Kalashtami 2026: अधिक मास की कालाष्टमी पर करें ये 5 शुभ काम, कालभैरव होंगे प्रसन्न तो शुरू होगी चौतरफा तरक्की

Purushottam Kalashtami 2026: पंचांग के मुताबिक, इन दिनों पुरुषोत्तम मास चल रहा है. वैसे तो यह महीना भगवान विष्णु की उपासना के लिए शुभ माना गया है, लेकिन इस दौरान पड़ने वाला कालाष्टमी का भी विशेष महत्व है. पुरुषोत्तम मास में कालभैरव की पूजा-अर्चना का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस मास में की गई पूजा-अर्चना का 3 गुना अधिक लाभ मिलता है. दृक पंचांग की गणना के अनुसार, पुरुषोत्तम मास की कालाष्टमी 9 जून को पर रही है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा. ऐसे में इस दिन भगवान शिव के रुद्रावतार कालभैरव की पूजा-अर्चना करने से अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं.

ज्येष्ठ कालाष्टमी कब है?

पंचांग के मुताबिक, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 8 जून को सुबह 03 बजकर 24 मिनट से शुरू होगी. वहीं, इस तिथि की समाप्ति 9 जून 2026 को सुबह 3 बजकर 23 मिनट पर होगी. चूंकि, हिंदू धर्म में किसी भी व्रत के लिए उदया तिथि का ध्यान रखा जाता है. इसलिए व्रत 09 जून 2026 को ही रखा जाएगा.

कालाष्टमी के दिन का पंचांग

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 4 बजकर 24 मिनट से 5 बजकर 08 मिनट तक

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विजय मुहूर्त- दोपहर 2 बजकर 27 मिनट से 3 बजकर 19 मिनट तक

अमृत काल- दोपहर 1 बजकर 29 मिनट से 3 ब जकर 07 मिनट तक

गोधूलि मुहूर्त- शाम 6 बजकर 44 मिनट से 07 बजकर 06 मिनट तक

विशेष- इन सभी मुहूर्तों में कालभैरव देव की पूजा-अर्चना की जा सकती है. इसके लिए अलग से मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती.

ज्येष्ठ कालाष्टमी पर कैसे प्रसन्न होंगे कालभैरव

दैनिक पूजा और संकल्प- कालभैरव को प्रसन्न करने के लिए सनातन धर्म शास्त्रों में कई आसान और प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं. कालभैरव देव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और अपने इष्ट देव की पूजा-अर्चना करें और व्रत-पूजन का संकल्प लें.

दीपक से जुड़ा उपाय- कालाष्टमी के दिन काल भैरव देवता की कृपा पाने के लिए शाम का समय सर्वोत्तम माना गया है. शाम के समय नजदीक के किसी भैरव मंदिर में जाएं. वहां उनके निमित्त सरसों के तेल का एक चौमुखी दीया जरूर जलाएं. इस क्रम में "कालभैरवाय नमः" इस मंत्र का जाप करें. कालाष्टमी पर दीपक से जुड़ा यह उपाय हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए विशेष माना गया है.

कालभैरव देव की सवारी कुत्ता है. इसलिए ऐसी मान्यता है कि इस दिन कुत्ते को मीटी रोटी देने से भैरव की कृपा प्राप्त होती है. आप चाहें तो इस दिन कुत्ते को गुड़ मिश्रित रोटी या बिल्कुट इत्यादि भी खिला सकते हैं. कालाष्टमी के दिन किया गया यह उपाय राहु-केतु के दोष से भी छुटकारा पाने के लिए भी खास है.

स्तोत्र पाठ- भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए मंत्र से जुड़े उपाय भी कारगर माने गए हैं. ऐसे में इस दिन कालभैरव के किसी मंदिर में बैठकर 'कालभैरव अष्टक' का पाठ करें. इसका पाठ करने से विरोधी या शत्रु अपने आप शांत हो जाते हैं.

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बटुक भैरव मंत्र का करें जाप- कालाष्टमी के दिन 'ॐ ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ॐ स्वाहा' इस मंत्र का 108 बार जाप करें. अगर इतना नहीं कर सकते, तो कम से कम 27 बार जरूर करें. चूंकि कालभैरव तंत्र विद्या के देवता हैं, इसलिए उनसे जुड़े मंत्र के उच्चारण में गलती करने से बचना चाहिए. साथ ही, किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही इस मंत्र का जाप करें.

कालभैरव की पूजा से जुड़ी सावधानियां

कालाष्टमी के दिन कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना जरूरी माना गया है. इस दिन व्रत रखने वालों को सात्विक भोजन करने चाहिए. पूजा-नियम के अनुसार, इस दिन मांस, मदीरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए. सात्विकता से कालभैरव की पूजा करने से पर लाभ प्राप्त होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)