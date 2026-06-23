कामाख्या देवी मंदिर में अंबुबाची मेला 22 जून से प्रारंभ हो गया है और 26 जून तक चलेगा. इस मेले की खास बात यह है कि इसमें बड़ी संख्या में दूर-दूर से तांत्रिक आते हैं. साथ ही इस दौरान मंदिर के कपाट पूरी तरह बंद होते हैं. न श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर सकते हैं और न ही देवी की नियमित पूजा होती है. यानी कि 3 दिन तक मंदिर में न पंडित न पुजारी कोई भी प्रवेश नहीं करता है.
मंदिर परिसर में तांत्रिक विशेष अनुष्ठान करते हैं मान्यता है कि इस दौरान देवी रजस्वला रहती हैं. यह वही स्थान है जहां देवी सती की योनि गिरी थी. हर याल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में देवी को मासिक धर्म आता है और मंदिर बंद रहता है. मान्यता है कि इस दौरान सृष्टि में नई ऊर्जा का संचार होता है.
तांत्रिक शब्द सुनकर सामान्यत: यही लगता है कि यहां सिर्फ काला जादू होता होगा. जबकि कामाख्या देवी मंदिर के ये 3 दिन अध्यात्मिक लिहाज से बहुत खास होते हैं. जिसके चलते तांत्रिक यहां आते हैं.
देश के जाने-माने ज्योतिषाचार्य डॅा. अजय भाम्बी कहते हैं यह वो समय होता है जब शुद्ध ऊर्जा संगठित रूप में प्रकट होती है. देवी मां के रजस्वला होने में मातृ भाव है. योनि से ही सृष्टि का सृजन होता है, यह आत्माओं की आवाजाही का द्वार है. इसलिए माता को पूजनीय माना गया है, क्योंकि वो सृजन करती है.
जब देवी के रजस्वला रहने के दौरान तांत्रिक यहां आते हैं तो वह परमात्मा के और करीब हो जाते हैं. वे जानते हैं कि योनि ही जीवन का स्त्रोत है यदि इसके रहस्य को समझ लेंगे तो परमात्मा को समझना आसान होगा. इस तरह यह मौका सिर्फ काला जादू करने का नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक है, परमात्मा को समझने का है.
इस रहस्य को समझने के लिए ही बड़ी संख्या में तांत्रिक यहां आते हैं और गुप्त साधना करते हैं. ये 3 दिन तांत्रिकों के लिए विशेष होते हैं. हालांकि इस दौरान देवी विश्राम करती हैं और दर्शन नहीं होते हैं.
चौथे दिन कामाख्या देवी को 'शुद्धि स्नान' कराया जाता है, फिर, मंदिर के कपाट सभी भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं. इस दिन देवी की विशेष पूजा कीजाती है. साथ ही प्रसाद में देवी का अंगवस्त्र मिलता है, जिसे पाने के लिए भक्त और तांत्रिक बड़ी तादाद में यहां पहुंचते हैं. (संबंधित खबर: 4 दिन रजस्वला रहेंगी देवी कामाख्या, बंद रहेंगे कपाट, फिर प्रसाद में मिलेगा विशेष वस्त्र)
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य किसी मान्यता का समर्थन या खंडन करना नहीं, बल्कि जानकारी देना है.)