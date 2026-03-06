Kamada Ekadashi 2026: इस महीने कब है कामदा एकादशी, जानें शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

Kamada Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी का स्थान अत्यंत खास है. शास्त्रों के अनुसार, यह एकादशी हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है. मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु की उपासना करता है, श्रीहरि उसके जीवन के समस्त कष्टों को हरकर उसे सुख-समृद्धि का वरदान देते हैं. यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग चैत्र महीने की कामदा एकादशी का व्रत रखते हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल चैत्र की कामना एकादशी 28 मार्च को पड़ रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कामदा एकादशी की सही तिथि, पारण के लिए मुहूर्त और पूजन विधि क्या है.

कामदा एकादशी 2026 डेट व शुभ मुहूर्त

दृक पंचांग के अनुसार, कामदा एकादशी का व्रत 28 मार्च को रखा जाएगा. चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 मार्च 2026 को सुबह 8 बजकर 45 मिनट से शुरू होगी. जबकि, यह तिथि 29 मार्च 2026 को सुबह 7 बजकर 46 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, इस चैत्र महीने की कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च को ही रखा जाएगा.

कामदा एकादशी का महत्व

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, यह हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी होती है. कामदा एकादशी को लेकर शास्त्रों में कहा गया है कि यह व्रत अनजाने में हुए पापों से मुक्ति दिलाने में सहायक है. ऐसे में जो भक्त इस व्रत का विधि-विधान से पालन करते हैं, श्रीहरि की कृपा से उनकी हर इच्छाएं पूरी होती हैं. इसके अलावा इस दिन किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है. खासतौर पर इस दिन पीले अन्न, वस्त्र या फलों का दान भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है.

कामदा एकादशी 2026 पूजा विधि

कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु के 'वासुदेव' स्वरूप की पूजा की जाती है. ऐसे में इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें. इसके बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें. अब एक साफ चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. इतना करने के बाद भगवान को पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद और शक्कर) से स्नान कराएं. इसके बाद उन्हें पीले फूल, फल और तुलसी दल अर्पित करें. ध्यान रहे कि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का पत्ता अनिवार्य है, इसके बिना भोग अधूरा माना जाता है. भगवान को भोग लगाने के बाद घी का दीपक जलाएं, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनें या पढ़ें. फिर, अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर और दान-दक्षिणा देकर ही अपना व्रत खोलें.

कामदा एकादशी व्रत पारण मुहूर्त

कामदा एकादशी का व्रत रखने वाले लोग 29 मार्च 2026 को रखेंगे. जबकि, इस एकादशी व्रत का पारण 30 मार्च 2026 को किया जाएगा. कामदा एकादशी पारण के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 41 मिनट से लेकर 7 बजकर 09 मिनट के बीच रहेगा. ऐसे में इस दौरान व्रत का पारण करना रही रहेगा.

