Kalashtami 2026: नजर दोष नहीं हो रहा दूर? कालाष्टमी पर कर लें ये आसान काम, दुष्टों का होगा समूल नाश

Kalashtami 2026 Upay: सनातन धर्म में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भगवान शिव के रौद्र अवतार काल भैरव को समर्पित है. यह दिन काल भैरव की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है. मान्यता है कि काल भैरव न सिर्फ संकटों को हरने वाले देवता हैं, बल्कि वे नकारात्मक शक्तियों, तंत्र-बाधा और बुरी नजर के प्रभाव को जड़ से समाप्त करने की शक्ति रखते हैं. अगर आपके परिवार में बेवजह कलह रहती है, सेहत से जुड़ी समस्याएं पीछा नहीं छोड़ रहीं या बनते हुए बिगड़ रहे हैं, तो कालाष्टमी पर किए गए कुछ आसान और गुप्त उपाय आपके लिए रक्षा कवच का काम कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि चैत्र महीने की कालाष्टमी पर किन आसान उपायों को करने से नजर दोष से छुटकारा मिल सकता है.

काले धागे का उपाय

कालाष्टमी के दिन काल भैरव के मंदिर जाकर उनके चरणों का सिंदूर एक काले धागे पर लगाएं. इस धागे को धारण करते समय "ॐ ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं" मंत्र का जाप करें. इसे गले या दाएं हाथ की कलाई पर बांधने से यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है.

चौमुखी दीपक और काजल का उपाय

कालाष्टमी पर शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक चौमुखी दीप जलाएं. इस दीपक की लौ से बनी काजल का टीका बच्चों और परिवार के सदस्यों के कान के पीछे लगाने से बुरी नजर का प्रभाव तत्काल समाप्त हो जाता है. इसके अलावा सुरक्षा और मानसिक शांति के लिए इस दिन "ॐ कालभैरवाय नमः" मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. मंत्र जाप के समय भैरव जी के सम्मुख एक अखंड दीपक जलाकर अपनी सुरक्षा की प्रार्थना करें.

जीवन में शुभता लाने के उपाय

कालाष्टमी के व्रत और पूजन के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना फलदायी होता है. काल भैरव का वाहन कुत्ता माना जाता है. इस दिन काले कुत्तों को गुड़ या मीठी रोटी खिलाने से शनि और राहु ग्रह से जुड़े दोष दूर होते हैं. इस दिन तामसिक भोजन (मांस-मदिरा) से पूरी तरह दूर रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करें. ऐसा करने से जीवन में शुभता का संचार होगा. इसके अलावा इस दिन असहायों और गरीबों की मदद करें. मान्यतानुसार, कालाष्टमी पर अन्न या वस्त्रों का दान करने से भैरव बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

कब है चैत्र महीने की कालाष्टमी?

दृक पंचांग के अनुसार, इस साल चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 10 मार्च को देर रात 1 बजकर 54 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 12 मार्च को सुबह 4 बजकर 19 मिनट पर होगी. ऐसे में चैत्र महीने की कालाष्टमी का व्रत 11 मार्च 2026 को रखा जाएगा और इसी दिन दान-पुण्य किए जाएंगे.

