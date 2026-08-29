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Kajri Teej 2026: इन सामग्री के बिना अधूरी है कजरी तीज की पूजा, नोट कर लें व्रत के जरूरी नियम!

Kajri Teej 2026 Puja Samgri: कजरी तीज पर अगर व्रत रख रही हैं तो उसके नियमों को जरूर जान लें, इसके अलावा नोट कर लें कि कजरी तीज की पूजा के लिए किन सामग्रियों को रखना जरूरी है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 29, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 12:34 PM IST
Kajri Teej 2026: इन सामग्री के बिना अधूरी है कजरी तीज की पूजा, नोट कर लें व्रत के जरूरी नियम!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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