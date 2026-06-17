Kalugumalai Vettuvan Koil: भारत में कई ऐसे कमाल मंदिर हैं, जो अपनी जबरदस्त वास्तुकला से आज के आधुनिक इंजीनियरों को भी हैरान कर देते हैं. आज हम ऐसे ही रहस्यमयी मंदिर के बारे में जानेंगे, जो तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले के कलगुमलई में स्थित है. साथ ही इसे वट्टुवन कोविल कहा जाता है. इतिहासकार के. ए. नीलकंठ शास्त्री की किताब दक्षिण भारत के इतिहास में इस मंदिर की भव्यता का खास जिक्र मिलता है.
आठवीं शताब्दी में बनवाया गया ये मंदिर ग्रेनाइट की एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर बनाया गया है. इसे दक्षिण भारत का एलोरा भी कहा जाता है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कमाल का मंदिर आज भी अधूरा पड़ा हुआ है. आइए डिटेल से जानते हैं कि आखिर क्यों इस भव्य शिव मंदिर का निर्माण कार्य बीच में ही हमेशा के लिए रुक गया और इसके पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है.
इतिहासकारों और पुरातात्विक किताबों के दावों के मुताबिक इस अनोखे मंदिर का निर्माण आठवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था. माना जाता है कि इसे सन 760 से 800 ईस्वी के बीच के समय में तैयार किया गया था. इस भव्य मंदिर को बनवाने का पूरा श्रेय उस दौर के प्रतापी पांड्य राजाओं को जाता है.
राजा जटिला परांतक नेदुंजदयन के शासनकाल के दौरान इस मंदिर का काम शुरू हुआ था. पांड्य राजवंश के राजा कला और संस्कृति के बहुत बड़े संरक्षक माने जाते थे. उन्होंने इस बंजर और चट्टानी पहाड़ी को हमेशा हमेशा के लिए अमर बनाने के मकसद से इस मंदिर का निर्माण करवाया था.
इस मंदिर के बनने की कहानी मिस्र के पिरामिडों या एलोरा के कैलाश मंदिर जैसी ही है. इसे कमाल के मंदिर को बनाने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ चट्टानों को काटने की खास तरीके का इस्तेमाल किया गया था. कारीगरों ने सबसे पहले पहाड़ के ऊपरी हिस्से को काटना शुरू किया था. इसके बाद धीरे धीरे तराशते हुए वे नीचे की तरफ जाते रहे.
मंदिर का ऊपरी हिस्सा यानी इसका विमान पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था. इस मंदिर को मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित करने के लिए बनाया जा रहा था. इसके शिखर पर बने नंदी और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां कारीगरों की बेहतरीन कला को साफ दर्शाती हैं.
लेकिन इस मंदिर के साथ एक बहुत ही हैरान करने वाला रहस्य भी जुड़ा हुआ है. यह मंदिर आज भी पूरी तरह से अधूरा पड़ा हुआ है. इसका केवल ऊपरी हिस्सा ही तराशा जा सका और नीचे का मुख्य गर्भगृह कभी पूरा नहीं हो पाया. इतिहास की किताबों में इसके पीछे कई तरह की स्थानीय लोककथाएं देखने को मिलती हैं.
एक मशहूर कहानी के अनुसार इसे बनाने वाले गुरु और उसके चेले के बीच कोई बड़ा विवाद हो गया था. इसी आपसी झगड़े और ईर्ष्या के कारण इस मंदिर का काम बीच में ही हमेशा के लिए रोक दिया गया. यही वजह है कि आज भी इस मंदिर में भगवान की कोई मुख्य मूर्ति स्थापित नहीं है.
इतिहासकार और विशेषज्ञ इस मंदिर की तुलना महाराष्ट्र के विश्व प्रसिद्ध एलोरा कैलाश मंदिर से भी करते हैं. इसे दक्षिण भारत का एलोरा भी कहा जाता है क्योंकि दोनों को बनाने की तकनीक बिल्कुल एक जैसी है. ग्रेनाइट की एक ही विशाल चट्टान को काटकर पूरी इमारत खड़ी करना इंसानी मेहनत का सबसे बड़ा उदाहरण है.
आज ये पूरी जगह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में एक संरक्षित स्मारक है. भले ही ये मंदिर अधूरा हो लेकिन इसके पत्थरों पर उकेरी गई कलाकृतियां आज भी जीवित लगती हैं. अगर आप प्राचीन भारत के कुशल कारीगरों की कला को महसूस करना चाहते हैं तो कलगुमलई का यह मंदिर सबसे बढ़ियां जगह है.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित विश्वासों और उपलब्ध धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जानकारी पर आधारित है. विभिन्न परंपराओं और संप्रदायों में मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं. इस लेख का उद्देश्य किसी भी प्रकार के दावे की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि धार्मिक जानकारी प्रदान करना है.)