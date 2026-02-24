यहां शिवलिंग खुद में ही समाहित कर लेता है अर्पित किया जल, त्रिवेणी संगम पर बने इस रहस्यमय मंदिर को कहते हैं दक्षिण की काशी!

Kaleshwaram Mukteswara Swamy Mandir Telangana: भारत में ऐसे अनेक मंदिर हैं जिनसे जुड़े कुछ रहस्य हैं तो कुछ विशेष बातें भी हैं जिसके बारे में जानकर कोई भी आश्चर्य से भर सकता है. कई ऐसे मंदिर हैं जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी परंपराओं और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध हैं. इन्हीं में से एक मंदिर तेलंगाना राज्य के जयशंकर भूपालपल्ली जिले में है जिससे जुड़े रहस्य के बारे में आज की इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे. इस कड़ी में हम ‘श्री कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर’ के अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य से जुड़ी वो जानकारी हासिल करेंगे जिनके कारण यह मंदिर अन्य शिव मंदिरों से बिल्कुल अलग जान पड़ता है.

श्री कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर के बारे में

श्री कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर की विशेष बात ये है कि यहां पर एक ही पत्थर यानी एक ही पीठ पर दो शिवलिंग विराजित हैं. सामान्यतः किसी मंदिर को लेकर यही नियम होता है कि गर्भगृह में एक मुख्य शिवलिंग या विग्रह को स्थान दिया जाता है. इस मंदिर में स्थित दो शिवलिंगों में से एक को ‘कालेश्वर’ कहते हैं यानी मृत्यु के देवता और यमलोक के राजा यमराज, वहीं दूसरे शिवलिंग को ‘मुक्तेश्वर’ के रूप में पूजा जाता है जोकि स्वयं महादेव हैं. पौराणिक कथा है कि यहीं पर भगवान शिव की तपस्या कर यमराज ने उन्हें प्रसन्न किया था और वरदान में मांगा था कि मंदिर में जितने भी भक्त आएं सबसे पहले यमराज के दर्शन करें इसके बाद शिव जी के. तब से ही ऐसी परंपरा बन गई कि जो भी भक्त श्री कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर में आते हैं वो सबसे पहले यमराज स्वरूप कालेश्वर के दर्शन करते हैं और फिर महादेव स्वरूप मुक्तेश्वर के दर्शन कर पूजा उपासना करते हैं.

शिवलिंग के छिद्र का क्या है रहस्य

श्री कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर से जुड़े सबसे आश्चर्य में डालने वाला रहस्य यहां के शिवलिंग से जुड़ा है. दरअसल, महादेव स्वरूप मुक्तेश्वर शिवलिंग में दो सूक्ष्म छिद्र बने हैं जिसमें चढ़ाया गया जल रहस्यमय तरीके से समाहित हो जाता है यानी श्रद्धालु जब शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो इन्हीं दो छिद्रों में अभिषेक का जल समा जाता है. इस शिवलिंग में एक दो लीटर नहीं बल्कि हजारों लीटर जल और दूध समाहित हो सकता है. मान्यता है कि यह जल अदृश्य रूप से नीचे की ओर जाकर गोदावरी नदी में विलीन हो जाता है. हालांकि इस बारे में आज तक पता नहीं लगाया जा सका है कि ऐसा होने के पीछे का सटीक कारण क्या है.

त्रिवेणी संगम और दक्षिण की काशी

गोदावरी, प्राणहिता नदि (गोदावरी उसकी सहायक नदी) और विलुप्त सरस्वती नदी के त्रिवेणी संगम पर ही श्री कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर स्थित है. यही कारण है कि यहां नदियों के इस मेल को ‘दक्षिण त्रिवेणी’ कहा जाता है. वहीं, मंदिर की पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा को देखते हुए ‘दक्षिण भारत की काशी’ के रूप में भी इसे जाना जाता है. मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस मंदिर में आकर भगवान के दर्शन पाता है उसे जीवन-मरण से मुक्ति मिलती है और मोक्ष का रास्ता खुलता है.

