Nimdi Puja on Kajari Teej: उत्‍तर भारतीय राज्‍यों में तीज पर्व प्रमुखता से मनाते हैं. तीज को लेकर परंपराएं हैं और महिलाएं कई दिन पहले से इसकी तैयारियां करने लगती हैं. सावन की रिमझिम फुहारों के बीच मनाए जाने वाले इस पर्व में हरी साड़ी, हरी चूडि़यां पहनी जाती हैं. भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके पति की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्रार्थना की जाती है. कजरी तीज के गीत गाए जाते हैं और झूला झूलते हैं. साथ ही इस दिन नीमड़ी पूजन भी की जाती है.

नीमड़ी पूजन

कजरी तीज के दिन नीमड़ी पूजन का बड़ा महत्‍व है. इसमें महिलाएं नीम की डाली को देवी मां रूप में पूजती हैं और उससे अखंड सौभाग्‍य देने की प्रार्थना करती हैं. दरअसल, नीम का उपयोग बड़े पैमाने पर रोगनाशक औषधियों में किया जाता है. साथ ही नीम का पेड़ वातावरण को शुद्ध करने वाला वृक्ष माना गया है. नीम के पेड़ की पूजा करने से न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, बल्कि यह प्रकृति से जुड़ाव और स्त्री सशक्तिकरण का भी प्रतीक है.

पूरे दिन कठिन निर्जला व्रत रखने के बाद महिलाएं तीज की पूजा करती हैं, नीम के पेड़ की डाली को मां दुर्गा का स्‍वरूप मानकर उसकी पूजा करती हैं. कुछ जगहों पर नीम की पत्तियों के ऊपर मिट्टी से बनी देवी की प्रतिमा रखकर पूजा की जाती है. देवी मां को हल्दी, चूड़ी, सिंदूर, रोली और सुहाग की अन्य सामग्रियां अर्पित की जाती हैं. चावल और गुड़ का भोग लगाकर सुखद वैवाहिक जीवन और पारिवारिक सुख की प्रार्थना की जाती है. मान्‍यता है कि नीम के पेड़ में देवी दुर्गा का वास होता है और उसका पूजन करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है. साथ ही नीम की शीतलता और औषधीय गुण तन और मन दोनों को शुद्ध करते हैं.

साथ ही कजरी तीज के दिन कजरी व्रत की कथा जरूर सुनें और किसी सुहागिन महिला को साड़ी, चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर आदि दान करें. इससे तनाव, वैवाहिक समस्‍याएं, जीवन की परेशानियां दूर होती हैं.

