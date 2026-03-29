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Hindi Newsधर्मKalashtami 2026: कालसर्प दोष या शनि की साढ़ेसाती से हैं परेशान? कालाष्टमी पर कर लें ये आसान काम, मिलेगी मुक्ति

Kalashtami 2026: कालसर्प दोष या शनि की साढ़ेसाती से हैं परेशान? कालाष्टमी पर कर लें ये आसान काम, मिलेगी मुक्ति

Kaal Sarp Dosh and Sade Sati Upay: कालाष्टमी का दिन भगवान शिव के अंशावतार कालभैरव को समर्पित होता है. मान्यतानुसार, इस दिन विधि-विधान से कालभैरव की उपासना करने से जीवन में आ रही परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं. इसके अलावा कालसर्प दोष, पितृ दोष, शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के प्रभाव से मुक्ति मिलती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कालाष्टमी पर किन आसान कामों को करने से कालसर्प दोष और शनि की साढ़ेसाती दूर होगी.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 29, 2026, 01:39 PM IST
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Kalashtami 2026: कालसर्प दोष या शनि की साढ़ेसाती से हैं परेशान? कालाष्टमी पर कर लें ये आसान काम, मिलेगी मुक्ति

Kalashtami 2026: शास्त्रों के अनुसार, हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भगवान कालभैरव को समर्पित है. कहते हैं कि कालभैरव भगवान शिव के उग्र अवतार हैं. कालभैरव को मृत्यु और समय यानी काल का स्वामी माना गया है. भगवान कालभैव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है. इसलिए हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भक्त उनकी विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. मान्यता है कि भगवान कालभैरव की उपासना करने से अनेक प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है. इसके अलावा घर-परिवार में भी सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है. ऐसे में अगर आप भी शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या या कालसर्प दोष से पीड़ित हैं, तो कालाष्टमी पर किए गए कुछ उपाय बेहद मददगार साबित हो सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि अप्रैल में कालाष्टमी कब है और इस दिन किन उपायों को करने से ढैय्या, साढ़ेसाती और कालसर्प दोष से मुक्ति मिल सकती है.

कालाष्टमी 2026 शुभ मुहूर्त

दृक पंचांग के अनुसार, वैशाख कृष्ण अष्टमी तिथि 9 अप्रैल को राज 9 बजकर 19 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 10 अप्रैल 2026 को रात 11 बजकर 15 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, इस साल वैशाख की कालाष्टमी 10 अप्रैल को ही मनाई जाएगी. 

शनि की साढ़ेसाती से मुक्ति के उपाय

कहते हैं कि शनि देव भैरव को अपना गुरु मानते हैं. यही वजह है कि शनि देव की पूजा करने से शनि का दोष दूर होता है. ऐसे में अगर आप ही शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या से पीड़ित हैं, तो कालाष्टमी पर शाम के वक्त पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. आप चाहें तो कालभैरव के नाम का दीपक भैरव बाबा के मंदिर में भी जला सकते हैं. इसके अलावा इस दिन काले तिल, काले वस्त्र, काली उड़द, काले जूते इत्यादि चीजों का दान करने से कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है. इसके अलावा इस दिन भैरव मंदिर में बैठकर भैरव चालीसा या शनि मंत्र ॐ शं शनैश्चराय नमः" का जाप करें. साथ ही इस दिन काले कुत्ते को तेल लगी रोटी या मीठी रोटी खिलाएं. मान्यता है कि काले कुत्ते भैरव जी के वाहन होते हैं. कालाष्टमी के दिन उनकी सेवा करने से शनि की साढ़ेसाती दूर होती है.

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कालसर्प दोष के लिए

कहा जाता है कि जब किसी जातक की कुंडली में कालसर्प दोष होता है तो उसे अपने जीवन काल में अनेक प्रकार की आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में इस दोष से मुक्ति पाने के लिए कालाष्टमी के दिन किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चांदी के नाग-नागिन का जोड़ा अर्पित करें. इसके साथ ही उनका अभिषेक करें. इसके अलावा कालभैरव मंदिर में बैठकर काल भैरव अष्टकम का पाठ करें. मान्यता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कालसर्प दोष से मुक्ति मलती है. इसके साथ ही शाम के समय राहु के मंत्र "ॐ रां राहवे नमः" का 108 बार जाप करें. कालसर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए यह उपाय भी बेहद खास माना गया है. इसके अलावा कालभैरव अष्टमी के दिन काल भैरव की उपासना करें और बटुक भैरव के मंत्र "ॐ ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं" इसका जाप करें. इसके अलावा अपने घर के बेडरूम में मोर पंख रखें. 

यह भी पढ़ें: बुध का मेष राशि में गोचर 5 राशि वालों के लिए वरदान, धन-संपत्ति में होगा जबरदस्त इजाफा

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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