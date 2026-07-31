/आखिर क्यों कामदेव ने भगवान शिव पर चला दिया था कामबाण? फिर फूटा महादेव का...

हिमालय की बर्फानी चोटियों पर भगवान शिव कठोर तपस्या में लीन थे. दूसरी ओर तारकासुर दैत्य के अत्याचारों से परेशान देवता ब्रह्माजी के पास पहुंचे. ब्रह्माजी ने बताया कि तारकासुर का वध केवल शिवजी के पुत्र के हाथों संभव है.
लेकिन समाधिस्थ शिव के मन में अनुराग जगाना एक बेहद कठिन काम था. इसलिए देवराज इंद्र ने कामदेव को बुलाया और उनसे महादेव की तपस्या भंग करने का आग्रह किया. कामदेव अपनी पत्नी रति और साथी वसंत के साथ कैलाश पर्वत पहुंचे और सृष्टि पर प्रेम का वातावरण बना दिया.
शिवपुराण के अनुसार कामदेव ने भगवान शिव पर अपना अमोघ कामबाण चलाया. बाण का असर हुआ और महायोगी शिव का धैर्य डगमगाने लगा. उनके मन में पार्वतीजी के प्रति आकर्षण पैदा होने लगा.
अचानक अपने मन में ये बदलाव देखकर शिवजी बहुत हैरान हुए. वे सोचने लगे कि उत्तम तपस्या में ये विघ्न किसने डाला है. जब महादेव ने अपने बाईं तरफ देखा तो कामदेव दोबारा बाण साधते हुए नजर आए. ये देखते ही भगवान शिव का क्रोध भड़क उठा.
क्रोधित महादेव के ललाट के बीच मौजूद तीसरा नेत्र तुरंत खुल गया. तीसरे नेत्र से प्रलय जैसी विनाशकारी आग की भीषण लपटें निकलने लगीं. जब तक देवता क्षमा की प्रार्थना कर पाते, उस प्रचंड ज्वाला ने कामदेव को जलाकर राख कर दिया.
ये भयानक दृश्य देखकर माता पार्वती अचेत जैसी हो गईं और अपनी सखियों के साथ लौट गईं. वहीं कामदेव की पत्नी रति रोते बिलखते हुए जमीन पर गिर पड़ीं. रति का करुण विलाप सुनकर वनवासी और पेड़ पौधे भी दुखी हो गए.
रति की ऐसी हालत देखकर देवताओं ने उन्हें कामदेव की भस्म संभालकर रखने की सलाह दी. इसके बाद सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे.
देवताओं ने कहा कि कामदेव ने अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि तारकासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए ये सब किया था. देवताओं की करुण पुकार सुनकर करुणासागर शिवजी का दिल पिघल गया. उन्होंने रति को शांत करवाया. और कामदेव को नया जीवन देने का वचन दिया.
भगवान शिव ने बताया कि कामदेव तब तक अनंग यानी बिना शरीर के सभी जीवों के हृदय में वास करेंगे. इसके बाद द्वापर युग में जब भगवान श्रीकृष्ण अवतार लेंगे, तब रुक्मिणी के गर्भ से कामदेव का पुनर्जन्म होगा.
उस समय उनका नाम प्रद्युम्न होगा. शिवजी ने रति को आदेश दिया कि वे शंबरासुर के नगर में निवास करें, वहीं उनका मिलना प्रद्युम्न से होगा. इसके बाद प्रद्युम्न शंबरासुर का वध करेंगे और रति को फिर से अपनाएंगे. महादेव का ये वचन सुनकर देवताओं और रति की समस्या का समाधान हुआ.