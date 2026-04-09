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Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang : कालाष्‍टमी व्रत आज, काल भैरव के साथ मां लक्ष्‍मी को भी प्रसन्‍न करने का मौका, जानिए 10 अप्रैल का पंचांग

Aaj Ka Panchang : कालाष्‍टमी व्रत आज, काल भैरव के साथ मां लक्ष्‍मी को भी प्रसन्‍न करने का मौका, जानिए 10 अप्रैल का पंचांग

Aaj Ka Panchang 10 April 2026: आज वैशाख कृष्‍ण अष्‍टमी को कालाष्‍टमी व्रत रखा जाएगा. कालाष्‍टमी के दिन बाबा काल भैरव की पूजा करें. साथ ही आज शुक्रवार होने से मां लक्ष्‍मी की भी पूजा करें. जानें आज के शुभ-अशुभ योग, समय और राहुकाल.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 09, 2026, 07:00 PM IST
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10 अप्रैल 2026 का पंचांग.
10 अप्रैल 2026 का पंचांग.

10 अप्रैल 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 10 April 2026): पंचांग के अनुसार आज वैशाख महीने के कृष्‍ण पक्ष की अष्‍टमी तिथि और शुक्रवार का दिन है. इस तिथि को कालाष्‍टमी कहते हैं. कालाष्‍टमी व्रत भगवान शिव के रुद्रावतार बाबा काल भैरव को समर्पित है. हर महीने के कृष्‍ण पक्ष की अष्‍टमी को कालाष्‍टमी व्रत रखते हैं इसलिए इसे मासिक कालाष्‍टमी कहते हैं. साथ ही आज शुक्रवार होने से मां लक्ष्‍मी की भी पूजा की जाएगी. शुक्रवार का दिन धन की देवी लक्ष्‍मी जी को समर्पित है. यहां देखें 10 अप्रैल का पूरा पंचांग.    

आज का पंचांग 10 अप्रैल 2026 

आज की तिथि - 10 अप्रैल 2026 की रात 11:15 बजे तक अष्‍टमी तिथि रहेगी और उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. 

आज का वार - शुक्रवार 

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आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे. द्रिक पंचांग के अनुसार चंद्रमा का मकर में गोचर 10 अप्रैल 2026 की शाम 06:03 बजे होगा. इससे पहले तक चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे.  

(यह भी पढ़ें: गुरु-शुक्र का लाभ दृष्टि योग, 13 अप्रैल से वृष-कुंभ समेत 4 राशियों को देगा अपार धन, तरक्‍की के खुलेंगे नए रास्‍ते

आज का नक्षत्र - 10 अप्रैल की सुबह 11:27 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा. 

आज के योग - 10 अप्रैल की शाम 06:30 बजे तक शिव योग रहेगा और इसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ होगा. 

सूर्य व चंद्रमा का समय 

सूर्योदय - सुबह 06:14 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:41 बजे
चन्द्रोदय - 9 व 10 अप्रैल की म 01:14 बजे 
चन्द्रास्त - 11 अप्रैल की देर रात 12:56 बजे

(यह भी पढ़ें: तुला राशि वाले पार्टनर पर लुटाते हैं बेइंतहा प्‍यार, दिखने में शांत पर अंदर से कर जाते हैं 'खेल')

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:37 बजे से 05:25 बजे तक
अमृत काल - सुबह 06:07 बजे से 07:54 बजे
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:03 बजे से 12:53 बजे तक

आज के अशुभ काल

राहुकाल - सुबह 10:54 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 03:34 बजे से शाम 05:08 बजे तक 
कुलिक - सुबह 07:48 बजे से सुबह 09:21 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:44 बजे से 09:33 बजे तक, दोपहर 12:53 बजे से 01:42 बजे तक
वर्ज्यम् - शाम 08:11 बजे से रात 09:56 बजे तक 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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