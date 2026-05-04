Kalashtami 2026: भय और संकटों से मिल जाएगी मुक्ति, कालाष्टमी पर रखें इन बातों का खास ख्याल, जानें नियम

Kalashtami 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है. ज्येष्ठ मास की कालाष्टमी इस साल 9 मई 2026 को पड़ रही है. यह दिन भगवान शिव के शक्तिशाली और रौद्र स्वरूप काल भैरव की उपासना के लिए समर्पित है. तंत्र-मंत्र के अधिपति और बाधाओं के से मुक्ति दिलाने वाले भैरव बाबा की पूजा से अकाल मृत्यु का डर नहीं सताता और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है. मान्यता है कि कालाष्टमी के दिन विधि-विधान से कालभैरव देव की पूजा करने से हर प्रकार के संकट भी दूर हो जाते हैं. इसके अलावा अगर करियर-कारोबार में किसी प्रकार की रुकावट आ रही है, तो वह भी कालभैरव की पूजा के दूर हो जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कालाष्टमी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन उनकी पूजा में किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए.

कालाष्टमी 2026 डेट और शुभ मुहूर्त

कालाष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है. दृक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 9 मई 2026 को दोपहर 2 बजकर 02 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 10 मई को दोपहर 3 बजकर 06 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, ज्येष्ठ मास की कालाष्टमी 09 मई को ही मनाई जाएगी.

कालाष्टमी व्रत 2026 पूजन विधि

कालाष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और इस दिन काले या गहरे रंग के वस्त्र धारण करें. इसके बाद भगवान भैरव की प्रतिमा के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. अब, उन्हें उन्हें नीले रंग के फूल और काले तिल अर्पित करें. इतना करने के बाद श्री काल भैरव अष्टक या भैरव चालीसा का पाठ करें. इसके बाद काले कुत्ते को मीठी रोटी या गुड़ खिलाएं. शाम के समय किसी भैरव मंदिर में या पीपल वृक्ष के नीचे दीया जलाएं.

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कालाष्टमी व्रत में रखें ये सावधानियां

शास्त्रों के अनुसार, कालाष्टमी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि व्रत का प्रभाव कम हो सकता है. इसके साथ ही इस दिन किसी भी जीवित प्राणी को कष्ट न पहुंचाएं और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें. कालाष्टमी के दिन मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज जैसे तामसिक भोजन का पूरी तरह त्याग करें. घर के बड़ों, बुजुर्गों और किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान न करें.

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कालाष्टमी व्रत के फायदे

मान्यतानुसार, कालाष्टमी पर विधि-विधान से पूजन करने पर जाने-अनजाने में हुए पाप कर्मों से छुटकारा मिल जाता है. घर और मन की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है. इस दिन व्रत रखने से कुंडली के कमजोर ग्रहों को बल मिलता है और पारिवारिक सुख-समृद्धि बढ़ती है.

कालाष्टमी पूजा मंत्र

ॐ कालभैरवाय नमः

ॐ ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं

ॐ कालकालाय विद्महे, कालतीताय धीमहि, तन्नो भैरव प्रचोदयात्

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)