Advertisement
trendingNow13120745
Hindi Newsधर्मयहां शिवलिंग खुद में ही समाहित कर लेता है अर्पित किया जल, त्रिवेणी संगम पर बने इस रहस्यमय मंदिर को कहते हैं दक्षिण की काशी!

यहां शिवलिंग खुद में ही समाहित कर लेता है अर्पित किया जल, त्रिवेणी संगम पर बने इस रहस्यमय मंदिर को कहते हैं दक्षिण की काशी!

Kaleshwaram Temple Mystery: तेलंगाना के कालेश्वरम मंदिर में स्थित शिवलिंग रहस्यों से भरा है. यहां एक ही पत्थर पर यमराज और महादेव दोनों विराजते हैं. आइए मंदिर के शिवलिंग के बारे में विस्तार से जानें और ये भी जानें कि आखिर क्यों इस मंदिर को दक्षिण की काशी कहते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 24, 2026, 11:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kaleshwaram Temple Telangana (credit- telangana.gov.in)
Kaleshwaram Temple Telangana (credit- telangana.gov.in)

Kaleshwaram Mukteswara Swamy Mandir Telangana: भारत में ऐसे अनेक मंदिर हैं जिनसे जुड़े कुछ रहस्य हैं तो कुछ विशेष बातें भी हैं जिसके बारे में जानकर कोई भी आश्चर्य से भर सकता है. कई ऐसे मंदिर हैं जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी परंपराओं और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध हैं. इन्हीं में से एक मंदिर तेलंगाना राज्य के जयशंकर भूपालपल्ली जिले में है जिससे जुड़े रहस्य के बारे में आज की इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे. इस कड़ी में हम ‘श्री कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर’ के अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य से जुड़ी वो जानकारी हासिल करेंगे जिनके कारण यह मंदिर अन्य शिव मंदिरों से बिल्कुल अलग जान पड़ता है.

श्री कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर के बारे में
श्री कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर की विशेष बात ये है कि यहां पर एक ही पत्थर यानी एक ही पीठ पर दो शिवलिंग विराजित हैं. सामान्यतः किसी मंदिर को लेकर यही नियम होता है कि गर्भगृह में एक मुख्य शिवलिंग या विग्रह को स्थान दिया जाता है. इस मंदिर में स्थित दो शिवलिंगों में से एक को ‘कालेश्वर’ कहते हैं यानी मृत्यु के देवता और यमलोक के राजा यमराज, वहीं दूसरे शिवलिंग को ‘मुक्तेश्वर’ के रूप में पूजा जाता है जोकि स्वयं महादेव हैं. पौराणिक कथा है कि यहीं पर भगवान शिव की तपस्या कर यमराज ने उन्हें प्रसन्न किया था और वरदान में मांगा था कि मंदिर में जितने भी भक्त आएं सबसे पहले यमराज के दर्शन करें इसके बाद शिव जी के. तब से ही ऐसी परंपरा बन गई कि जो भी भक्त श्री कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर में आते हैं वो सबसे पहले यमराज स्वरूप कालेश्वर के दर्शन करते हैं और फिर महादेव स्वरूप मुक्तेश्वर के दर्शन कर पूजा उपासना करते हैं.

शिवलिंग के छिद्र का क्या है रहस्य
श्री कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर से जुड़े सबसे आश्चर्य में डालने वाला रहस्य यहां के शिवलिंग से जुड़ा है. दरअसल, महादेव स्वरूप मुक्तेश्वर शिवलिंग में दो सूक्ष्म छिद्र बने हैं जिसमें चढ़ाया गया जल रहस्यमय तरीके से समाहित हो जाता है यानी श्रद्धालु जब शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो इन्हीं दो छिद्रों में अभिषेक का जल समा जाता है. इस शिवलिंग में एक दो लीटर नहीं बल्कि हजारों लीटर जल और दूध समाहित हो सकता है. मान्यता है कि यह जल अदृश्य रूप से नीचे की ओर जाकर गोदावरी नदी में विलीन हो जाता है. हालांकि इस बारे में आज तक पता नहीं लगाया जा सका है कि ऐसा होने के पीछे का सटीक कारण क्या है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्योंत्रिवेणी संगम और दक्षिण की काशी
गोदावरी, प्राणहिता नदि (गोदावरी उसकी सहायक नदी) और विलुप्त सरस्वती नदी के त्रिवेणी संगम पर ही श्री कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर स्थित है. यही कारण है कि यहां नदियों के इस मेल को ‘दक्षिण त्रिवेणी’ कहा जाता है. वहीं, मंदिर की पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा को देखते हुए ‘दक्षिण भारत की काशी’ के रूप में भी इसे जाना जाता है. मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस मंदिर में आकर भगवान के दर्शन पाता है उसे जीवन-मरण से मुक्ति मिलती है और मोक्ष का रास्ता खुलता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- एक या दो नहीं.. कुल हजार स्तंभों पर टिका विशाल मंदिर, जहां दीवार का नामों निशान नहीं, यह है सूर्यदेव की उपासना का सर्वश्रेष्ठ स्थल

और पढ़ें- मिलेगी मानसिक शांति और भय होगा दूर, भक्ति भाव से करें श्री कार्तिकेय चालीसा का पाठ, जय जय श्री कार्तिकेय स्वामी…

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Kaleshwaram Mukteswara Swamy Temple

Trending news

Matt Ridley कौन हैं? भारत के राष्ट्रपति भवन में एक बदलाव पर विदेश से उठाया सवाल?
Edwin Lutyens
Matt Ridley कौन हैं? भारत के राष्ट्रपति भवन में एक बदलाव पर विदेश से उठाया सवाल?
केरल का नाम बदलने जा रही सरकार!चुनावी साल में क्यों हो रही ‘रीब्रांडिंग’ की तैयारी?
Kerala to Keralam
केरल का नाम बदलने जा रही सरकार!चुनावी साल में क्यों हो रही ‘रीब्रांडिंग’ की तैयारी?
‘जय श्री राम’ से ‘जय मां काली’ तक... बंगाल चुनाव से पहले BJP ने बदला नारा
bengal election
‘जय श्री राम’ से ‘जय मां काली’ तक... बंगाल चुनाव से पहले BJP ने बदला नारा
अम्‍मा की वारिस बन सकेंगी 'चिनम्‍मा' ? द्रविड़ सियासत में कुछ तो नया होने वाला है
Tamil Nadu Assembly elections
अम्‍मा की वारिस बन सकेंगी 'चिनम्‍मा' ? द्रविड़ सियासत में कुछ तो नया होने वाला है
दिल्ली से लेह जा रहा स्पाइसजेट प्लेन का इंजन आसमान में हुआ खराब! 150 यात्री थे सवार
#spicejet
दिल्ली से लेह जा रहा स्पाइसजेट प्लेन का इंजन आसमान में हुआ खराब! 150 यात्री थे सवार
शर्टलेस प्रदर्शन मामले में बड़ी कार्रवाई, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार
AI summit 2026
शर्टलेस प्रदर्शन मामले में बड़ी कार्रवाई, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार
ट्रांसपोर्ट है या उड़ता हुआ ICU? एयर एंबुलेंस में क्या-क्या होता है?
Air Ambulance Facilities
ट्रांसपोर्ट है या उड़ता हुआ ICU? एयर एंबुलेंस में क्या-क्या होता है?
कांग्रेस-मुस्लिम लीग को एक करने के लिए निकाला था 'गुप्त फॉर्मूला', कौन थे राजाजी?
c rajagopalachari
कांग्रेस-मुस्लिम लीग को एक करने के लिए निकाला था 'गुप्त फॉर्मूला', कौन थे राजाजी?
मां 8 घंटे की शिफ्ट नहीं करती, तो क्‍या कुछ नहीं करती? HC का फैसला होममेकर्स की जीत
non working women
मां 8 घंटे की शिफ्ट नहीं करती, तो क्‍या कुछ नहीं करती? HC का फैसला होममेकर्स की जीत
जिसे आप गंदा कह रहे, वही तो...केरल स्टोरी-2 को प्रोपेगेंडा कहने से पहले सुन लीजिए
The Kerala Story 2 Controversy
जिसे आप गंदा कह रहे, वही तो...केरल स्टोरी-2 को प्रोपेगेंडा कहने से पहले सुन लीजिए