Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /दिल्ली से बस इतने KM दूर होगा भगवान विष्णु का कल्कि अवतार! यूपी के इस थाना क्षेत्र में आता है वह गांव

दिल्ली से बस इतने KM दूर होगा भगवान विष्णु का कल्कि अवतार! यूपी के इस थाना क्षेत्र में आता है वह गांव

भगवान विष्णु का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा, लेकिन कहां होगा, किस परिवार में होगा और यह जगह देश की राजधानी नई दिल्‍ली से कितनी दूर है? आज 8 अक्‍टूबर 2026 को क‍लयुग दिवस पर जानते हैं, इन सारे सवालों के जवाब.

Written ByShraddha Jain
Published: Oct 08, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Oct 08, 2026, 09:04 AM IST
दिल्ली से बस इतने KM दूर होगा भगवान विष्णु का कल्कि अवतार! यूपी के इस थाना क्षेत्र में आता है वह गांव
Image Credit: भगवान विष्‍णु का कल्कि अवतार जिस जगह होगा उसका मौजूदा नाम ऐंचोड़ा कंबोह गांव है. (Photo:AI)

About the Author

Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
LIVE- SIR पर सड़क पर संग्राम: कांग्रेस आज देश भर में मनाएगी 'काला दिवस', बेंगलुरु में CJP के प्रदर्शन में ध्रुव राठी भी होंगे शामिल
2
3
4
5