/Kajri Teej 2026: इन सामग्री के बिना अधूरी है कजरी तीज की पूजा, नोट कर लें व्रत के जरूरी नियम!

Kajari Teej Vrat Niyam 2026: साल 2026 में कजरी तीज का त्योहार बड़े ही धूमधाम से 31 अगस्त 2026, सोमवार के दिन मनाया जाएगा. धार्मिक शास्त्रों के अनुसार यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है. ऐसे इस दिन शिव जी और माता पार्वती की विधि अनुसार पूजा की जाती है और महिलाएं व्रत का संकल्प करती हैं. पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ कजरी तीज का व्रत रखने का विधान है. इस तीज की पूजा करने के लिए कुछ जरूरी पूजा सामग्री की जरूरत पड़ती है. ऐसे में आइए इस लेख में जानें कि कजरी तीज की पूजा में कौन सी सामग्री रखें और कजरी तीज की सही तिथि क्या है.