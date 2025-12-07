Kalashtami 2025 December : साल 2025 खत्‍म होने को है और दिसंबर में इस साल की आखिरी कालाष्‍टमी मनाई जाएगी. यह पौष मास के कृष्‍ण पक्ष की अष्‍टमी को मनाई जाएगी. कुछ लोगा कालाष्‍टमी का व्रत भी रखते हैं. साथ ही कालाष्‍टमी के दिन भगवान काल भैरव की पूजा की जाती है. कालभैरव के मंत्रों का जाप करते हैं, जलेबियों का भोग लगाया जाता है. काल भैरव बाबा की पूजा करने से अज्ञात भय दूर होते हैं. बाधाएं दूर होती हैं. नकारात्‍मक शक्तियों से बचाव होता है. जानते हैं साल 2025 की अंतिम कालाष्टमी कब है, और इस दिन क्या उपाय करने से लाभ मिलेगा.

कालाष्टमी कब है?

पंचांग के अनुसार, दिसंबर में अष्टमी तिथि की शुरुआत 11 दिसंबर 2025, गुरुवार को दोपहर 01:57 बजे होगी और इसका समापन 12 दिसंबर 2025, शुक्रवार की सुबह 02:56 बजे होगा. कालभैरव की पूजा शाम को करने का विधान है, लिहाजा 11 दिसंबर को कालाष्‍टमी मनाई जाएगी.

कालसर्प दोष से निजात पाने के उपाय

कालाष्‍टमी का दिन भूत-प्रेत, टोने-टोटके या किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से निजात पाने के लिए अच्‍छा होता है. इसके लिए कालाष्‍टमी की रात को विधि-विधान से “भैरव अष्टकम्” का पाठ करें. इसके लिए पहले सरसों के तेल का दीपक जला लें. साथ ही कालाष्‍टमी का दिन कुंडली के कालसर्प दोष से निजात पाने के उपाय करने के लिए बहुत अच्‍छा होता है. जो कालसर्प दोष से परेशान हैं, वे कालाष्‍टमी के दिन कुछ उपाय कर लें.

- भगवान काल भैरव के मंदिर में नींबू चढ़ाएं, साथ ही “ॐ ह्रीं कालभैरवाय नमः” मंत्र का 108 बार जप करें.

- यदि किसी ग्रह दोष के कारण आर्थिक तंगी परेशान कर रही हो तो कालाष्‍टमी के दिन कुत्‍ते को रोटी खिलाएं. इससे राहु-केतु दोष का अशुभ प्रभाव कम होगा.

- यदि अनजाना भय, चिंता, तनाव बना रहता है तो कालाष्‍टमी के दिन घर की दक्षिण दिशा में भैरव यंत्र स्थापित कर लें. फिर रोज इसकी पूजा करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी. डर, चिंताएं दूर होंगी.

