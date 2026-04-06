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Hindi Newsधर्मKalashtami 2026: आखिर काल भैरव ने क्यों काटा था ब्रह्मा जी का सिर? जानें कैसे प्रकट हुए काशी के कोतवाल

Kalashtami 2026: आखिर काल भैरव ने क्यों काटा था ब्रह्मा जी का सिर? जानें कैसे प्रकट हुए 'काशी के कोतवाल'

Kalashtami 2026 Kaal Bhairav Katha: शास्त्रों में काल भैरव को भगवान शिव का रुद्रावतार कहा गया है. हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है. पौराणिक मान्यता है कि एक बार काल भैरव ने ब्रह्मा जी का पांचवां सिर काट दिया था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर क्यों काटा था? आइए, जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 06, 2026, 07:23 PM IST
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Kalashtami 2026: आखिर काल भैरव ने क्यों काटा था ब्रह्मा जी का सिर? जानें कैसे प्रकट हुए 'काशी के कोतवाल'

Kalashtami 2026: धार्मिक परंपरा के अनुसार, हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भगवान शिव के रुद्रावतार काल भैरव को समर्पित होती है. धर्म-शास्त्रों के मुताबिक, इसी दिन भगवान शिव ने काल भैरव के रूप में अवतार लिया था. इसलिए लोग इस दिन काल भैरव की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. मान्यता है कि काल भैरव की पूजा करने से कुंडली के ग्रह दोषों का निवारण होता है, शत्रु और बाधाओं से सुरक्षा मिलती है, कार्यों में सफलता मिलती है और भय दूर होता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, काल भैरव ने इसी दिन ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था. ऐसे में अगर आप भी इस बात के अनजान हैं, तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा.

जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच उत्पन्न हुआ विवाद

पौराणिक कथा के मुताबिक, एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया कि सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ कौन है. ब्रह्मा जी का तर्क था कि वे सृजनकर्ता हैं, इसलिए सर्वोपरि हैं. जबकि, श्री हरि विष्णु का मानना था कि पालनकर्ता होने के नाते उनका स्थान सबसे ऊंचा है.

जब ज्योतिर्लिंग के छोड़ का पता लगाने निकले ब्रह्मा और विष्णु

कहते हैं कि इस विवाद का समाधान करने के लिए महादेव एक विशाल और अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए. इस प्रकाश पुंज का न तो कोई आरंभ था और न ही कोई अंत. दोनों देवताओं के बीच शर्त रखी गई कि जो भी इस ज्योतिर्लिंग के छोर का पता पहले लगाएगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा. विष्णु जी वराह रूप धरकर पाताल की ओर गए और ब्रह्मा जी हंस बनकर आकाश की ओर उड़ चले.

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जब ब्रह्मा जी ने बोला शिवजी से झूठ

हजारों वर्षों की खोज के बाद भी भगवान विष्णु को अंत नहीं मिला और उन्होंने अपनी हार को स्वीकार करते हुए महादेव की प्रणाम किया. लेकिन, ब्रह्मा जी ने अपनी हार स्वीकार नहीं की. उन्होंने असत्य का सहारा लिया और दावा किया कि उन्हें ज्योतिर्लिंग का ऊपरी सिरा मिल गया है. इसके अलावा ब्रह्मा जी के पांचवें मुख ने महादेव के प्रति अत्यंत अहंकारपूर्ण और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया.

कैसे प्रकट हुए काल भैरव? 

ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर महादेव अत्यंत क्रोधित हो उठे. उसी वक्त उनके भीषण क्रोध से एक भयंकर शक्ति का प्राकट्य हुआ, जिन्हें  काल भैरव कहा गया. कहते हैं कि काल भैरव ने पल भर में अपने नाखून से ब्रह्मा जी का वह पांचवां सिर काट दिया.

यह भी पढ़ें: कालसर्प दोष या शनि की साढ़ेसाती से हैं परेशान? कालाष्टमी पर कर लें ये आसान काम, मिलेगी मुक्ति

जब काल भैरव को लगा ब्रह्म हत्या का पाप

चूंकि काल भैरव ने सृष्टि के रचयिता का मस्तक काटा था, इसलिए उन पर ब्रह्महत्या का दोष लग गया. वह कटा हुआ शीश भैरव के हाथ से चिपक गया. इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे तीनों लोकों में भटकते रहे. आखिरकार जब वे मोक्ष नगरी काशी  पहुंचे, तो वह सिर उनके हाथ से अपने आप नीचे गिर गया. जिसके बाद से वे काशी के कोतवाल कहे जाने लगे. 

इस महीने कब है कालाष्टमी

हिंदू पंचांग के अनुसार, हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है. दृक पंचांग के अनुसार, इस बार की कालाष्टमी 10 अप्रैल को मनाई जाएगी. दृक पंचांग के अनुसार, वैशाख कृष्ण अष्टमी तिथि की शुरुआत 9 अप्रैल को रात 9 बजकर 19 मिनट पर होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 10 अप्रैल को रात 11 बजकर 15 मिनट पर होगी. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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