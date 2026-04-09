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Hindi Newsधर्मनजर दोष और नकारात्‍मक ऊर्जा झट से होगी दूर, कालाष्‍टमी पर कर लें ये आसान उपाय

नजर दोष और नकारात्‍मक ऊर्जा झट से होगी दूर, कालाष्‍टमी पर कर लें ये आसान उपाय

Masik Kalashtami 2026 Upay: वैशाख महीने की कालाष्‍टमी का व्रत 10 अप्रैल 2026 को रखा जाएगा. यह दिन बाबा काल भैरव की पूजा करके कई दुखों और संकटों से निजात पाने का है. साथ ही नजर दोष दूर करने के उपाय करने के लिए भी खास है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 09, 2026, 09:12 AM IST
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कालाष्‍टमी पर नजर दोष, बाधाएं दूर करने के उपाय.
कालाष्‍टमी पर नजर दोष, बाधाएं दूर करने के उपाय.

Kalashtami 2026 Upay: हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है. इस दिन भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है. बाबा काल भैरव को हिंदू धर्म में काशी का कोतवाल और संकटों को हरने वाला देवता माना गया है. साथ ही यह दिन तंत्र-मंत्र के लिए भी विशेष होता है. नजर दोष से मुक्ति पाने, निगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए कालाष्‍टमी का दिन बहुत अच्‍छा माना गया है. 

कालाष्‍टमी पूजा मुहूर्त 

वैदिक पंचांग के अनुसार, वैशाख माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 9 अप्रैल 2026 की रात 09:19 बजे से शुरू हो रही है और इसका समापन 10 अप्रैल रात 11:15 बजे होगा. उदयातिथि के आधार पर कालाष्टमी का व्रत 10 अप्रैल को रखा जाएगा. चूंकि काल भैरव की पूजा रात के समय करना अधिक शुभ माना जाता है. इस बार कालाष्‍टमी पूजा के लिए 10 अप्रैल की रात 9 बजे से 11 बजे के बीच पूजा का सबसे उत्तम समय रहेगा.

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कालाष्‍टमी के उपाय 

नजर दोष दूर करने का उपाय - कालाष्टमी के दिन काल भैरव के मंदिर जाएं. वहीं उनके पैरों में काला धागा अर्पित करें, फिर सिंदूर अर्पित करें. यह थोड़ा सा सिंदूर काले धागे पर भी लगाएं. फिर भैरव जी के मंत्र "ॐ ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं" का जाप करते हुए अपने दाएं हाथ की कलाई या गले में धागा पहन लें. यदि किसी अन्‍य को पहनाना है तो धागा रख लें और बच्‍चे या परिजन को पहना दें. यह काला धागा एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और बुरी नजर से बचाता है.
 
बच्‍चे को बार-बार नजर लगती है तो उसका उपाय - इसके लिए कालाष्टमी के दिन सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाएं. फिर कुछ देर बाद इस दीपक को अंदर ले आएं और उसकी लौ से काजल बनाएं. इस काजल का टीका बच्चे को लगाएं. चाहें तो यह काजल रख लें और बच्‍चे को लगाते रहें. इससे बच्‍चे को बार-बार नजर नहीं लगेगी. 

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काम बनाने के उपाय - यदि आपके कामों में बार-बार रुकावट आ रही है या आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं, घर में अक्सर क्लेश बना रहता है या बार-बार बीमार पड़ रहे हैं तो कालाष्‍टमी के दिन बाबा काल भैरव की विधि-विधान से पूजा करें. उन्‍हें उड़द की दाल का हलवा या जलेबी का भोग लगाएं. इस दिन गरीब-जरूरतमंदों को दान करें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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