/दिल्ली से बस इतने KM दूर होगा भगवान विष्णु का कल्कि अवतार! यूपी के इस थाना क्षेत्र में आता है वह गांव

भगवान विष्णु के दसवे अवतार कल्कि अवतार के बारे में कई धर्म-शास्त्रों में वर्णन है. इसके अनुसार संभलगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार में भगवान कल्कि का जन्म होगा, लेकिन यह स्थान आज कहां है, इसका नाम क्या है और यह दिल्ली से कितनी दूर है? इतना ही नहीं इस स्थान की पहचान हो चुकी है और यहां कल्कि धाम भी बन रहा है. आज 8 अक्टूबर 2026 को कलयुग दिवस के मौके पर इससे जुड़ी सारी डिटेल्स जानते हैं. कलयुग दिवस उस तिथि को मनाया जाता है, जिस दिन कलयुग का प्रारंभ हुआ था. धर्म-शास्त्रों और पंचांगों के आधार पर आश्विन कृष्ण त्रयोदशी तिथि के आसपास ही भगवान कृष्ण देह त्याग करके बैंकुंठ धाम लौटे थे और धरती से उनके अंश के जाते ही द्वापर युग खत्म हो गया था व कलयुग प्रारंभ हो गया था.
श्रीमद्भागवत पुराण और कल्कि पुराण के अनुसार, कल्कि अवतार गंगा और रामगंगा नदियों के बीच स्थित संभल या शंभल नाम के स्थान पर होना है. मौजूदा समय में यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हैं. वहीं कल्कि अवतार के लिए धर्माचार्यों ने जिस जगह की कल्कि अवतार के जन्मस्थान के रूप में पहचान की है, वह संभल जिले के ऐंचोड़ा कंबोह गांव में है. यह गांव ऐंचोड़ा कम्बोह थाना क्षेत्र में असमोली विकास खंड में आता है. जिसकी मुख्य शहर सम्भल से दूरी करीब 16 किलोमीटर है. यह जगह दिल्ली से करीब 160 किलोमीटर दूर है.
संभल के ऐंचोड़ा कंबोह गांव में श्री कल्कि धाम मंदिर का निर्माण हो रहा है. इस धाम की 2 अनोखी बातें हैं कि एक तो यह भगवान के उस अवतार का मंदिर है, जो अवतार हुआ ही नहीं है. दूसरी खास बात यह है कि यह धाम उस स्थान पर बना है, जहां कल्कि अवतार के जन्म लेने की बात धर्म-ग्रंथों में कही गई है.
धर्म-ग्रंथों के अनुसार, कल्कि अवतार संभल के एक ब्राह्मण परिवार में होगा, उनके पिता का विष्णुयश और माता का नाम सुमति बताया गया है. यह परिवार बेहद तपस्वी होगा.
कल्कि अवतार को लेकर कल्कि पुराण और भविष्यमालिका पुराण समेत कई पुराणों में वर्णन मिलता है कि यह कलयुग और सतयुग के संधिकाल में होगा. यानी कि जब कलयुग का अंत हो रहा होगा और सतयुग का प्रारंभ हो रहा होगा. सनातन धर्म के काल चक्र के अनुसार, कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से अभी करीब 5 हजार वर्ष ही बीते हैं. इस लिहाज से अभी कलयुग खत्म होने में 4 लाख 26 हजार साल से ज्यादा का समय बाकी है.
भगवान कल्कि की आयु को लेकर पुराणों में वर्णन मिलते हैं. हालांकि इनमें भिन्नता है. कुछ जगहों पर कल्कि अवतार की आयु केवल 23 वर्ष की ही बताई गई है, वहीं कुछ जगहों पर 100 वर्ष की आयु बताई गई है. भविष्य मालिका के अनुसार, भगवान कल्कि करीब 23 वर्षों तक अपनी लीलाएं दिखाएंगे और पृथ्वी से अधर्म का नाश कर सत्ययुग की पुनः स्थापना करेंगे. भगवान कल्कि के शासन में पृथ्वी से पाप खत्म हो जाएगा. कोई भी अधर्मी जीवित नहीं रहेगा, केवल वही लोग बचेंगे जो अच्छे कर्म करने वाले और भगवान की भक्ति करने वाले होंगे.
भगवान कल्कि के विवाह को लेकर भी पुराणों में वर्णन मिलता है जिसके अनुसार भगवान कल्कि का विवाह सिंहल द्वीप के राजा की पुत्री पद्मा से होगा. उन्हें मां लक्ष्मी का अवतार कहा गया है. राजकुमारी पद्मा अत्यंत रूपवान, कई विद्यााओं में निपुण और यशस्विनी होंगी. वहीं भगवान कल्कि अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और बलिष्ठ शरीर और दिव्य कांति वाले होंगे. वे सफेद अश्व (घोड़े) पर सवार होकर एक हाथ में चमकती हुई दिव्य तलवार धारण करेंगे, जिससे वे अधर्मियों का नाश करेंगे.
(Disclaimer: इस स्टोरी में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक संदर्भों और उपलब्ध स्थानीय जानकारियों पर आधारित है. कल्कि अवतार को लेकर अलग-अलग धार्मिक मत और व्याख्याएं मिलती हैं. इसलिए इसे ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित तथ्य के बजाय प्रचलित धार्मिक मान्यता के रूप में पढ़ें.)