Kalashtami 2026 Upay: हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है. इस दिन भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है. बाबा काल भैरव को हिंदू धर्म में काशी का कोतवाल और संकटों को हरने वाला देवता माना गया है. साथ ही यह दिन तंत्र-मंत्र के लिए भी विशेष होता है. नजर दोष से मुक्ति पाने, निगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए कालाष्‍टमी का दिन बहुत अच्‍छा माना गया है.

कालाष्‍टमी पूजा मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार, वैशाख माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 9 अप्रैल 2026 की रात 09:19 बजे से शुरू हो रही है और इसका समापन 10 अप्रैल रात 11:15 बजे होगा. उदयातिथि के आधार पर कालाष्टमी का व्रत 10 अप्रैल को रखा जाएगा. चूंकि काल भैरव की पूजा रात के समय करना अधिक शुभ माना जाता है. इस बार कालाष्‍टमी पूजा के लिए 10 अप्रैल की रात 9 बजे से 11 बजे के बीच पूजा का सबसे उत्तम समय रहेगा.

(यह भी पढ़ें: गुरु-शुक्र का लाभ दृष्टि योग, 13 अप्रैल से वृष-कुंभ समेत 4 राशियों को देगा अपार धन, तरक्‍की के खुलेंगे नए रास्‍ते)

Add Zee News as a Preferred Source

कालाष्‍टमी के उपाय

नजर दोष दूर करने का उपाय - कालाष्टमी के दिन काल भैरव के मंदिर जाएं. वहीं उनके पैरों में काला धागा अर्पित करें, फिर सिंदूर अर्पित करें. यह थोड़ा सा सिंदूर काले धागे पर भी लगाएं. फिर भैरव जी के मंत्र "ॐ ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं" का जाप करते हुए अपने दाएं हाथ की कलाई या गले में धागा पहन लें. यदि किसी अन्‍य को पहनाना है तो धागा रख लें और बच्‍चे या परिजन को पहना दें. यह काला धागा एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और बुरी नजर से बचाता है.



बच्‍चे को बार-बार नजर लगती है तो उसका उपाय - इसके लिए कालाष्टमी के दिन सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाएं. फिर कुछ देर बाद इस दीपक को अंदर ले आएं और उसकी लौ से काजल बनाएं. इस काजल का टीका बच्चे को लगाएं. चाहें तो यह काजल रख लें और बच्‍चे को लगाते रहें. इससे बच्‍चे को बार-बार नजर नहीं लगेगी.

(यह भी पढ़ें: दिखने में शांत पर दिमाग से बेहद तेज! पार्टनर पर लुटाते हैं बेइंतहां प्‍यार, जानें तुला राशि वालों की पर्सनालिटी के छिपे हुए राज)

काम बनाने के उपाय - यदि आपके कामों में बार-बार रुकावट आ रही है या आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं, घर में अक्सर क्लेश बना रहता है या बार-बार बीमार पड़ रहे हैं तो कालाष्‍टमी के दिन बाबा काल भैरव की विधि-विधान से पूजा करें. उन्‍हें उड़द की दाल का हलवा या जलेबी का भोग लगाएं. इस दिन गरीब-जरूरतमंदों को दान करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)