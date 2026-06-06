/काला कलावा पहनने से क्या होते हैं फायदे या नुकसान, शनि देव की कृपा के लिए ना करें गलतियां

Kala Dhaga Astro Tips: शनि या नजर दोष को दूर करने के लिए काला धागा बांधने का रिवाज है. काला रंग शनि ग्रह से जुड़ा है. इसलिए मान्यता है कि इस रंग का कलावा पहनने से शनि ग्रह से संबंधित दोष दूर होते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर काला धागा ग्रह के अनुकूल नहीं है, तो जीवन में अनेक परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं. यही वजह है कि ज्योतिष के जानकार सलाह देते हैं कि इसे कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति के हिसाब से ही धारण करना चाहिए. इस आर्टिकल में यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि काला धागा किसे पहनना चाहिए, कौन नहीं पहन सकता, धारण करने के नियम और इससे जुड़ी सावधानियां कौन-कौन सी हैं.