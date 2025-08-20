Kali Gunja ke Totke​: सारी परेशानियों को खा जाएंगे 'काली गुंजा' के ये टोटके, नौकरी से लेकर व्यापार में मिलेगी बड़ी कामयाबी!
Advertisement
trendingNow12888627
Hindi Newsधर्म

Kali Gunja ke Totke​: सारी परेशानियों को खा जाएंगे 'काली गुंजा' के ये टोटके, नौकरी से लेकर व्यापार में मिलेगी बड़ी कामयाबी!

Kali Gunja ke Upay In Hindi​: काली गुंजा के उपाय कर जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है. किस्मत बदल सकती है. जातकों को नौकरी से लेकर व्यापार तक में तरक्की मिलने लगेगी.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 20, 2025, 06:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

kali gunja ke totke In Hindi
kali gunja ke totke In Hindi

Kali Gunja ke Totke In Hindi​: जीवन में हर कोई से तरक्की और सफलता पाना चाहते हैं, इच्छा है कि नौकरी या व्यापार में किसी तरह की रुकावट न आए तो आपको एक कारगर टोटका करना चाहिए जो आपके भाग्य को चमका सकता है. ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिससे जुड़े टोटके करके जीवन की परेशानियों को कम किया जा सकता है. इन्हीं में से एक है काली गुंजा का टोटका. काली गुंजा बहुत चमत्कारी होती है जो घर की ओर धन, सुख और तरक्की को आकर्षित करती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है. ऐसे में आइए जानते हैं काली गुंजा के आसान टोटके क्या है.. 

नौकरी में तरक्की दिलाने वाला टोटका
कोई व्यक्ति नौकरी में तरक्की पाना चाहता है लेकिन उसका प्रमोशन बार-बार रुक रहा है तो बुधवार के दिन एक लाल कपड़े में काली गुंजा के बीज को बांधें और अपने पास ही रखें. नौकरी संबंधी रुकावटें दूर होंगी और उन्नति के रास्ते खुलेंगे. 

व्यापार में सफलता के लिए टोटका
व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, पैसे की तंगी बनी रहती है तो ऐसी स्थिति से छुटकारा पाने के लिए बुधवार के दिन एक लाल कपड़े में काली गुंजा की माला व एक तांबे का सिक्का रखकर बांध लें और पोटली को सुनसान जगह पर ले जाएं और सिर के 11 बार वारकर जमीन में गाड़ दें. इस आसान से उपाय को करते समय मन में विश्वास रखें की उपाय सफल होगा. ध्यान रहे कि टोटका करते समय आपको कोई देखे नहीं.

आर्थिक संकट दूर करने का टोटका
काली गुंजा को हमेशा घर की तिजोरी या अलमारी में रखें. इससे धन वृद्धि के रास्ते खुलेंगे. अचानक आने वाले खर्चे से छुटकारा मिलेगा और पैसों की बचत हो सकेगी.

बुरी नज़र से बचाव
काली गुंजा को अगर काले धागे में पिरो दें और गले में पहनें तो बुरी नजर का प्रभाव समाप्त हो जाएगा. व्यक्ति के चारों ओर एक ऐसा कवच बन जाएगा जिससे नकारात्मक शक्तियां व्यक्ति के पास नहीं आएंगी.

ध्यान रखने योग्य बातें
काली गुंजा के टोटके करते समय मन में हमेशा श्रद्धा और विश्वास का भाव रखें.
बुधवार को काली गुंजा के उपाय करना शुभ माना गया है.
काली गुंजा के टोटके करने के बारे में किसी को कुछ पता न चले इसका ध्यान रखें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Aarti Ke Niyam: भगवान की आरती करने का सही तरीका जान लें , कितनी बार घुमाने से पूजा होगी संपन्न और मिलेगा पुण्यफल!

और पढ़ें- Budhwar Ke Upay: बुधवार के दिन गणेश जी को जरूर अर्पित करें ये चीजें, जीवन की बाधाएं होंगी दूर, काम होगा पूरा!

और पढ़ें- Premanand Ji Maharaj: इंसान को बर्बाद कर देते हैं ये 6 दोष, जानें प्रेमानंद महाराज ने इससे बचने का क्या उपाय बताया

और पढ़ें- Kalash Sthapana: आम के पत्ते और स्वास्तिक चिह्न... क्यों पूजा में रखते हैं कलश, जानें स्थापना के नियम व विधि!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Weather
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Aaj Ki Taza Khabar Live: पहले बारिश का तांडव, अब भूकंप से डोली हिमाचल प्रदेश की चंबा धरती, पाकिस्तान भी कांपा, घरों से भागे लोग
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: पहले बारिश का तांडव, अब भूकंप से डोली हिमाचल प्रदेश की चंबा धरती, पाकिस्तान भी कांपा, घरों से भागे लोग
नेताओं की खत्म होगी मनमानी, गिरफ्तारी के 30 दिन बाद चला जाएगा पद; आज पेश होगा बिल
Sansad News in Hindi
नेताओं की खत्म होगी मनमानी, गिरफ्तारी के 30 दिन बाद चला जाएगा पद; आज पेश होगा बिल
सीधी उड़ान बहाल करेंगे भारत-चीन, कैलाश यात्रा का होगा विस्तार; दोनों में बनी सहमति
india china news
सीधी उड़ान बहाल करेंगे भारत-चीन, कैलाश यात्रा का होगा विस्तार; दोनों में बनी सहमति
केरल में क्यों हो रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोटा बनाने की साजिश, किस बात का डर
DNA
केरल में क्यों हो रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोटा बनाने की साजिश, किस बात का डर
RBI से लेकर राफेल बनाने वाले और EC-CBI-ED, राहुल गांधी और अखिलेश किस-किसको देख लेंगे
DNA
RBI से लेकर राफेल बनाने वाले और EC-CBI-ED, राहुल गांधी और अखिलेश किस-किसको देख लेंगे
उपराष्ट्रपति चुनाव की पिच पर कैसे DMK के सामने खड़ा हो गया धर्मसंकट?
DNA Analysis
उपराष्ट्रपति चुनाव की पिच पर कैसे DMK के सामने खड़ा हो गया धर्मसंकट?
चीन का दोहरा चरित्र, अवसरवाद के बाद अफवाह का सहारा; भारत ने काटी षडयंत्र की लाइन
DNA
चीन का दोहरा चरित्र, अवसरवाद के बाद अफवाह का सहारा; भारत ने काटी षडयंत्र की लाइन
भारत का सबसे बड़ा गांव, जिसके आकार-आबादी के आगे वेटिकन समेत 4 देश भरते पानी
India Largest Village
भारत का सबसे बड़ा गांव, जिसके आकार-आबादी के आगे वेटिकन समेत 4 देश भरते पानी
रोज खींची जाती है तस्वीरें, 19 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे?
DNA
रोज खींची जाती है तस्वीरें, 19 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे?
;