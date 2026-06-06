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काला कलावा पहनने से क्या होते हैं फायदे या नुकसान, शनि देव की कृपा के लिए ना करें गलतियां

Kala Kalawa Astro Tips: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, काला धागा शनि ग्रह की अनुकूलता पाने के लिए पहना जाता है. काले धागे के जुड़े कुछ नियम ऐसे हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

Written ByDipesh Thakur
Published: Jun 06, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:44 PM IST
काला कलावा पहनने से क्या होते हैं फायदे या नुकसान, शनि देव की कृपा के लिए ना करें गलतियां

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Dipesh Thakur

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र और धर्म-अध्यात्म में इनकी गहरी रूचि है और कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है. इन्होंने संस्कृत साहित्य विषय से स्नातक के बाद पत्रकारिता और जनसंचार विषय से स्नातकोत्तर किया, जिसमें इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त है. 

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