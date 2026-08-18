/Kalki Jayanti 2026: कल्कि जयंती पर कैसे करें विष्णु जी के 10वें अवतार की पूजा, यूपी में किस जगह होगा कल्कि अवतार? जानें

स्कंद पुराण के अनुसार, जब कलियुग चरम पर होगा और हर ओर अधर्म फैला होगा तब विष्णु जी का 10वां अवतार भगवान कल्कि के रूप में होगा. कल्कि अवतार का यह समय कलियुग के अंत और सतयुग के अंत के संधिकाल का होगा. ऐसी मान्यता है कि भगवान कल्कि 64 कलाओं में निपुण होंगे. कल्कि पुराण के अनुसार, उत्तर प्रदेश के सम्भल नाम के एक स्थान पर विष्णुयश नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण के घर में होगा. गुरु के रूप में भगवान परशुराम भगवान कल्कि को ज्ञान और मार्गदर्शन देंगे. भगवान परशुराम की प्रेरणा से कल्कि भगवान शिव जी की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियां प्राप्त कर अधर्मियों का नाश करेंगे. स्कंद पुराण और अग्नि पुराण के अनुसार, भगवान कल्कि घोड़े पर सवार होंगे जिनके हाथों में धनुष-बाण और चमचमाती तलवार होगी. कल्कि भगवान के चार भाई होंगे जो धर्म स्थापना में सहायक होंगे. श्रीमद्भागवत पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार, ' देवी पद्मा' देवी लक्ष्मी का अवतार होंगी जिनका विवाह भगवान कल्कि से होगा.