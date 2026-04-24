Kala Dhaga Niyam: शनिवार के दिन ये 3 राशि वाले भूलकर भी न पहनें काला धागा, वरना शनि की क्रूर दृष्टि पड़ेगी भारी

Kala Dhaga Niyam: शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि को समर्पित माना गया है. शास्त्रों में शनि देव को कर्मफलदाता भी कहा गया है. मान्यतानुसार, शनि देव प्रत्येक इंसान को उसके कर्मों का फल प्रदान करते हैं. इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति न्याय के साथ चलता है, उसे शनि देव फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि देव का प्रिय रंग काला है. यही वजह है कि शनि देव की कृपा पाने और कुंडली के शनि दोष को दूर करने के लिए काला धागा बांधने की परंपरा है. कहा जाता है कि काला धागा बांधने से शन के कष्टों से राहत मिलती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि काला धागा हर किसी के लिए अनुकूल नहीं होता. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुछ राशि के जातकों को काला धागा किसी भी सूरत में नहीं पहनना चाहिए. आइए जानते हैं कि शनिवार के दिन किन राशि के जातकों को काला धागा बांधने या बंधवाने से बचना चाहिए.

मेष राशि

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मेष अग्नि तत्व की राशि है और इस राशि के स्वामी मंगल देव हैं. ऐसे में अगर इस राशि के जातक काला धागा पहनते हैं, तो मंगल ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा दब जाती है. इस स्थिति में जातक का स्वभाव अत्यधिक क्रोधी हो जाता है. क्रोध की वजह से इस राशि के जातक अपना ही नुकासान कर बैठते हैं. काला धागा पहनने से इस राशि के जातक कई बार दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं. इतना ही नहीं, अगर मंगल बहुत अधिक गड़बड़ हो जाता है तो दाप्त्य जीवन में संबंध विच्छेद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है. इसलिए मेष राशि के जातकों को शनिवार के दिन बिना सलाह के काला धागा नहीं पहनना चाहिए.

सिंह राशि

सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव माने गए हैं. काला धागा शनि का प्रतिनिधित्व करता है और सूर्य व शनि के बीच शत्रुता का भाव रहता है. ऐसे में अगर सिंह राशि के जातक काला धागा पहनते हैं, तो उन्हें कई प्रकार के कष्टों से जूझना पड़ता है. कहा जाता है कि अगर सिंह राशि के जातक शनिवार के दिन काला धागा पहनते हैं, तो उन्हें नौकरी-व्यापार से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. सिंह राशि वालों की सहसे बड़ी ताकत आत्मविश्वास है और शनि का रंग इन राशि के आत्मविश्वास को कमजोर करता है. इसलिए, सिंह राशिके जातकों को शनिवार के दिन भूलकर भी काला धागा नहीं पहनना चाहिए.

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वृश्चिक राशि

वैदिक ज्योतिष में वृश्चिक को जल तत्व का राशि माना गया है और इसका स्वामी मंगल होता है. आमतौर पर वृश्चिक राशि के जातक भावुक होते हैं. इसलिए काला धागा पहनने से मन पर नकारात्मक विचार हावी हो सकते हैं. कहा जाता है कि अगर वृश्चिक राशि के जातक शनिवार के दिन काला धागा पहनते हैं, तो उन्हें कार्यक्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

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अगर सूट ना करे काला धागा तो क्या करें?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर आप भी इन राशियों से संबंध रखते हैं और आपको लगता है कि काला धागा पहनने के बाद जीवन में परेशानियां बढ़ रही हैं, तो इसे निकालकर हनुमानजी की चरणों में समर्पित कर दें. साथ ही ज्योतिषी से सलाह लेकर लाल कलावा या सूर्य के लिए नारंगी रंग का धागा धारण करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)