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Kalki Jayanti 2026: कल्कि जयंती पर कैसे करें विष्णु जी के 10वें अवतार की पूजा, यूपी में किस जगह होगा कल्कि अवतार? जानें

Kalki Jayanti 2026 Puja Vidhi: आज कल्कि जयंती मनायी जा रही है. आइए इस मौके पर जानें कि भगवान कल्कि की किस विधि से पूजा करें और इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या है. साथ ही जानेंगे कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कैसा होगा.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 18, 2026, 06:15 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:16 AM IST
Kalki Jayanti 2026: कल्कि जयंती पर कैसे करें विष्णु जी के 10वें अवतार की पूजा, यूपी में किस जगह होगा कल्कि अवतार? जानें
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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