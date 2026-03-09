Advertisement
trendingNow13135179
Hindi Newsधर्मKalashtami 2026: नजर दोष नहीं हो रहा दूर? कालाष्टमी पर कर लें ये आसान काम, दुष्टों का होगा समूल नाश

Kalashtami 2026: नजर दोष नहीं हो रहा दूर? कालाष्टमी पर कर लें ये आसान काम, दुष्टों का होगा समूल नाश

Chaitra Kalashtami 2026 Upay: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है. दृक पंचांग के मुताबिक, इस साल चैत्र महीने की कालाष्टमी 11 मार्च को पड़ रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कालाष्टमी पर किन उपायों को करने से नजर दोष दूर हो सकता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 09, 2026, 08:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kalashtami 2026: नजर दोष नहीं हो रहा दूर? कालाष्टमी पर कर लें ये आसान काम, दुष्टों का होगा समूल नाश

Kalashtami 2026 Upay: सनातन धर्म में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भगवान शिव के रौद्र अवतार काल भैरव को समर्पित है. यह दिन काल भैरव की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है. मान्यता है कि काल भैरव न सिर्फ संकटों को हरने वाले देवता हैं, बल्कि वे नकारात्मक शक्तियों, तंत्र-बाधा और बुरी नजर के प्रभाव को जड़ से समाप्त करने की शक्ति रखते हैं. अगर आपके परिवार में बेवजह कलह रहती है, सेहत से जुड़ी समस्याएं पीछा नहीं छोड़ रहीं या बनते हुए बिगड़ रहे हैं, तो कालाष्टमी पर किए गए कुछ आसान और  गुप्त उपाय आपके लिए रक्षा कवच का काम कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि चैत्र महीने की कालाष्टमी पर किन आसान उपायों को करने से नजर दोष से छुटकारा मिल सकता है. 

काले धागे का उपाय

कालाष्टमी के दिन काल भैरव के मंदिर जाकर उनके चरणों का सिंदूर एक काले धागे पर लगाएं. इस धागे को धारण करते समय "ॐ ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं" मंत्र का जाप करें. इसे गले या दाएं हाथ की कलाई पर बांधने से यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है.

चौमुखी दीपक और काजल का उपाय 

कालाष्टमी पर शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक चौमुखी दीप जलाएं. इस दीपक की लौ से बनी काजल का टीका बच्चों और परिवार के सदस्यों के कान के पीछे लगाने से बुरी नजर का प्रभाव तत्काल समाप्त हो जाता है. इसके अलावा सुरक्षा और मानसिक शांति के लिए इस दिन "ॐ कालभैरवाय नमः" मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. मंत्र जाप के समय भैरव जी के सम्मुख एक अखंड दीपक जलाकर अपनी सुरक्षा की प्रार्थना करें.

Add Zee News as a Preferred Source

जीवन में शुभता लाने के उपाय

कालाष्टमी के व्रत और पूजन के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना फलदायी होता है. काल भैरव का वाहन कुत्ता माना जाता है. इस दिन काले कुत्तों को गुड़ या मीठी रोटी खिलाने से शनि और राहु ग्रह से जुड़े दोष दूर होते हैं. इस दिन तामसिक भोजन (मांस-मदिरा) से पूरी तरह दूर रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करें. ऐसा करने से जीवन में शुभता का संचार होगा. इसके अलावा इस दिन असहायों और गरीबों की मदद करें. मान्यतानुसार, कालाष्टमी पर अन्न या वस्त्रों का दान करने से भैरव बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

यह भी पढ़ें: कंगाल को भी मालामाल कर सकता है फिटकरी का ये टोटका, अमावस्या की रात चुपचाप यहां रख दें एक टुकड़ा!

कब है चैत्र महीने की कालाष्टमी?

दृक पंचांग के अनुसार, इस साल चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 10 मार्च को देर रात 1 बजकर 54 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 12 मार्च को सुबह 4 बजकर 19 मिनट पर होगी. ऐसे में चैत्र महीने की कालाष्टमी का व्रत 11 मार्च 2026 को रखा जाएगा और इसी दिन दान-पुण्य किए जाएंगे. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

kalashtami 2026

Trending news

मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
weather news
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
Indian MP Salary
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
Buzzballz drink
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
Karnataka Murder Case
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
israel iran war
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान
West Asia crisis
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान
'जहां से मिलेगा सस्ता तेल, वहां से लेंगे', ईरान-इजरायल जंग के बीच जयशंकर की दो टूक
israel iran war
'जहां से मिलेगा सस्ता तेल, वहां से लेंगे', ईरान-इजरायल जंग के बीच जयशंकर की दो टूक
'बिना सवाल के बयान पढ़ना सही नहीं…, विदेश मंत्री जयशंकर पर क्यों भड़क उठे शशि थरूर?
Shashi Tharoor
'बिना सवाल के बयान पढ़ना सही नहीं…, विदेश मंत्री जयशंकर पर क्यों भड़क उठे शशि थरूर?
इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान
Indigo flight
इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान
जंग के बीच बंदरगाह पर फंसा लाखों टन बासमती चावल,युद्ध ने रोकी कारोबारियों की रफ्तार
jammu kashmir news
जंग के बीच बंदरगाह पर फंसा लाखों टन बासमती चावल,युद्ध ने रोकी कारोबारियों की रफ्तार