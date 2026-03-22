Kamada Ekadashi 2026: कामदा एकादशी पर करें तुलसी से जुड़े ये 5 आसान उपाय, दूर होगी कंगाली और बढ़ेगी सुख-समृद्धि

Kamada Ekadashi 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं. चैत्र नवरात्र और रामनवमी के बाद यह पहली एकादशी होती है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च को रखा जाएगा. सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार, विधि-विधान से कामदा एकादशी का व्रत रखने पर हर प्रकार के पापों से मुक्ति मलती है. कहा जाता है कि कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या का पाप भी धुल जाता है. यही वजह है कि लोग विधि-विधान से इस एकादशी का व्रत रखते हैं और उस दौरान भगवान विष्णु की विशेष उपासना करते हैं. एकादशी के दिन तुलसी का विशेष महत्व होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते. इसके अलावा इस दिन तुलसी से जुड़े कुछ विशेष उपाय करने पर आर्थिक तंगी दूर होती है और सुख-समृद्धि बढ़ती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कामदा एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े किन 5 उपायों को करना मंगलकारी रहेगा.

अष्टगंध और पीले चंदन का तिलक

कामदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर सफेद या पीला चंदन और अष्टगंध का तिलक लगाएं. इसके बाद भगवान विष्णु को भी वही तिलक अर्पित करें. मान्यता है कि इससे वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

जल अर्पित करने की विधि और परिक्रमा

कामदा एकादशी अवसर पर सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और गंगाजल मिलाएं. इस जल को धीरे-धीरे तुलसी की जड़ में अर्पित करें और तुलसी के पौधे की 3 बार परिक्रमा करें. इससे कुंडली के ग्रह दोष शांत होते हैं और मानसिक शांति मिलती है.

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दीपक और मंत्र से जुड़े उपाय

कामदा एकादशी पर शाम के समय (प्रदोष काल) में तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं. दीपक जलाते समय 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. यह उपाय घर से दरिद्रता को दूर कर लक्ष्मी जी के आगमन का रास्ता खोलता है.

तुलसी की परिक्रमा से जुड़ा उपाय

अपनी किसी विशेष इच्छा (जैसे- नौकरी, व्यापार या विवाह) को मन में दोहराते हुए तुलसी के पौधे की 11 या 21 बार परिक्रमा करें. कामदा एकादशी का नाम ही कामदा (इच्छा पूरी करने वाली) है, इसलिए इस दिन परिक्रमा करना अत्यंत फलदायी माना गया है.

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शालिग्राम जी के साथ करें तुलसी का पूजन

अगर आपके घर में शालिग्राम जी हैं, तो उन्हें तुलसी दल (पत्ते) जरूर अर्पित करें. ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए आप एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें या गिरे हुए पत्तों का उपयोग करें. शालिग्राम और तुलसी के पूजन से पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)