Kali Puja 2025: कार्तिक अमावस्या की रात काली पूजा में माता को अर्पित करें उनके प्रिय भोग, भय और संकट से होंगे मुक्त

Kali Puja 2025: कार्तिक अमावस्या पर काली पूजा पर्व मनाने का विधान है. इस पर्व पर रात के समय मां काली की पूजा भव्य तरीके से की जाती है और माता को भोग अर्पित किया जाता है. माता काली को उनके प्रिय भोग अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है. भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए इस पूजा में तरह तरह के भोग चढ़ाते हैं. वहीं, माता काली भक्त पर कृपा कर उसके जीवन से सभी दुखों संकटों और भय का नाश करती है. आइए जानते हैं काली पूजा पर माता काली को क्या भोग अर्पित करें और माता के प्रिये भोग का क्या महत्त्व है.

मां काली के पसंदीदा भोग

गुड़ का भोग

मां काली को अगर शुद्ध गुड़ का भोग अर्पित करें तो जीवन की सभी कठिनाइयों का अंत हो जाता है. माता को पूजा के समय ढेर सारे गुड़ अर्पित करें और फिर प्रसाद के रूप में सभी गुड़ को जरूरतमंदों में बांट दें.



खिचड़ी का भोग

मूंग दाल से बनी शुद्ध खिचड़ी माता काली को अति प्रिय है. जिसे पाकर माता अपने भक्त पर ममता बरसाती है और जीवन से सभी कठिनाइयों को दूर करती हैं.

सब्जियों से बने पकवान

सब्जियों से बने तरह तरह के व्यंजन भी माता को पारंपरिक रूप से अर्पित किए जाते हैं, जैसे- लाबरा, बिना लहसुन-प्याज के कोशा, बिना लहसुन-प्याज आलू डोम.

माता काली को ये भोग भी अर्पित करें

माता को सूजी का हलवा अति प्रिय है, मां काली को ताजे फल और नींबू की माला चढ़ाने का भी विधान है.

मां काली के भोग का आध्यात्मिक महत्त्व

भोग अर्पित कर भक्त भगवान के प्रति अपना समर्पण दिखाता है और भगवान को संदेश देने की कोशिश करता है कि उसकी भक्ति सच्ची है. ध्यान दें कि भक्त जब मां काली को भोग चढ़ाएं तो माता से प्रार्थान करें वो भोग को स्वीकार करे और जीवन की सभी परेशानियों को दूर करें. नकारात्मक ऊर्जा का नाश करें और सुख, सफलता पाने से लेकर सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करें. भोग अर्पित करने से भक्त पहले से अधिक आत्मविश्वास होता है और मन के भय पर जीत हासिल करता है.

ऐसे करें काली मां की पूजा

इस पूजा के समय गुड़हल के फूल और काले तिल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है.

सरसों के तेल का दीपक जलाकर माता के सामने जालाएं.

माता के कुथ विशेष मंत्रों का जाप करें.

अब माता को उनके प्रिय भोग चढ़ाकर उनसे स्वीकार करने का निवेदन करें.

इसके बाद माता काली की आरती कर पूजा को संपन्न करें.

माता काली के मंत्र

‘ॐ क्रीं काली’

‘ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे’

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए मंगलिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

