप्ति के साथ ही अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं.
जय पार्वती माता, जय पार्वती माता।।
ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता।। जय पार्वती माता।।
अरिकुल पद्मा विनासनी जय सेवक त्राता।
जग जीवन जगदम्बा हरिहर गुण गाता। जय पार्वती माता।।
सिंह को वाहन साजे कुंडल है साथा।
देव वधु जहं गावत नृत्य कर ताथा।। जय पार्वती माता।।
सतयुग शील सुसुन्दर नाम सती कहलाता।।
जय पार्वती माता, जय पार्वती माता।।
हेमांचल घर जन्मी सखियन रंगराता।। जय पार्वती माता।।
शुम्भ-निशुम्भ विदारे हेमांचल स्याता।
सहस भुजा तनु धरिके चक्र लियो हाथा।। जय पार्वती माता।।
सृष्टि रूप तुही जननी शिव संग रंगराता।
नंदी भृंगी बीन लाही सारा मदमाता। जय पार्वती माता।।
देवन अरज करत हम चित को लाता।
गावत दे दे ताली मन में रंगराता।। जय पार्वती माता।।
श्री प्रताप आरती मैया की जो कोई गाता।
सदा सुखी रहता सुख संपति पाता।। जय पार्वती माता।।
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)