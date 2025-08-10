Kajri Teej 2025: ये है कजरी तीज व्रत कथा, जिसे पढ़कर सुहागिन पा सकेंगी अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद!
धर्म

Kajri Teej 2025: ये है कजरी तीज व्रत कथा, जिसे पढ़कर सुहागिन पा सकेंगी अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद!

Kajri Teej 2025 Kab Hai: कजरी तीज पर्व का विशेष महत्व है. हर साल भाद्रपद कृष्ण तृतीया तिथि पर इस व्रत का संकल्प सुहागिन महिलाएं करती हैं. इस दिन सुहागिन महिलाएं शिवजी और माता पार्वती की पूजा करती हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 10, 2025, 01:07 PM IST
Kajri Teej 2025 Vrat Katha
Kajri Teej 2025 Vrat Katha

Kajri Teej 2025 Vrat Katha: हिंदू धर्म में कजरी तीज पर्व का विशेष महत्व बताया गया है. हर साल भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर इस व्रत का संकल्प किया जाता है. इस दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करती हैं. इस साल कजरी तीज 12 अगस्त 2025 को है (Kajri Teej 2025 Date). महिलाएं कजरी तीज का व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए माता पार्वती और शिवजी की पूजा करती हैं. इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है. हालांकि धार्मिक मान्यता अनुसार व्रत रखने के बाद भी अगर व्रत कथा न पढ़ा सुना जाए तो कजरी तीज की पूजा को पूरा नहीं माना जाएगा. ऐसे में आइए कजरी तीज की संपूर्ण कथा जानें. 

कजरी तीज व्रत कथा (Kajri Teej Vrat Katha in Hindi)
कजरी तीज व्रत की कई कथाएं प्रचलित हैं. आइए उनमें से एक कथा जानें. एक ब्राह्मण अपनी पत्नी संग एक गांव में रहा करता था.  ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के लिए भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतिया तिथि पर कठिन कजरी तीज का व्रत रखा. ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि वो चने का सत्तू लेकर आए लेकिन ब्राह्मण के पास तो पैसे ही नहीं थे. ऐसे में उसने अपनी पत्नी से कहा कि पैसे ही नहीं हैं तो वह सत्तू कहां से लाएगा? लेकिन ब्राह्मणी ने सीधा कह दिया उसे सत्तू चाहिए चाहे जहां से भी लेकर आए, चोरी या डाका डालकर ही क्यों न लाए.

ब्राह्मण साहूकार की दुकान पर गया 
पत्नी के बार बार कहने पर ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान पर गया जहां उस समय कोई नहीं था. किसी को न देख उसने चुपके से चने की दाल, शक्कर, घी को सवा किलो तोला और इन सब से सत्तू बनाया. इतने में कुछ आवाज सुनकर साहूकार के सभी नौकर जाग गए और चोर-चोर कहकर चिल्लाने लगे. वहीं साहूकार भी वहां पहुंच गया और ब्राह्मण को पकड़ लिया. साहूकार को ब्राह्मण ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि वह कोई चोर नहीं है. दरअसल, उसकी पत्नी ने कजरी तीज व्रत का संकल्प किया जिसके लिए उसे सवा किलो सत्तू की जरूरत थी, वह यहां पर सत्तू ही लेने आया है. 

पूरी हुई कजरी तीज की पूजा
ब्राह्मण की बात सुन साहूकार उसकी तलाशी लेने लगा तो पाया कि उसके पास तो सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं. वहीं, साहूकार ब्राह्मण की स्थित देख अति भावुक हो गया और कहा, ब्राह्मण देवता आज से आपकी पत्नी मेरी बहन हुई और मैं अपना भाई धर्म निभाउंगा. साहूकार ने ब्राह्मण को सत्तू तो दिए ही, इसके साथ ही गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा आदि भी दिए और ब्राह्मण को सम्मानपूर्व विदा किया. वहीं, दूसरी ओर चंद्रमा निकल आया था और ब्राह्मणी सत्तू के लिए ब्राह्मण की राह देख रही थी. वहीं, ब्राह्मण सत्तू समेत जब कई चीजों के साथ घर पहुंचा तो ब्राह्मणी ने अपनी पूजा को उन सामग्रियों से पूर्ण किया. ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहती है.

FAQ. कजरी तीज में कौन से भगवान की पूजा की जाती है?
कजरी तीज पर मुख्य रूप से शिवजी और माता पार्वती की पूजा की जाती है.

