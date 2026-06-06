/काला कलावा पहनने से क्या होते हैं फायदे या नुकसान, शनि देव की कृपा के लिए ना करें गलतियां

Kala Dhaga Astro Tips: शनि या नजर दोष को दूर करने के लिए काला धागा बांधने का रिवाज है. काला रंग शनि ग्रह से जुड़ा है. इसलिए मान्यता है कि इस रंग का कलावा पहनने से शनि ग्रह से संबंधित दोष दूर होते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर काला धागा ग्रह के अनुकूल नहीं है, तो जीवन में अनेक परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं. यही वजह है कि ज्योतिष के जानकार सलाह देते हैं कि इसे कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति के हिसाब से ही धारण करना चाहिए. इस आर्टिकल में यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि काला धागा किसे पहनना चाहिए, कौन नहीं पहन सकता, धारण करने के नियम और इससे जुड़ी सावधानियां कौन-कौन सी हैं.
काला धागा शनि ग्रह के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए किया जाता है. इसे बांधने से शनि ग्रह से संबंधित कष्ट दूर होते हैं. चूंकि, काला रंग शनि से जुड़ा है इसलिए नौकरी-व्यापार से जुड़े कार्यों में तरक्की होती है. एक मान्यता यह भी है कि काला धागा पहनने निगेटिव ऊर्जा पास नहीं फटकती. शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या या महादशा के प्रभाव को कम करने के लिए भी काला धागा पहना जाता है.
काला रंग शनि से जुड़ा है और शनिवार इसके लिए अनुकूल माना गया है. ऐसे में काला धागा हमेशा शनिवार के दिन ही बांधना चाहिए. इसके अलावा इसे शनि अमावस्या या शुक्ल पक्ष के किसी शनिवार को पहना जा सकता है.
काला धागा बांधने के लिए सबसे शरीर का सबसे उपयुक्त अंग गर्दन, कलाई और कमर है. पुरुषों को काला धागा दाईं कलाई पर या कमर पर बांधना चाहिए. जबकि, महिलाएं इसे गर्दन में बांध सकती हैं.
ज्योतिष शास्त्र में काले धागे से जुड़े विशेष नियम और सावधानियों का उल्लेख किया गया है. ज्योतिषी की सलाह के बिना काला धागा पहनने से बचना चाहिए. अगर कुंडली में शनि शुभ स्थिति में हैं, तो ऐसे में यह धागा पहनने से परहेज करें. क्योंकि यदि शनि ग्रह असंतुलित होगा, तो परेशानियां बढ़ सकती हैं.
मेदिनी ज्योतिष में कुछ राशियों के लिए काला धागा निषेध बताया गया है. मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक धनु और मीन राशि से संबंधित लोगों को काला धागा पहनने से बचना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इन राशियों से शनि देव शत्रुता का भाव रखते हैं. यहां दिए गए नियम और सावधानियां सिर्फ जन्म राशि वालों पर लागू होगा, नाम राशि वालों पर नहीं.
मेष- मंगल ग्रह इस राशि का स्वामी है और शनि-मंगल एक-दूसरे के शत्रु माने गए हैं.
कर्क- चंद्रमा से शनि का संबंध अच्छा नहीं रहता है.
सिंह- सूर्य और शनि आपस में शत्रुता रखते हैं.
धनु और मीन- बृहस्पति शुभ ग्रह है और शनि से इनका अच्छा संबंध नहीं रहता.
ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, शनि की राशि मकर और कुंभ के लिए काला धागा अनुकूल माना गया है. अगर इन राशियों के जातक काला धागा पहनते हैं, तो उन्हें शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. परिणामस्वरूप, साढ़ेसाती, ढैय्या या महादशा के कष्टों से राहत मिलती है.
ज्योतिष एक्सपर्ट पंडित धनंजय कुमार पांडेय का कहना है कि काले धागे के साथ अन्य कोई धागा नहीं बांधना चाहिए. उदाहरण के लिए अगर काला धागा बांध रखा है, तो उसे पीला, लाल या अन्य रंगों का कलावा पहने से बचना चाहिए. अगर कोई जातक काला धागा पहनने जा रहा है, तो पहले उसे अन्य कलावा या धागा को उतार देना उचित है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)