Hindi Newsधर्मकर्ज, एक्‍सीडेंट, अकाल मृत्‍यु का योग...कई संकटों से निजात दिलाते हैं कालाष्‍टमी के ये उपाय

Kalashtami Puja Upay : बाबा काल भैरव को समर्पित कालाष्‍टमी तिथि के दिन किए गए उपाय बड़े से बड़े संकट को टाल सकते हैं. ये उपाय सालों पुराने कर्ज, बार-बार होने वाले एक्‍सीडेंट, अकाल मृत्‍यु के योग को खत्‍म करते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 09, 2026, 08:03 AM IST
Kalashtami 2026 : भगवान शिव के रौद्र अवतार काल भैरव का प्राकट्य दिवस मार्गशीर्ष महीने के कृष्‍ण पक्ष की अष्‍टमी तिथि को हुआ था. लिहाजा हर महीने के कृष्‍ण पक्ष की अष्‍टमी तिथि को कालाष्‍टमी मनाई जाती है. कालाष्‍टमी व्रत रखने और बाबा काल भैरव की विधि-विधान से पूजा करने से अकाल मृत्‍यु का संकट टलता है. इसके अलावा बीमारियों से राहत मिलती है. कर्ज खत्‍म होता है. देश में बाबा काल भैरव के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें कालाष्‍टमी के दिन भक्‍तों की भारी भीड़ उमड़ती है. इसमें काशी और उज्‍जैन के काल भैरव मंदिर तो दुनिया भर में मशहूर हैं. उज्‍जैन के काल भैरव मंदिर में शराब का भोग लगाया जाता है.

माघ महीने की कालाष्‍टमी 10 जनवरी 2026, शनिवार को है. इस दिन निशिता काल में काल भैरव की पूजा करें. साथ ही कालाष्‍टमी के दिन उपाय करें. ये उपाय ग्रह दोषों, पितृ दोष आदि दूर करते हैं. शनि-राहु दोष दूर होते हैं. जिससे कई समस्‍याओं से निजात मिलती है. 

यह भी पढ़ें: ग्रहों के राजा सूर्य का अरुण के साथ नवपंचम राजयोग, 4 राशि वाले दोनों हाथ से समेटेंगे पैसा, जीवन में आएंगी खुशियां

कालाष्‍टमी उपाय 

यदि शत्रु परेशान कर रहे हों, कर्ज, ग्रह दोष तंग कर रहे हों तो कालाष्‍टमी का व्रत रखें और विधि-विधान से बाबा काल भैरव की षोडशोपचार पूजा करें. इससे स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी परेशानियां, कर्ज का बोझ दूर होता है. 

कालाष्‍टमी के दिन बाबा काल भैरव के मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उड़द की दाल से बने बड़े, इमरती एवं अन्य मिष्ठान्न का भोग लगाएं. 

कालाष्‍टमी के दिन 'ॐ श्री भैरवाय नमः' मन्त्र का जप करें. काल भैरव चालीसा, श्रीभैरव स्तोत्र का पाठ और काल भैरव की आरती करें. इससे तनाव दूर होता है. मानसिक शांति मिलती है. 

यह भी पढ़ें: 7 दिन में 4 ग्रह-गोचर, तूफान मचा देगा ये हफ्ता, पढ़ें सभी राशियों का साप्‍ताहिक राशिफल

कालाष्‍टमी व्रत कर रहे हैं तो दिन में ना सोएं. साथ ही 'ॐ ऐं क्लीम् ह्रीं भम् भैरवाय मम ऋण विमोचनाय महा महाधनप्रदाय क्लीं स्वाहा' मंत्र का कम से कम 11, 21, 31, 51 या अधिकतम संख्या में जाप करें. ग्रह दोष ज्‍यादा परेशान करें तो रोज इस मंत्र का जाप करें. 

बाबा काल भैरव का वाहन कुत्‍ता है. कालाष्‍टमी के दिन कुत्ते को खाना खिलाएं. दूध भी पिलाएं. 

जरूरतमंदों की सेवा करें. ब्राह्मण, संन्यासी एवं गरीबों को दान करें. 

यह भी पढ़ें: महीने के 30 दिन में सबसे ज्‍यादा ताकतवर मानी गई है ये तारीख, इस दिन पैदा हुए लोग करते हैं दुनिया पर राज

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

kalashtami 2026

