Hindi Newsधर्म

Kalawa Niyam: पूजा में बांधा गया कलावा बिगाड़ सकता है किस्मत, अगर कर दी ये एक छोटी सी गलती

Kalawa Niyam: शास्त्रों के अनुसार, कलावा को हमेशा हाथ में बांधे रखना उचित नहीं माना गया है. आइए जानते हैं कि इसे बांधने और उतारने के नियम क्या हैं. साथ ही किन बातों का खास ख्याल रखना जरूरी है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 16, 2025, 08:00 PM IST
Kalawa Niyam: हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य, अनुष्ठान या पूजा-पाठ के समापन पर हाथ में कलावा, मौली या रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा होती है. यह न सिर्फ आस्था से जुड़ा हुआ धागा है, बल्कि इसे सुरक्षा, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है. मान्यता है कि यह व्यक्ति को नकारात्मक शक्तियों, बुरी नजर और बाधाओं से बचाता है. हालांकि, वैदिक मान्यताओं में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कलावा को हमेशा हाथ में बांधे रखना उचित नहीं माना जाता. एक निश्चित समय के बाद यह अपना प्रभाव देना बंद कर देता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कलावा कितने दिनों तक रखना चाहिए और उसे उतारने का सही तरीका क्या है.

कलावा बांधने का महत्व क्या है?

पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के वामन अवतार ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा के रूप में कलावा बांधा था. इसी कारण से इसे सुरक्षा और कल्याण का प्रतीक कहा गया है. पूजा, हवन या किसी भी धार्मिक क्रिया के बाद पंडित द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ बांधा गया कलावा- वातावरण की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, व्यक्ति की रक्षा करता है, मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ाता है.

कलावा बांधने के नियम

कलाई आगे करते समय मुट्ठी बंद रखें

सिर ढका होना चाहिए

कलावा को तीन बार लपेटने की परंपरा है

यह प्रक्रिया शक्ति और संरक्षण का प्रतीक मानी जाती है.

कलावा कब उतारना चाहिए?

कलावा को बहुत लंबी अवधि तक हाथ में बांधे रखना उचित नहीं माना जाता. मान्यता है कि जब इसका रंग फीका पड़ जाए, धागा घिसने या टूटने लगे, धूल, धूप और पानी से यह खराब होने लगे, तो इसे उतार देना चाहिए. वरना यह अशुभ माना जाता है. परंपरा के अनुसार कलावा को 21 दिन तक हाथ में बांधे रखना शुभ कहा गया है. इसके बाद इसे उतार देना चाहिए, क्योंकि यह धीरे-धीरे अपनी ऊर्जा को खोने लगता है.

कलावा उतारने के बाद क्या करें?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलावा नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेता है. इसलिए इसे उतारने के बाद- पहले कलावा को प्रणाम करें. भगवान के प्रति आभार व्यक्त करें. फिर उसे बहते हुए साफ जल में प्रवाहित कर दें या किसी पवित्र वृक्ष की जड़ में सम्मानपूर्वक रख दें. इसे घर में कहीं इधर-उधर फेंकना या अनादर करना अशुभ माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

